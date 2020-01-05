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Недалеко от сирийской границы, в районе Абу-Кемаля, разбился американский БЛА ScanEagle 2.

11:42. 5 января 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Из Ирака приходят сообщения о том, что США потеряли свой беспилотник в провинции Анбар. По последним сведениям, речь идёт о БПЛА Boeing ScanEagle 2. 

Этот беспилотник используется американской армией в Ираке как для осуществления воздушной разведки, так и для целеуказания. 

Беспилотник оснащается инфракрасной или электрооптической вращающейся камерой и позволяет передавать в связанной с ним подразделение координаты определённых целей.

По поводу потери американцами БПЛА в провинции Анбар приходят противоречивые сообщения. Одни источники указывают на то, что беспилотник упал из-за технической неисправности:
 

Его не атаковали с земли.

 

Другие источники утверждают, что американский беспилотный летательный аппарат сбили представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби», которые проявляют активность в указанной провинции, особенно после того, как американские ВВС устранили одного из командиров шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандиса.

В одном сводки сходятся: обломки американского беспилотника Boeing ScanEagle 2 оказались на территории, подконтрольной именно «Аль-Хашд аш-Шааби». В этой связи можно предположить, что на фоне известных событий в Ираке фрагменты БПЛА представителями шиитской милиции могут быть переданы Ирану.

Источник: https://topwar.ru/166416-amerikancy-poterjali-bespilotnik-v-irake-oblomki-stali-trofeem-shiitskogo-opolchenija.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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