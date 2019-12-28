На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Выгорело, по самым пессимистическим оценкам, около 600 кв. метров помещений в первом эшелоне его энергетической установки. Авария уже не первая. До этого внезапно затонул док ПД-50, при этом на палубу упал кран, несколько повредив корабль. Все это произошло вскоре после похода «Кузнецова» в Сирию, где впервые отработано применение российской корабельной авиации в боевых условиях.

Как-то очень странно складывается судьба нашего единственного авианосца и авианесущего флота в целом. Сначала сгноили у стенки, не укомплектовав личным составом, авианесущий крейсер «Киев», только что прошедший полный капитальный ремонт и полностью боеготовый в техническом отношении к службе. Затем при относительно локальных пожарах и по иным причинам уничтожили оба наших тихоокеанских авианесущих крейсера – «Минск» и «Новороссийск». Оставшийся совсем ещё «юный» «Адмирал Горшков» продан с модернизацией в Индию. Хотя тоже мог многие годы служить в нашем флоте. Теперь добивают «Кузнецова».

Сначала – конечно же, случайно, по недосмотру – топят ПД-50, причем именно тогда, когда в нем находится «Кузнецов». Теперь нашему авианосцу негде пройти полноценный ремонт. Затем так же случайно на корабле возникает в нем пожар. Далее, несмотря на официальное заявление руководителя ОСК Алексея Рахманова, что авианесущей крейсер будет отремонтирован, в авторитетной ежедневной газете появляется статья, в которой со ссылкой на неназваного «специалиста из Минобороны» пытаются доказать, что ремонт корабля нецелесообразен. Вся статья построена так, что иначе, как реквиемом по «Кузнецову», её назвать нельзя.

Складывается впечатление, что определенные и весьма влиятельные силы в российском истеблишменте целенаправленно уничтожают наш авианесущий флот, преследуя конкретную цель данного этапа – окончательно добить «Кузнецов» и вместе с ним похоронить отечественную авианосную школу. Интерес этих сил вполне понятен. Наличие авианосцев в нашем флоте – жизненная необходимость для обеспечения безопасности страны с морских и океанских направлений, поэтому в интересах врага – уничтожить этот класс кораблей полностью. Ведь без них в современных условиях никакие ракетоносцы никогда не выйдут на позицию залпа, а если и выйдут – не получат целеуказание. Это может не понимать только законченный глупец и дилетант. Либо целенаправленно отрицает злостный враг нашей страны.

Если внимательно прочитать упомянутую статью, можно увидеть, насколько тенденциозно, с абсолютно непрофессиональными обоснованиями, рассчитанными на дилетантов, подается мысль о полезности для страны уничтожения «Кузнецова».

Сначала так называемый специалист из Минобороны дает цифру затрат на ремонт корабля – 95 млрд. рублей. Это почти 1,5 млрд. долларов. Строительство нового авианосца для нашего флота «с нуля», включая проектирование, по данным открытых СМИ на основании официальных заявлений ответственных должностных лиц, может составить 300-400 млрд. рублей. Это соответствует 4,8-6,4 млрд. долларов. В США строительство последнего серийного авианосца «Нимитц» обошлось в 6,5 млрд. долларов. Стоимость серийного фрегата пр. 22350 составляет, согласно открытым данным, 9 млрд. рублей. Ракетная подводная лодка пр.885 – знаменитый «Ясень», по информации из общедоступных источников, стоит около 47 млрд. рублей. То есть за средства, которые, по мнению «специалиста», потребуются на ремонт «Кузнецова», можно построить десяток фрегатов пр. 22350 или две многоцелевых АПЛ пр.885. Правда, «специалист» этого не знает. По его «оценкам», за названную им сумму на ремонт, можно построить только два фрегата пр. 22350 или одну атомную подлодку пр.885. Все это свидетельствует о полной некомпетентности «специалиста» в вопросах кораблестроения и ремонта. Устранение последствий пожара, который произошел на «Кузнецове», никак не может достигать трети от стоимости нового авианосца с учетом полного цикла его создания от разработки до ввода в строй. В худшем случае речь может идти о нескольких сотнях миллионов рублей. Может, «специалист» заранее заложил в стоимость ремонта 95-99% на коррупцию и воровство? Сомневаюсь. Похоже, столь огромная сумма была названа для того, чтобы убедить непрофессиональных читателей, что ремонтировать «Кузнецов» не надо. А «специалиста» уже поддержали из-за рубежа. Тамошние «авторитетные эксперты» тоже пишут о нецелесообразности ремонта «Кузнецова» и прогнозируют его скорую гибель. Им очень этого хочется.

Все говорит о том, что против российской авианосной школы развязана полномасштабная война, в которой есть место диверсиям, маскируемым под оплошности, ошибки и недостатки организации, а также информационным атакам. Невольно вспоминаются слова Сталина: «У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество». Хочется добавить: «И у каждого вредоносного «мнения», особенно – высказанного публично, тоже есть фамилия, имя и отчество». Авторам подобных статей, разным «специалистам» полезно об этом помнить.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук