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1893. Севастополь в 1855-1856. 25 фототипических снимков с редкаго фотографическаго альбома

19:58. 26 декабря 2019 202 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


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Источник: https://humus.livejournal.com/7000809.html

Метки: история, крым, крымская война, Россия, севастополь, таврическая губерния, фото

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