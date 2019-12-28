Несносный ребенок
О детстве Карла Фридриха Гаусса (1777–1855), который был вундеркиндом, обычно рассказывают такую историю.
Когда ему было 10 лет, учитель, желая немного передохнуть, дал Гауссу и его одноклассникам задачу, которая заняла бы детей надолго: нужно было найти сумму всех чисел от 1 до 100:
1 + 2 + 3 +… + 98 + 99 + 100.
Спустя несколько минут маленький Гаусс поднялся с места и протянул учителю грифельную доску с ответом: 5050.
Как несносный ребенок смог так быстро справиться с задачей? Гаусс заметил, что если записать числа исходного ряда друг под другом справа налево и слева направо,
1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100
100 + 99 + 98 + … + 3 + 2 + 1,
то сумма чисел в каждой паре будет равна:
1 + 100 = 2 + 99 = 3 + 98 =… = 98 + 3 = 99 + 2 = 100 + 1 = 101.
Сколько всего таких пар? 100. Так как искомая сумма была в два раза меньше, ответ к задаче таков:
(100·101)/2 = 50·101 = 5050.
Обычно здесь и заканчивается легенда об одаренном ребенке с фантастическими способностями — наверное, для того, чтобы понять ее могли все, даже те, кто далеко отстал от Гаусса по своим способностям.
На самом же деле задача была еще сложнее: учитель предложил ученикам найти сумму первых 100 чисел ряда:
81297 + 81495 + 81693 + … —
каждое слагаемое отличалось от предыдущего на 198. Получить этот результат уже не так просто — выходит, Гаусс был еще умнее, чем гласит легенда.
Наварро Хоакин
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