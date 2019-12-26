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Молодец! Поздравил американцев – и получил заказ на рекламу пиццы

16:43. 26 декабря 2019 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
С Новым годом граждан США поздравляет М.С. Горбачев (1990)



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4807558.html

Метки: американцы, Горбачёв, история, США

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