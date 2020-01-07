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Прогноз на Новый Год 2020. Мультиреальность и скачки сознания.

15:44. 7 января 2020 134 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

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Многие давно заметили, что с каждым годом реальности разных людей все больше отличаются. Фокус внимания каждого индивида все больше концентрируется на том или ином уровне восприятия, а группы таких индивидов создают свои сферы влияния, в которых разнятся не только поверия и мнения о природе самой реальности, но и правила, и даже события.

В последние дни декабря 2019 были загружены новые настройки пространства, которые сейчас (особенно в коридоре затмений) будут разворачиваться по нарастающей и все более явно менять реальность в сторону описанного в данном посте. Отчасти этими настройками объясняются скачки настроения, здоровья и прочих резонансов Шумана в последние недели. Мы как-будто продираемся через марлю старой, закостенелой реальности в новую, более свободную и открытую к творчеству систему вероятностей, в которой сознание каждого будет обучаться искусству перепрыгивать на разные временные линии. Далее текст отсюда:

В 2020 году наблюдается расслоение коллективного сознания. Разные социальные группы создают и закрепляют собственные «острова реальности». В отличие от предыдущих лет, эти «острова реальности» начнут выделяться резкими границами. И если раньше наблюдался контраст в географических границах, то в 2020 году границы станут скорее «психическими».

Суть в том, что перемещаясь между различными группами, вы начнете видеть физическую разницу их мира также, как наблюдается переход, скажем, между климатом Таиланда и климатом Норвегии. Люди в современном мире уже привыкли к тому, что перелет между удаленными странами чреват погружением в другой мир. Теперь же «другой мир» станет наблюдаться в рамках одной географической координаты, но в сообществе разных людей.

Речь идет о буквальной разнице между «островами людей», а не о «психологической атмосфере».

Иногда вам будет достаточно просто переключиться из одной группы в соцсетях в другую, чтобы, (условно) суп в вашей тарелке стал пересолен, а ворона за окном вдруг превратилась в голубя. Но дело не в том, что там в соцсетях «разные интересы» - все гораздо глубже. Вы заметите как в общении одних групп материализуются одни направления реальности, а в других иные.


Каждый «остров реальности» будет отличаться и своей скоростью материализации событий, и собственным ритмом реакции, и наличием определенных схожих характеристик.

Например, это может восприниматься как то, что вы ощутите буквальную разницу во времени - в одной группе «внешний час» вам покажется минутой, а в другой сутками. Переходя между «островами», вы будете наблюдать смещения во времени, при которых ваши часы реально отразят эти скачки. То есть внезапно окажется, что линейное время на часах, к примеру 15.00, «прыгнуло» на 14.35 или 16.20. Или вы куда-то опаздывали, но в итоге приехали раньше. Впервые наблюдая такое, вы это воспримете как недоразумение, но замечая такие смещения регулярно, вы ощутите очевидность происходящего.

Другим примером «скачка» может быть повторяющаяся «событийная символика». В этом случае вы заметите, как в присутствии одной из групп вы наблюдаете, скажем, тучи, а в другой ясное небо. В обществе одних будет мелькать тема пожара, у других наводнение, у третьих овощи, у четвертых дельфины, у пятых Луна, у шестых автомобили…



В личном практическом аспекте вы обнаружите то, что общение с одними людьми неизменно приводит персонально вас к финансовому плюсу, а после других вы ощутите потери средств. И такие повторения станут весьма очевидными. Одни группы людей вызовут бодрость и легкость в теле, вторые усталость или ухудшение самочувствия.

Общий смысл происходящего не в том, что кто-то опережает, а кто-то отстает или что некто лучше другого. Смысл в том, что лично вы осваиваете «функцию различения». Если раньше казалось, что мир однородный и в нём есть разные климаты, то теперь вы ощутите разные «событийные» реальности в рамках одной географической координаты.

Постепенно вы научитесь выбирать «группу общения» комфортную для текущего момента. Вроде как «сейчас хочу тепла - пойду к этим людям, а завтра мне нужен заряд бодрости - пойду к тем, за деньгами схожу вон к этим ребятам, после их историй всегда счет пополняется». Если вы будете внимательны, то найдете устойчивые группы с любовью, с весельем, с изобилием, с воодушевлением, с вдохновением.

Одни «острова реальности» не лучше других - они просто «иначе работают». Как Запад не лучше Северо-Востока, так и в этом случае каждая обособленная группа может лучше соответствовать вам в разные моменты дня.

В общественном смысле такие контрасты породят не просто разброд в мировых событиях, но наглядно покажут как одни новости прямо противоречат другим. «Эффект Манделы» будет наглядно проявляться на каждом шагу. На одном канале новостей вам скажут, что сгорел лес, а на другом подытожат события «легким задымлением лужайки». В одной речи некий правитель скажет, что он «покидает пост», а в комментариях иного канала выяснится, что он «ушел на повышение». Новости о финансовых крахах могут мгновенно сменяться новостями об экономических прорывах. Комета, «летящая к Земле», через час превратится в «покидающую Солнечную систему»…

Ваши личные приключения в 2020 году - это своеобразная «настройка желаемого ритма». Если вы будете фокусироваться в общем на контекстах: «экология улучшается», «благосостояние растет», «красивые люди вокруг», «погода идеальная», то подобные личные подтверждения вы и получите у себя в доме.

Причем вы обязательно заметите, как некто рядом на «все сто процентов» будет убежден в обратном. Важно осознать, что вы оба будете абсолютно правы. Вы начинаете наблюдать как на физическом уровне вы живете в разном параллельном мире. И это не психические отклонения, не ментальные заблуждения, не ошибки восприятия. Это РЕАЛЬНЫЙ МНОГОВАРИАНТНЫЙ МИР.

Вспомните об этом прогнозе где-нибудь в июне, когда поймаете себя на тщетной попытке «показать очевидное» соседу. Вы вовсе не соседи, вы путешественники по схожим мирам, которые видят друг друга через некий «пограничный экран», оформленный в виде общего подъезда в доме.

Итак, куда направимся путешествовать с утра попозже? ;)

Источник: https://digitall-angell.livejournal.com/1000657.html

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