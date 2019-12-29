Об угрозах российским военкорам от ПНС Ливии

“Диванные войска” так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии рыщут по страницам российских военных корреспондентов в соцсетях и пишут угрозы под их репортажами и постами. Как сообщает Федеральное агентство новостей, угрозам со стороны “диванных войск” ПНС Ливии подвергались такие российские военкоры, как Александр Коц, Евгений Поддубный, Олег Блохин, Аббас Джума и др.

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя развязанную ПНС Ливии информационную войну против российских военкоров, назвал их действия “соплями и воплями преступников”, пытающимися замести следы.

“Преступники очень часто совершают новые преступления ради того, чтобы спастись от наказания за уже содеянное, поэтому те, кто так или иначе причастен к разрушению Ливии, сегодня не только пытаются не допустить ее восстановления, но и стараются скрыть свою вину безобразной ложью. Меня совершенно не удивляют их фантазии на фоне ЧВК “Вагнера”, существование которой не доказано. У большинства преступников вообще слабо развита фантазия, и, как правило, то, в чем они обвиняют других, они либо планируют совершить сами, либо уже совершили. Поэтому когда Запад шумит о “ЧВК Вагнера”, это означает, что он уже формирует собственные ЧВК для каких-то своих новых преступлений. Когда мы читаем всякие возмущенные сопли и вопли о том, что русские хотят нажиться на Ливии, мы можем не сомневаться, что те, кто об этом кричит, имеют собственные обширные планы наживы и возмущаются исключительно тем, что мы не позволяем им осуществить эти планы в полном объеме и таким образом их преступление не окупается”, — заявил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/ob-ugrozah-rossijskim-voenkoram-ot-pns-livii/