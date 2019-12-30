Захват террористов, готовивших массовые убийства в Петербурге: ФСБ сообщила детали операции (ВИДЕО)
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили подробности спецоперации, в рамках которой были задержаны двое граждан России, планировавшие совершить теракты в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.
Из кадров задержания, обнародованных спецслужбой, становится понятно, что одного подозреваемого задержали в подъезде дома, второго — на улице. В квартире одного из задержанных прошёл обыск.
На другой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных приносит клятву верности террористам ИГИЛ*.
«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.
Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
Напомним, важную информацию о подготовке преступления российским коллегам предоставили спецслужбы США. Президент Владимир Путин поблагодарил по телефону американского лидера Дональда Трампа за оказанную помощь, президенты договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Источник: https://rusvesna.su/news/1577694624