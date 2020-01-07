Забота о ветеранах спецназа — дело самих ветеранов
Забота о ветеранах спецназа — дело самих ветеранов.
06.01.2020
Ветеранские организации объединяют усилия
В Петербургском Доме офицеров перед Новым годом прошла учредительная конференция нового Союза ветеранских организаций спецподразделений Петербурга и области. Ветераны надеются, что объединение поможет им преодолевать игнорирование со стороны городских властей, чтобы опыт отдельных организаций по организации памятных мероприятий, поддержке семей погибших товарищей, а также патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовке мог быть востребован на городском и даже федеральном уровне.
Спецназовцы обсудили успешное проведение праздника День спецназа (24 октября), который с недавних пор был включен в реестр официальных городских праздников (при этом ветераны, как и ранее, проводили праздник за свой счет ), устроили краткую презентацию своих организаций и выяснили, что, хотя в зале собралось большинство реально работающих в Петербурге ветеранских объединений, объединяющих тысячи людей, практически все не получают никакой поддержки от городской власти. Впрочем, на учредительную конференцию представители власти пришли — помимо неизбежных в таких случаях «людей в штатском» был депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев (именно он по ходатайству председателя организации «За други своя» Валентина Боцвина добился включения Дня спецназа в реестр городских праздников) и представитель комитета по образованию. Оба обещали посильную помощь, а Алексей Цивилев также предложил ветеранским и спортивным организациям использовать для своих соревнований недавно открытый на пр. Народного ополчения, 26 крытый стадион «Шторм».
Валентин Боцвин предложил представителям организаций присылать свои предложения для формирования общего плана мероприятий Союза, а также требований и предложений к городским властям. Самым эмоциональным получилось выступление руководителя клуба «Радогор» Александра Латыпова (клуб подготовил десятки призеров различных чемпионатов по самбо и другим единоборствам, в том числе олимпийского чемпиона, а также множество бойцов и офицеров спецназа, среди которых есть герои России), пожаловавшегося на бездушие местных властей, готовых выкинуть на улицу 600 детей-воспитанников клуба из здания школы, которая была обустроена под спортивный центр усилиями самих спортсменов. Участники совещания даже обсудили необходимость большого митинга по этому поводу. Ранее РИА Катюша уже неоднократно рассказывала о том, как власти Петербурга профанируют вопросы связанные с патриотическим воспитанием — закрывают и перепрофилируют подростково-молодежные клубы и т.п.
Хотелось бы надеяться, что появление новых крупных ветеранских союзов вдохновит городскую администрацию на то, чтобы пересмотреть свое отношение к тем, кто защищает нашу страну и, в конце концов, саму власть, а равно занимается реальным, а не показушным патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Руководителем нового Союза был избран герой России, ветеран «Тайфуна» и СОРБа Алексей Махотин. Он заявил в частности: «Вместе мы сила. Если будем отдельно держаться, ничего мы, конечно, не сделаем».
Источник: http://katyusha.org/view?id=13438
Ну сказочник дает, уже омоновцев достал.
Собрали вместе старых боевых ПСОВ.
А вдруг и они пригодятся.
Это как полковой конь он при звуках марша МОЛОДЕЕТ.
Может и старикам дадут ВАС ПОРВАТЬ немного
Им будет приятно.
Да судя по ходу рвать они будут путиноидов,так что обизянам достанется.
Ты гомик опнутый ты думаешь эти люди Вам помогут.
Ты реальнео кретин.
К Вам близко подойти брезгливо вот только через интернет
Ну потепрпи.
Не долго тебе осталось
Ну мне то они точно помогут,в чем в чем а в это я уверен.
Помогут раз ты в списках на утилизацию.
Придут превозмогая брезгливость и помогут.
Служба такая людям помогать.