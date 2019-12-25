На этом можно закончить все ваши разговоры про поезда в Крым
15:46. 25 декабря 2019 516 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Главное, ничего не говорить про симферопольский аэропорт, откуда можно слетать в Москву и обратно, за 2,5-3,5 тыс. рублей за 2 с небольшим часа (плюс если вы живете в Севастополе, делайте поправку на дорогу до аэропорта – 500 на автобусе или от 1200 на такси). "Как в США, где нет скоростных поездов".
Это если не любите поезда, хотите сэкономить время и чуток денег, так как сейчас билет в эконом-классе на тех же "Уральских авиалиниях" обойдется чуть дешевле, чем билет на поезд.
Летом, когда билеты на самолет традиционно дорожают, поезд становится более конкурентноспособным, особенно если билеты на самолет начинают в пик сезона подбираться к 8-10 тыс.
Скоростной поезд в Крым никто и не обещал строить.
Ну а то, что персонажи выдают "мнения" под копирку, так это ничего нового.
Наняли бы рерайтеров хотя бы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5517849.html
Совсем обленились. Хоть бы шаблон меняли.
Шаблон менять НЕЛЬЗЯ.
По бугалтерии может не пройти ))
Не зачтут полёт фантазии.
А если слово в слово то и придраться не к чему
В Китае нет такого поезда, из Пекина в Гонконг можно доехать только с пересадкой, но кто же проверять то будет. Скоростные поезда не делают остановки на пути следования, поэтому время в пути у них гораздо меньше, Москва-Симферополь только на остановки теряет почти четыре часа. https://www.yukrest.ru/ru/?m=3312
И ради чего весь этот трёп? Опять Россия страна медведей и АК? Как мне хочется хотя бы один полный магазин не снимая пальца с курка опустошить.
Авторы статей явно закончили не выше кулинарного техникума и не представляют технических задач при проектировании даже палочек, коими они вкушают суши роллы и пиццу, получая при этом гонорары в USD.