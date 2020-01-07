Забота о ветеранах спецназа — дело самих ветеранов.

06.01.2020

Ветеранские организации объединяют усилия





В Петербургском Доме офицеров перед Новым годом прошла учредительная конференция нового Союза ветеранских организаций спецподразделений Петербурга и области. Ветераны надеются, что объединение поможет им преодолевать игнорирование со стороны городских властей, чтобы опыт отдельных организаций по организации памятных мероприятий, поддержке семей погибших товарищей, а также патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовке мог быть востребован на городском и даже федеральном уровне.



Спецназовцы обсудили успешное проведение праздника День спецназа (24 октября), который с недавних пор был включен в реестр официальных городских праздников (при этом ветераны, как и ранее, проводили праздник за свой счет ), устроили краткую презентацию своих организаций и выяснили, что, хотя в зале собралось большинство реально работающих в Петербурге ветеранских объединений, объединяющих тысячи людей, практически все не получают никакой поддержки от городской власти. Впрочем, на учредительную конференцию представители власти пришли — помимо неизбежных в таких случаях «людей в штатском» был депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев (именно он по ходатайству председателя организации «За други своя» Валентина Боцвина добился включения Дня спецназа в реестр городских праздников) и представитель комитета по образованию. Оба обещали посильную помощь, а Алексей Цивилев также предложил ветеранским и спортивным организациям использовать для своих соревнований недавно открытый на пр. Народного ополчения, 26 крытый стадион «Шторм».



Валентин Боцвин предложил представителям организаций присылать свои предложения для формирования общего плана мероприятий Союза, а также требований и предложений к городским властям. Самым эмоциональным получилось выступление руководителя клуба «Радогор» Александра Латыпова (клуб подготовил десятки призеров различных чемпионатов по самбо и другим единоборствам, в том числе олимпийского чемпиона, а также множество бойцов и офицеров спецназа, среди которых есть герои России), пожаловавшегося на бездушие местных властей, готовых выкинуть на улицу 600 детей-воспитанников клуба из здания школы, которая была обустроена под спортивный центр усилиями самих спортсменов. Участники совещания даже обсудили необходимость большого митинга по этому поводу. Ранее РИА Катюша уже неоднократно рассказывала о том, как власти Петербурга профанируют вопросы связанные с патриотическим воспитанием — закрывают и перепрофилируют подростково-молодежные клубы и т.п.



Хотелось бы надеяться, что появление новых крупных ветеранских союзов вдохновит городскую администрацию на то, чтобы пересмотреть свое отношение к тем, кто защищает нашу страну и, в конце концов, саму власть, а равно занимается реальным, а не показушным патриотическим воспитанием подрастающего поколения.



Руководителем нового Союза был избран герой России, ветеран «Тайфуна» и СОРБа Алексей Махотин. Он заявил в частности: «Вместе мы сила. Если будем отдельно держаться, ничего мы, конечно, не сделаем».

Источник: http://katyusha.org/view?id=13438