Конец 2019-го был ознаменован очередной волной пессимистичных высказываний отечественных ура-паникёров (при этом почти все они считают себя исключительно патриотами) о том, что Россия «на этот раз совершенно точно сливает Донбасс», «ДНР и ЛНР хотят обратно засунуть в состав Украины», «Москва прогнулась под давлением Запада и санкций», «контракт по газу с Киевом — это предательство Русского мира». Поводом для этих панических атак, конечно же, послужила встреча в нормандском формате, которая прошла в первой половине декабря.

Однако, на мой взгляд, главный недостаток ура-паникёров заключается в том, что они считывают исключительно поверхностный слой информации, приходящей к ним из новостей, и всячески отказываются анализировать комплекс фактов вместо одного отдельно взятого заголовка. Ведь на самом деле, если рассмотреть события, скажем так, задокументированные (и это принципиально) в Донбассе в завершившемся году, то прогнозы о дальнейшей судьбе молодых республик выглядят более чем обнадёживающими.

Я убеждён, что курс, взятый Донецком и Луганском в 2014-м, на полное отделение от Украины не просто будет продолжен — в 2020 году, на мой взгляд, с ещё большей интенсивностью развернутся процессы по укреплению суверенитета (независимости от Киева) донбасских республик и интеграции их экономик в экономику дружественной России. Это же касается и социально-культурных процессов, которые за пять лет войны и так достаточно плотно переплелись.

Чтобы не быть голословным, я приведу несколько факторов, которые позволяют делать такие выводы. Ну, во-первых, жители ДНР и ЛНР наконец-то начали получать российские паспорта. Да, на отдельных этапах процедура, может быть, чересчур бюрократизирована, и сейчас нельзя похвастаться какими-то сногсшибательными цифрами. Но при этом нужно понимать, что получение гражданства — в принципе не самая простая юридическая процедура, и главное, что процесс запущен и теперь уже ничто и никто (повторюсь — ничто и никто!) его не остановит.

Во-вторых, важно отметить, что накануне нормандской встречи Народный совет ДНР принял важное и опять-таки принципиальное для тех, кто находится на фронте, решение. А именно — был принят закон о государственной границе республики, согласно которому она совпадает с границей всей бывшей Донецкой области.

Для официального Киева, и президента Зеленского в частности, на мой взгляд, это шах и мат по донбасскому вопросу.

Да, республики сейчас, конечно же, не станут организовывать масштабное наступление: это противоречит минским протоколам, под которыми ДНР и ЛНР подписались и, в отличие от Украины, следуют своим международным обязательствам педантично и последовательно. Однако если Киев пойдёт на окончательный и бесповоротный срыв «Минска-2» (а предпосылки к этому имеются), то Донецк совершенно справедливо может воспользоваться правом вернуть территории, которые ему принадлежат согласно собственной Конституции и закону о госгранице.

Мало того, в финале же 2019-го власти ДНР пообещали окончательно урегулировать статус военнослужащих — бойцов Народной милиции. Вопрос был поднят на прямой линии главы республики, а затем более чётко поставлен комбатом легендарного подразделения «Спарта» Владимиром Жогой на награждении командиров. В ответ военным пообещали в самые сжатые сроки подготовить списки подразделений и военнослужащих, которых обеспечат специальным статусом участников боевых действий, дающим военным, помимо собственно юридических гарантий, и определённые социальные льготы. Все соответствующие процедуры планируется завершить в ближайшие два-три месяца.

Для тех, кто считает, что всё это мелочи, поясню. Если рассмотреть ряд этих законодательных инициатив в комплексе (ах, да, забыл ещё упомянуть, что Народный совет ДНР получил задание подготовить закон о статусе русского языка как единственного государственного), то несложно понять, что взаимодействие с властями Украины никогда не будет разворачиваться на выгодных для Киева условиях. Фактически, чтобы приступить к диалогу с республиками, новым украинским властям необходимо смириться с их независимостью и, соответственно, с теми юридическими нормами, которыми они наполнили свой суверенитет.

В этой связи правильнее будет сказать, что в грядущем году не «Россия сольёт Донбасс», а «Донбасс окончательно сольёт Украину». По крайней мере, ту Украину, которую мы с вами видим сегодня: с разгулявшимися и мало подконтрольными президенту националистами и, собственно, самим президентом-комиком, неспособным выполнять в полной мере взятые на себя обязательства.

По поводу возможности адекватного диалога, собственно, с самим Зеленским — тут тоже перспектив мало. Помимо того, что помощник президента России Владислав Сурков заявил, что не видит серьёзной разницы между Порошенко и Зеленским, так ещё глава ДНР на прямой линии озвучил статистику, согласно которой обстрелы республики за время нахождения у власти президента-комика превосходят показатели последних месяцев правления «шоколадного короля». Намёк, в общем-то, понятен. Ни в какую Украину Донбасс не собирается и в 2020-м продолжит работать над укреплением собственного суверенитета и отношений с Россией.

Семён Пегов, военкор, писатель, автор проекта WarGonzo

Обложка: Фото Александра Кравченко/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/donbass-2020-112044