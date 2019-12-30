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Захват террористов, готовивших массовые убийства в Петербурге: ФСБ сообщила детали операции (ВИДЕО)

12:02. 30 декабря 2019 29 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Захват террористов, готовивших массовые убийства в Петербурге: ФСБ сообщила детали операции (ВИДЕО) | Русская весна

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили подробности спецоперации, в рамках которой были задержаны двое граждан России, планировавшие совершить теракты в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.

Из кадров задержания, обнародованных спецслужбой, становится понятно, что одного подозреваемого задержали в подъезде дома, второго — на улице. В квартире одного из задержанных прошёл обыск.

На другой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных приносит клятву верности террористам ИГИЛ*.

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.

Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Напомним, важную информацию о подготовке преступления российским коллегам предоставили спецслужбы США. Президент Владимир Путин поблагодарил по телефону американского лидера Дональда Трампа за оказанную помощь, президенты договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник: https://rusvesna.su/news/1577694624

Метки: Новости

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