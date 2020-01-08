Иранцы использовали эффект внезапности

Эксперт оценил ПВО США при атаке на базы в Ираке: «Полная беспомощность»

Ночные ракетные удары Ирана по военным объектам США на территории Ирака, похоже, стали неожиданностью для американцев. Срочное совещание у Трампа с главой Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов лишь доказывает, что президент США, отдавая приказ на ликвидацию Касема Сулеймани, не имел плана действий на случай военного ответа со стороны Тегерана. Наверное, думал, что пронесет. Не пронесло.

Более того, противоречивые сообщения о самих ударах, о количестве жертв и полное отсутствие информации о действиях американской ПВО в регионе расцениваются экспертами, как признак растерянности. Судя по всему, средства ПВО на военных базах США в Ираке атаку проспали. Так считает военный эксперт в области воздушно-космической обороны, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (Московский округ ВВС и ПВО, 2007-2009 годы) полковник запаса Сергей Хатылев.

-Я считаю, что на момент нанесения удара иранцами был достигнут эффект внезапности и неожиданности и система управления ПВО США в регионе не сработала, - сказал Сергей Хатылев «МК». - О действиях ПВО США все молчат, никто ничего не говорит. Сколько ракет сбили? И сбили ли вообще? Учитывая, что иранские баллистические ракеты в зоне контроля средств ПВО США находятся меньше минуты, то естественно оповещение не сработало и целеуказание по этим целям с командных пунктов отсутствовало. Поэтому возможно стрельбы комплексов ПВО США не было.

Эксперт напомнил, что в составе баз США есть штатные подразделения ПВО. Как правило, это одна-две зенитных ракетных батареи с комплексами противоракетной обороны Patriot различных модификаций. Кроме того, есть переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер».

В составе наземных сил есть стационарные пункты управления и передачи информации по различным каналам связи о воздушной обстановке. Кроме того, используются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения «АВАКС». У Саудовской Аравии, например, таких самолетов семь. Они активно используются при действиях коалиции США.

-В силах и средствах ПВО особую роль играет система управления. По-моему, у американцев в Ираке — это слабое звено, - сказал эксперт. - В Сирии наши комплексы ПВО ситуацию наблюдают. Думаю, точные результаты ударов появятся через сутки-двое, не раньше. Сейчас все ждут третью волну ударов со стороны Ирана, затем — четвертую. Удары начались минута в минуту с момента смерти Сулеймани. Думаю, иранцы будут демонстрировать, что они планируют поражение намеченных целей. Естественно, у них есть преимущество в порядке нанесения ударов. Они применяют все элементы военного искусства: дезинформацию, скрытность, разведку, нанесение точечных ударов. Я думаю, они не будут повторяться, будут все время менять тактику.

По словам эксперта, «наступает момент истины в оценке американских зенитных комплексов Patriot.

-Их эффективность может оказаться нулевой. Не зря в Интернете уже предлагают их по два рубля за штуку, - пошутил эксперт. - Для эффективных боевых действий против средств воздушного нападения Ирана американцам необходимо создать систему противовоздушной и противоракетной обороны и организовать в реальном масштабе времени эффективное боевое управление силами и средствами ПВО и ПРО. Главный недостаток вооруженных сил США — это отсутствие боевого опыта войск в обороне. А силы ПВО США еще никого не защитили за всю историю их существования и не прикрыли. Будь то в Корее в 50-е или во Вьетнаме в 60-70-е.

По мнению специалиста, именно недостатки американской ПВО в регионе могут удержать США от начала активных военных действий против Ирана.

Источник: https://www.mk.ru/politics/2020/01/08/ekspert-ocenil-pvo-ssha-pri-atake-na-bazy-v-irake-polnaya-bespomoshhnost.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial&dbr=1&utm_source=YandexZenSpecial