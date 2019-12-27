Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2019
- 04:30 ВНИМАНИЕ: Пункт пропуска «Горловка» приостановит работу — МГБ.
- 03:00 Отёки лёгких и мозга: карателей поражает тяжёлая болезнь — сводка ЛНР (ВИДЕО).
- 02:42 ЛДНР и Украина обменяют пленных до Нового года.
- Вчера 23:04 130 на 80: Стали известны подробности скорого обмена пленными между ЛДНР и Украиной.
ВНИМАНИЕ: Пункт пропуска «Горловка» приостановит работу — МГБ
Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики предупреждает жителей Донбасса, планирующих пересекать Государственную границу ДНР с Украиной.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР уведомляет, что 29 декабря 2019 года пропуск лиц в пункте пограничного и таможенного контроля «Горловка» осуществляться не будет.
В указанный период людей просят воспользоваться другими пунктами пропуска.
Напомним, именно в воскресенье, 29 декабря, в районе КПВВ «Горловка» будет осуществлён обмен пленными между Республиками Донбасса и Украиной.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Отёки лёгких и мозга: карателей поражает тяжёлая болезнь — сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.
На дебальцевском направлении боевики 59 бригады по приказу преступника Шаповалова из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных типов подвергли обстрелу н.п. Нижнее Лозовое и Калиновка.
Всего по территории ЛНР со стороны ВСУ выпущено более двадцати различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.
По информации нашего источника в штабе 93 бригады, 25 декабря в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения. Происшествие произошло в ходе уточнения на местности карты минных полей.
В ходе разбирательства выяснилось, что мина, унесшая жизнь военнослужащего, на карте, переданной командованием 14 бригады в ходе ротации, указана не была. Доклад в вышестоящий штаб о небоевой потере от командира 93 бригады Брыжинского не поступал.
Еще одна небоевая потеря зафиксирована в подразделении 46 бригады.
Так, 24 декабря в ходе проведения занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием и несоблюдения личным составом требований безопасности, получил пулевое ранение один военнослужащий.
Так же, как и в первом случае, командир бригады Котенко в вышестоящий штаб о происшествии не доложил.
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Наряду с небоевыми потерями, военнослужащих ВСУ выводят из строя и разного рода заболевания, в том числе вызванные некачественным питанием.
По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», за прошедшую неделю в медучреждения н.п. Северодонецк с диагнозом «пищевое отравление» поступило около двадцати военнослужащих 93 бригады ВСУ.
У пяти — симптомы холеры, сопровождающейся отеками легких и головного мозга. На данный момент они находятся в коме и готовятся к транспортировке в госпиталь Харькова.
В результате проведенной экспертизы установлено, что отравление личного состава вызвано некачественной водой, которую, согласно контракту, поставляет в подразделения бригады одна из компаний н.п. Лисичанск.
В штаб бригады прибыли сотрудники ВСП для выяснения обстоятельств происшествия.
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Кроме того, в связи с участившимися случаями дезертирства, а также в преддверии новогодних праздников, командующим ОТГ «Север» Ромигайло отданы указания о создании оперативных групп по проверке соединений и частей на предмет наличия личного состава.
Отмечается, что, помимо проверки личного состава, они также будут проверять наличие и условия хранения оружия и боеприпасов. Более пристальное внимание будет уделяться 46 и 59 бригадам, в которых наибольшее количество военнослужащих, самовольно оставивших части.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛДНР и Украина обменяют пленных до Нового года
Сообщают, что достигнута предварительная договоренность об обмене пленными между ЛДНР и Украиной. Хотя обмен и называют пафосно "всех на всех", на деле меняют около 200 человек, хотя переговоры велись о 300+.
В ближайшие пару дней стороны будут сверять списки, так как с обеих сторон есть желающие не участвовать в обмене по различным причинам.
После сверки списков и составления финального варианта на обмен, он будет произведен 29 декабря , чтобы успеть до Нового Года.
Маловероятно, что к 5-й годовщине Минских соглашений обмен всех на всех будет завершен, но то, что наши вернутся домой можно только приветствовать.
Данный обмен будет конечно не столь громким, когда меняли Сенцова, Цемаха и других, но зато он будет самым массовым за последние годы.
Если его в последний момент не сорвут.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
130 на 80: Стали известны подробности скорого обмена пленными между ЛДНР и Украиной
«Русская Весна» выяснила некоторые подробности скорого обмена пленными между Украиной и Республиками Донбасса.
Как рассказал «РВ» источник в группе, ДНР и ЛНР будут готовы к обмену в 9 утра в ближайшее воскресенье, 29 декабря.
Мероприятие будет проходить в районе Майорского контрольно-пропускного пункта под Горловкой.
Известный украинский журналист Андрей Павловский подтвердил эту информацию и сообщил некоторые подробности предстоящего обмена пленными, по его данным, обмен начнется в 11:00.
«Наш источник в Минске сообщает:
29 декабря
Обмен в 11:00 на контрольно-пропускном пункте “Майорское”.
Пропорции:
Донецк/Киев 55/65
Луганск/Киев 25/65», — рассказал он.
Подтверждения информации об обмене экс-сотрудников «Беркута», участвовавших в событиях на Майдане, по его словам, пока нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su