Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.

На дебальцевском направлении боевики 59 бригады по приказу преступника Шаповалова из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных типов подвергли обстрелу н.п. Нижнее Лозовое и Калиновка.

Всего по территории ЛНР со стороны ВСУ выпущено более двадцати различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Читайте также: Новая угроза из Украины: В ДНР бьют тревогу и предупреждают граждан

В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.

По информации нашего источника в штабе 93 бригады, 25 декабря в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения. Происшествие произошло в ходе уточнения на местности карты минных полей.

В ходе разбирательства выяснилось, что мина, унесшая жизнь военнослужащего, на карте, переданной командованием 14 бригады в ходе ротации, указана не была. Доклад в вышестоящий штаб о небоевой потере от командира 93 бригады Брыжинского не поступал.

Еще одна небоевая потеря зафиксирована в подразделении 46 бригады.

Так, 24 декабря в ходе проведения занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием и несоблюдения личным составом требований безопасности, получил пулевое ранение один военнослужащий.

Так же, как и в первом случае, командир бригады Котенко в вышестоящий штаб о происшествии не доложил.

Читайте также: Фашисты с лицами дебилов: Как банда отморозков под прикрытием запугивает Украину (ФОТО)

Наряду с небоевыми потерями, военнослужащих ВСУ выводят из строя и разного рода заболевания, в том числе вызванные некачественным питанием.

По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», за прошедшую неделю в медучреждения н.п. Северодонецк с диагнозом «пищевое отравление» поступило около двадцати военнослужащих 93 бригады ВСУ.

У пяти — симптомы холеры, сопровождающейся отеками легких и головного мозга. На данный момент они находятся в коме и готовятся к транспортировке в госпиталь Харькова.

В результате проведенной экспертизы установлено, что отравление личного состава вызвано некачественной водой, которую, согласно контракту, поставляет в подразделения бригады одна из компаний н.п. Лисичанск.

В штаб бригады прибыли сотрудники ВСП для выяснения обстоятельств происшествия.

Читайте также: ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта (ВИДЕО)

Кроме того, в связи с участившимися случаями дезертирства, а также в преддверии новогодних праздников, командующим ОТГ «Север» Ромигайло отданы указания о создании оперативных групп по проверке соединений и частей на предмет наличия личного состава.

Отмечается, что, помимо проверки личного состава, они также будут проверять наличие и условия хранения оружия и боеприпасов. Более пристальное внимание будет уделяться 46 и 59 бригадам, в которых наибольшее количество военнослужащих, самовольно оставивших части.

Читайте также: СРОЧНО: на Донбассе у ВСУ «жара», нанесён удар по колонне, уничтожена техника (+ФОТО)