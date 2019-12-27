Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2019

09:20. 27 декабря 2019 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ВНИМАНИЕ: Пункт пропуска «Горловка» приостановит работу — МГБ

ВНИМАНИЕ: Пункт пропуска «Горловка» приостановит работу, — МГБ | Русская весна

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики предупреждает жителей Донбасса, планирующих пересекать Государственную границу ДНР с Украиной.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР уведомляет, что 29 декабря 2019 года пропуск лиц в пункте пограничного и таможенного контроля «Горловка» осуществляться не будет.

В указанный период людей просят воспользоваться другими пунктами пропуска.

Напомним, именно в воскресенье, 29 декабря, в районе КПВВ «Горловка» будет осуществлён обмен пленными между Республиками Донбасса и Украиной.

Читайте также: Новая угроза из Украины: В ДНР бьют тревогу и предупреждают граждан

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Отёки лёгких и мозга: карателей поражает тяжёлая болезнь — сводка ЛНР (ВИДЕО)

Отёки лёгких и мозга: карателей поражает тяжёлая болезнь — сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ.

На дебальцевском направлении боевики 59 бригады по приказу преступника Шаповалова из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных типов подвергли обстрелу н.п. Нижнее Лозовое и Калиновка.

Всего по территории ЛНР со стороны ВСУ выпущено более двадцати различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Читайте также: Новая угроза из Украины: В ДНР бьют тревогу и предупреждают граждан

В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.

По информации нашего источника в штабе 93 бригады, 25 декабря в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения. Происшествие произошло в ходе уточнения на местности карты минных полей.

В ходе разбирательства выяснилось, что мина, унесшая жизнь военнослужащего, на карте, переданной командованием 14 бригады в ходе ротации, указана не была. Доклад в вышестоящий штаб о небоевой потере от командира 93 бригады Брыжинского не поступал.

Еще одна небоевая потеря зафиксирована в подразделении 46 бригады.

Так, 24 декабря в ходе проведения занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с оружием и несоблюдения личным составом требований безопасности, получил пулевое ранение один военнослужащий.

Так же, как и в первом случае, командир бригады Котенко в вышестоящий штаб о происшествии не доложил.

Читайте также: Фашисты с лицами дебилов: Как банда отморозков под прикрытием запугивает Украину (ФОТО)

Наряду с небоевыми потерями, военнослужащих ВСУ выводят из строя и разного рода заболевания, в том числе вызванные некачественным питанием.

По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», за прошедшую неделю в медучреждения н.п. Северодонецк с диагнозом «пищевое отравление» поступило около двадцати военнослужащих 93 бригады ВСУ.

У пяти — симптомы холеры, сопровождающейся отеками легких и головного мозга. На данный момент они находятся в коме и готовятся к транспортировке в госпиталь Харькова.

В результате проведенной экспертизы установлено, что отравление личного состава вызвано некачественной водой, которую, согласно контракту, поставляет в подразделения бригады одна из компаний н.п. Лисичанск.

В штаб бригады прибыли сотрудники ВСП для выяснения обстоятельств происшествия.

Читайте также: ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта (ВИДЕО)

Кроме того, в связи с участившимися случаями дезертирства, а также в преддверии новогодних праздников, командующим ОТГ «Север» Ромигайло отданы указания о создании оперативных групп по проверке соединений и частей на предмет наличия личного состава.

Отмечается, что, помимо проверки личного состава, они также будут проверять наличие и условия хранения оружия и боеприпасов. Более пристальное внимание будет уделяться 46 и 59 бригадам, в которых наибольшее количество военнослужащих, самовольно оставивших части.

Читайте также: СРОЧНО: на Донбассе у ВСУ «жара», нанесён удар по колонне, уничтожена техника (+ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛДНР и Украина обменяют пленных до Нового года



Сообщают, что достигнута предварительная договоренность об обмене пленными между ЛДНР и Украиной. Хотя обмен и называют пафосно "всех на всех", на деле меняют около 200 человек, хотя переговоры велись о 300+.
В ближайшие пару дней стороны будут сверять списки, так как с обеих сторон есть желающие не участвовать в обмене по различным причинам.
После сверки списков и составления финального варианта на обмен, он будет произведен 29 декабря , чтобы успеть до Нового Года.
Маловероятно, что к 5-й годовщине Минских соглашений обмен всех на всех будет завершен, но то, что наши вернутся домой можно только приветствовать.
Данный обмен будет конечно не столь громким, когда меняли Сенцова, Цемаха и других, но зато он будет самым массовым за последние годы.
Если его в последний момент не сорвут.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

130 на 80: Стали известны подробности скорого обмена пленными между ЛДНР и Украиной

130 на 80: Стали известны подробности скорого обмена пленными между ЛДНР и Украиной | Русская весна

«Русская Весна» выяснила некоторые подробности скорого обмена пленными между Украиной и Республиками Донбасса.

Как рассказал «РВ» источник в группе, ДНР и ЛНР будут готовы к обмену в 9 утра в ближайшее воскресенье, 29 декабря.

Мероприятие будет проходить в районе Майорского контрольно-пропускного пункта под Горловкой.

Известный украинский журналист Андрей Павловский подтвердил эту информацию и сообщил некоторые подробности предстоящего обмена пленными, по его данным, обмен начнется в 11:00.

«Наш источник в Минске сообщает:
29 декабря
Обмен в 11:00 на контрольно-пропускном пункте “Майорское”.
Пропорции:
Донецк/Киев 55/65
Луганск/Киев 25/65», — рассказал он.

Подтверждения информации об обмене экс-сотрудников «Беркута», участвовавших в событиях на Майдане, по его словам, пока нет.

Читайте также: Фашисты с лицами дебилов: Как банда отморозков под прикрытием запугивает Украину (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
.... 18:03 Сводка МО ДНР за 4 декабря. 17:52...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... Сводка МО ДНР за 4 декабря Сводка МО ДНР за 4 декабря...Донецкой Народной Республике. «Второго декабря донецкая команда СММ ОБСЕ ...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... им. Георгия Победоносца. «В декабре я получил ранение в колено...группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... за период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2016
...» собираются расформировать. Вчера 23:27 Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 06.01... из Херсона, бывший участник отряда ополчения «Сомали» «ПолитНавигатор» К оглавлению | ... результате погиб боец ополчения. Отметим, что 28 декабря глава МИД России Сергей...
Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2015
....info Сводка МО ДНР за 19 декабря Сводка МО ДНР за 19 декабря К... был продан украинскими военнослужащими бойцам ополчения», — отметил Ященко. К оглавлению | Источник.... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 18.12...
Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2015
....com Сводка МО ДНР за 18 декабря Сводка МО ДНР за 18 декабря К... ("Фома"), командир подразделения "Одесса" луганского ополчения, в январе 2015 года арестован... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 17.12...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)