Секретное назначение древних дольменов. Вадим Чернобров. Выпуск 1

Зачем нужны дольмены. Запись живого эфира из архива НСР.



Автор-сказитель – Вадим Чернобров



На Народном Славянском радио звучит запись передачи с участием Вадима Черноброва.



Миллионы россиян, отдыхавших на черноморском побережье, ходили на экскурсии к этим древним загадочным сооружениям и наверняка выслушали одну из полусотни версий объяснений, которые бытуют среди кавказских гидов:

Дольмен – это древнее мегалитическое сооружение в виде большой, чаще всего симметричной, полости в скале или каменного ящика, иногда накрытого плоской крышей-плитой, с круглым отверстием в одной из стен, происходит от бретонского слова tol – “стол” и men – “камень”.

Вес верхней каменной плиты часто достигает нескольких десятков тонн, размеры – до десятка метров. Назначение достоверно не известны.

Среди гипотез встречаются самые различные версии и варианты назначения дольменов: места захоронений и жертвоприношений, места для медитаций и зачатия детей, антенны для приёма телепатических мыслесигналов из космоса и т.д.

Бытует мнение, что каменные сооружения – это источники или хранители каких-то древних знаний, но единого мнения об этих знаниях не существует. Самой подтверждаемой за десятилетия исследований является версия оборонительных сооружений.

Помимо всего, до сих пор не выяснены точные способы строительства дольменов. Не известно, в каком состоянии находятся эти сооружения сегодня. Если они частично разрушены, утратилась ли их функциональность, и насколько?

К счастью, некоторые секреты дольменов не забыты и с успехом применяются людьми, начиная с начала 20-го века. Возможно, что при помощи современных технологий нам удастся разгадать назначение древних технологий.

В средствах массовой информации неоднократно сообщалось, что в районах месторасположения дольменов часто наблюдаются НЛО и различные аномальные явления.

Насколько эти и другие стереотипные представления о дольменах верны?



Об этом, и о многом другом мы поговорили в живом эфире 30 сентября 2015 года.

Вадим Чернобров познакомил нас с результатами тридцатилетних исследований дольменов в России и за рубежом. Рассказал об экспериментах с дольменами, о найденных подземных дольменах, и их современных аналогах.

Во время передачи вопросы в студию отправлялись из чата сайта slavmir.org.



Желаем всем добра.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0WGVu_4POxc