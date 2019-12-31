ИМЛИ РАН выложил более 600 редких научных книг в свободный доступ
14:29. 31 декабря 2019 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Заработал новый сайт "Электронная библиотека ИМЛИ РАН", на котором в свободном доступе выложены более 600 сканов редких научных изданий. Сайт доступен по адресу: biblio.imli.ru. Ранее книги были выложены непосредственно на сайте Института мировой литературы. Библиотека постоянно пополняется, и сейчас в ней доступны сотни электронных версий научных изданий 1848-2016 гг., разделенных по направлениям: "Теория литературы", "Русская литература", "Литература народов России и стран СНГ", "Зарубежная литература", "Фольклористика", "Периодика ИМЛИ", "Указатели и справочники". Издания доступны для просмотра и скачивания любому желающему. Регистрация на сайте не предусмотрена. Среди размещенных на сайте книг особо можно отметить работы таких филологов как Т.А. Касаткина, Вяч.Вс. Иванов, М.Л. Гаспаров, Г.Д. Гачев, А.Н. Веселовский, С.Г. Бочаров, Д.М. Магомедова, М.М. Бахтин, А.А. Аникст, С.С. Аверинцев, Е.М. Мелетинский, В.Я. Пропп, О.М. Фрейденберг, В.Н. Топоров, Р. Якобсон и др. Также на сайте есть опция "поиск" по всей электронной библиотеке.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9593509.html