Атлас казачьих земель Российской империи.
Огромная благодарность Виктору Зайцеву за предоставленный материал.
Карта земель иррегулярных войск
Карта земель Астраханского казачьего войска
Карта земель Азовского казачьего войска
Карта земель Донского казачьего войска
Карта земель Новороссийского казачьего войска
Карта земель Сибирского Линейного Казачьего войска
Карта Черноморского и Кавказского линейных казачьих войск
Карта земель Оренбургского, Уральского и Башкирского казачьих войск
Карта земель Забайкальского казачьего войска, а так же Иркутского и Енисейского конных полков