КрасныйУниверситет 25.12.2019. Индивидуальный зачет

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6fDlXH316k
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Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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