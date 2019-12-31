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Сводки от ополчения Новороссии 31 декабря 2019

09:45. 31 декабря 2019 40 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Народной милиции ЛНР подвели итоги 2019 года

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Военнослужащие НМ ЛНР посетили новогодние торжества в детском санаторном учреждении “Незабудка”

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«Мы могли не отпраздновать этот Новый год» — что желают в ДНР на праздник (ВИДЕО)

«Мы могли не отпраздновать этот Новый год» — что желают в ДНР на праздник (ВИДЕО) | Русская весна

Военнослужащие Народной милиции ДНР и жители Республики записали поздравления с наступающим 2020 годом.

В преддверии праздников жители поблагодарили своих защитников, которые ежедневно защищают ДНР от вооружённых формирований Украины.

Видео предоставлено «Русской Весне» оборонным ведомством Донецкой Народной Республики.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Важно! Треть освобожденных из украинского плена подвергались пыткам – главврач


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