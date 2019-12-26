1893. Севастополь в 1855-1856. 25 фототипических снимков с редкаго фотографическаго альбома

Пока одиозный представитель "либеральной тусовки" Алексей Навальный валяется на нарах, малоумные хомячки по его указке зазывают народ на митинги, которые приурочены к пенсионным изменениям. Надо сказать, блогер не зря выбрал сегодняшний день для ...
Химическое оружие уже распыляется над городами России и Украины самолётами НАТО Одним из пунктов договорённости недавней встречи двух поставленных резидентов (президентов) России и США стал свободный допуск на полёт над территорией России военных ...
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!! Недавнее заявление ученных из SETI(проекта, занимающегося поисками внеземного разума) не на шутку взбудоражило общественность. После того, как правительство США решило прекратить финансирование SETI, ...
Дыра-2. Guatemala City on Sunday, May 30, 2010. Не посещают ли Вас мысли, когда смотрите на эту картинку, что когда-то ее видели? Правильно. Видели. Примерно такую же гигантскую дыру, и тоже в Гватемале. 23 февраля 2007-го года, окраина Гватемала-сити. Вид...
где деревья?
А зачем?
)))
Ещё не высадили ))
Деревьев и в-на Украине НЕ БЫЛО.
Дикое поле
И что?