Сводки от ополчения Новороссии 31 декабря 2019
- 09:42 В Народной милиции ЛНР подвели итоги 2019 года.
- 09:42 Военнослужащие НМ ЛНР посетили новогодние торжества в детском санаторном учреждении “Незабудка”.
- 03:30 «Мы могли не отпраздновать этот Новый год» — что желают в ДНР на праздник (ВИДЕО).
- Вчера 22:27 Важно! Треть освобожденных из украинского плена подвергались пыткам – главврач.
В Народной милиции ЛНР подвели итоги 2019 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащие НМ ЛНР посетили новогодние торжества в детском санаторном учреждении “Незабудка”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Мы могли не отпраздновать этот Новый год» — что желают в ДНР на праздник (ВИДЕО)
Военнослужащие Народной милиции ДНР и жители Республики записали поздравления с наступающим 2020 годом.
В преддверии праздников жители поблагодарили своих защитников, которые ежедневно защищают ДНР от вооружённых формирований Украины.
Видео предоставлено «Русской Весне» оборонным ведомством Донецкой Народной Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Важно! Треть освобожденных из украинского плена подвергались пыткам – главврач
К оглавлению | Источник: www.youtube.com