Молодец! Поздравил американцев – и получил заказ на рекламу пиццы

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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.