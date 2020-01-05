А. Фефелов о двуногих крысах: либералах

Отсюда— неприятный и многим непонятный феномен: "либералы" полностью замещают у нас общество. Монополия на "общественное мнение"— важнейшее оружие "либералов", хотя они в реальности не выражают и не отстаивают ни интересы, ни мировоззрение большинства.

Представление о том, что "либералы"— это такая маленькая кучка озлобленных интеллигентов-русофобов, в корне неверно. Следует понимать, что "либералы"— вовсе не крохотная секта, не размытое идейное течение, и даже не нация. Это мощная полнокровная организация, насчитывающая около двух миллионов человек. По сути, самая большая и мощная в России структура— конечно, если не считать нашего весьма рыхлого, бюрократического государства, насквозь пропитанного агентурой "либералов".

Мы частенько оперируем понятием "либералы", не до конца понимая, с чем имеем дело. "Либералогия" у нас, у патриотов, находится на самом низком, можно сказать, пещерном уровне. Нет ни точных данных, ни имён, ни статистики. Насколько мне известно, у Федеральной службы безопасности нашей страны также нет на сей счёт ни качественной информации, ни концептуального взгляда на процесс, поэтому им трудно понять, что происходит и что произойдёт в ближайшее время.

Для того чтобы действовать правильно, необходима подробная и точная карта местности . Если карта неверна, то велик шанс попасть в непроходимое болото или оказаться на краю оврага, перед разобранным мостом. Есть, конечно, гении, способные двигаться к цели по наитию или по звёздам, но таких крайне мало: как в военной разведке, так и в политике.



Будучи самой крупной в России негосударственной силой, "либералы" имеют штаб, стратегию и финансы. Они структурно и кровно связаны с мировым финансовым интернационалом, передают импульсы этого глобального спрута. Они действуют осмысленно, выверенно и грамотно. Пользуются методичками, наработками, инструкциями, проверенными рецептами.

"Они"— это значит субъект, имеющий структурные и смысловые границы. Если есть границы, то есть понятия "свой/чужой". На этих простых сигналах строится любое сообщество. Именно этих принципов так не хватает современному Российскому государству.

Помимо прекрасно отлаженной "первой сигнальной системы", у "либералов" отлично работает механизм выявления, подбора и вербовки кадров. Они прекрасно знают, что кадры действительно решают всё. Нынешний российский административно-политический феодализм им на руку. Молодым и талантливым всё труднее пробиваться в жизни без поддержки. Именно таким "либералы" всегда готовы помочь, автоматически включая их в свои ряды.

Спецслужбы всего мира знают, что вербовка людей взрослых, состоявшихся, происходит посредством или денег, или компромата, или подкладывания "правильного" сексуального партнёра. Ровно такими же банальными способами пользуются и "либералы". При том, что в их распоряжении имеется значительный финансовый и кадровый ресурс.

Есть ещё один важный момент— "либералы" оседлали информационную сферу, умело пользуются "мягкой силой". Культура, СМИ, самые крупные социальные сети— всё это является вотчиной "либералов". Через эти институты идёт не только влияние на умы, не только создание репутаций и навешивание ярлыков. Это также прекрасные инструменты разведки, шпионажа и точечного влияния.

В коррупционном, загнивающем, лишённом идеологии государстве "либералы" чувствуют себя как свиньи в грязи— то есть великолепно. В этой обстановке они автоматически превращаются в привилегированный слой, в элиту, в главных благоприобретателей, в фактических "хозяев жизни". Но как только их главный конкурент, государство, начинает чуть-чуть укрепляться, осознавать себя субъектом, проводить границы— тут же "либералы" начинают нервничать.



Всё это мы не раз проходили в новейшей истории. Сама державная идея и её символы глубоко противны "либералу". Ибо подъём государства означает смерть "либеральной матрицы". Отсюда их непреходящая иррациональная ненависть к Сталину и Ивану Грозному— фигурам, символизирующим русское державное строительство. Не любят они и Путина.

Патриотов "либералы" презирают и нисколько не боятся. Патриотические силы сами по себе слишком слабы в структурном, финансовом и интеллектуальном планах. У них нет организации— одна лишь среда, и то довольно рыхлая. Почему так вышло? 90-е годы, время царствования "либералов", прошлись катком по всему русскому патриотическому спектру. На корню были придушены все дееспособные силы.



К тому же, традиционно самоорганизация русского народа никогда не шла вне государства. Единственное, чего опасается "либеральная мафия", так это смычки остатков патриотической интеллигенции с государством. Такая смычка произошла в феврале 2012 года во время митинга на Поклонной горе. Тогда народная Поклонная гора перевесила и задавила либеральную "болотную революцию".

Общая динамика

Особенность настоящего периода такова, что всемирный либеральный тренд угасает. В каких-то метафизических сферах неизвестный шаловливый мальчик, пробегая мимо розетки, зацепил ногой шнур и отключил либеральный эгрегор от энергии. И сей огромный радужный пузырь стал чернеть и скукоживаться, превращаться в гнилую плёнку.

В жизни, в истории гораздо больше факторов неучтённых, неведомых, неназванных, чем явных и определённых. Не всем планам суждено воплотиться, не все усилия ведут к успеху.

Случилось непоправимое и безвозвратное— либеральная эпоха закончилась. Но это поняли ещё не все. Особенно этого не хочет признавать отлаженная, мощная, дееспособная структура "либералов".

Судите сами. Мировой либерализм— в расцвете сил. Многие царства пали к его ногам, деньги мира— у него в кармане, построена колоссальная финансовая и информационная империя, цифровая эпоха открывает фантастические возможности управления народами и тут: "Пожалуйте на кладбище…"

Философского смирения от этих людей ждать не приходится. Они закатят такую всемирную истерику, что небу станет жарко. Они будут изо всех сил рваться обратно к корыту, зубами цепляться за власть и ресурсы, отбиваться, плеваться, отстреливаться… Свои позиции без боя они не сдадут.

Совершенно ясно, что время работает не на "либералов". Ещё немного— и от либерального мифа не останется и следа. Сама идеология западничества прямо на наших глазах существенно деформируется. Из покатого яйца "общечеловеческих ценностей" вылупилась тоталитарная доктрина "прогрессизма".



Агрессивные феминизм и экологизм, диктатура сексуальных меньшинств, бескомпромиссная борьба против института семьи, притеснение большинства, агитация за легалайз— вся эта неистовая пляска смерти западной цивилизации говорит о многом. Прежде всего— о том, что маски сброшены и близка финальная разборка.

Текущий момент

Быть может, ещё пара лет— и Российское государство настолько окрепнет, что появится чёткая граница между "своими" и "чужими". А также у государства может появиться такая специфическая вещь, как идеология. И тогда "либеральная" структура начнёт сыпаться. Её агентов будут выдавливать из власти, закончится "либеральная" монополия в культуре. А потом… страшно сказать! Российские спецслужбы нанесут удар по штабам, проколют иглой "либеральную матку", разорят гнездо. Вот уж действительно, новый 37-й год!

В политике, да и не только, важен момент. Не упустить его— главная заповедь охотника. Сейчас у "либералов"— последний шанс. Завтра створки захлопнутся навсегда.

Не случайно "либеральные" клопы зашевелились. Один за другим звучат бодрые русофобские заявления. Представители "либеральной" интеллигенции в открытую высказываются в том духе, что, мол, Крым необходимо вернуть Украине и прочее. Последние месяцы "либералы" демонстрируют консолидированную мощь, уверенность и полную безнаказанность. Ими были проведены несколько мощных и победных акций в защиту своих людей. В этом слое наблюдается повышенная активность, просматривается наступление нового этапа в его деятельности.

Всё это происходит на фоне окончательного выветривания духа "Русской весны". После нераскрытых убийств харизматичных полевых командиров Донбасского сопротивления, в Москве совершили политическое самоубийство две важные персоны, связанные с подъёмом 2014 года. Речь идёт об Игоре Стрелкове и Наталье Поклонской.



Если первый превратился в сетевого фрика, брюзжащего по каждому поводу и без, то вторая просто перепорхнула в противоположный стан, повторив известный кульбит Невзорова. Теперь бывшая "православная" Поклонская активно выступает за аборты и праздник Хэллоуин. Она хвалит Дудя, называет себя "коренной украинкой" и требует говорить не "на Украине", а "в Украине".

На фоне продолжающейся рецессии, на фоне пенсионной реформы, на фоне международного запрета российским спортсменам участвовать в олимпиадах и чемпионатах мира— идёт беспрецедентная информационная кампания против власти в социальных сетях, подконтрольных "либералам". Таких массовых "поливов", осуществляемых в столь жёсткой форме, в Российской Федерации ещё не было. "Либеральный" генератор целыми эшелонами "гонит чернуху", нацеленную против власти.



Любое глупое или неточное высказывание чиновника регионального уровня раздувается до общероссийского скандала. Любая беда, ошибка, стихийное бедствие становятся поводом для уничтожительной критики в адрес Путина и его окружения.

По сути, российские "либералы" вышли на тропу войны. Если мощные международные покровители помогут им, организовав какой-нибудь внешнеполитический провал (решение ВАДА не тянет на такой), то час "Х" наступит.

Угроза переворота

Если "либеральный" заговор существует, то он, как и любой заговор, опирается на своих агентов в силовых структурах. "Кадровые закладки", несомненно, имеют место быть и в российской армии, и в спецслужбах. Таких людей никогда не "светят", но всегда берегут для решающего момента. Массовый уличный протест очень важен для заговорщиков, но подчас он— лишь декорация, за которой действуют подкупленные силовики и предавшие царя ближние бояре. Методика эта известна и давно опробована.

В процессе подготовки переворота "либералы" берут на карандаш всех, кто способен оказать им осмысленное сопротивление. Уже сейчас развернута диффамационная кампания против ветеранской организации "Союз добровольцев Донбасса". Резкий информационный накат идёт на общественных деятелей, имеющих в своих руках патриотические СМИ. Начался "отстрел" губернаторов-патриотов.

Однако, если "либералы" пойдут по неконституционному пути,— а другого пути у них нет,— то они подвергнут себя неоправданному риску. А вдруг выпрыгнувшей из угла крысе снесут кочергой башку? Тогда влияние "либералов" будет уничтожено в одночасье. Нечто подобное произошло после неудачной попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.



Теперь сторонники Гюлена сидят не в департаментах и министерствах, а в тюрьмах.

Казалось бы, не лучше ли российскому "либералу" не вылезать из своей тёплой норки? Нет, крыса обязательно прыгнет!

А. Фефелов



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