Сводки от ополчения Новороссии 03 января 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Новый год в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне проведения «ООС», ознаменовался новыми небоевыми потерями среди военнослужащих.

От нашего источника в штабе ОТГ «Север» стало известно о двух происшествиях в соединениях, в результате которых один военнослужащий ВСУ погиб и еще один получил ранение.

1 января в одном из подразделений 72 бригады старший лейтенант Сергеев обратился к командиру бригады Богомолову с просьбой предоставить отпуск для решения внезапно возникших семейных проблем, на что получил отказ.

Не справившись с тяжелым эмоциональным состоянием, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, Сергеев совершил самоубийство.

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Также 1 января на одной из позиций 93 бригады ВСУ в районе н. п.Орехово старший на взводном опорном пункте открыл огонь на поражение по военнослужащему, попытавшемуся самовольно оставить позиции подразделения.

В результате происшествия беглец получил ранение и доставлен в ближайшую больницу. В подразделении работает комиссия штаба бригады для выяснения причин произошедшего.

С целью скрыть сам факт и обстоятельства получения военнослужащим небоевого ранения, командование «ООС» вновь попыталось обвинить НМ ЛНР в нарушении режима прекращения огня в районе происшествия.

В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности 59 бригады, командование соединения возобновило проведение мероприятий по маскировке запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью предотвращения ее идентификации сотрудниками ОБСЕ.

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