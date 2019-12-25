На этом можно закончить все ваши разговоры про поезда в Крым

Главное, ничего не говорить про симферопольский аэропорт, откуда можно слетать в Москву и обратно, за 2,5-3,5 тыс. рублей за 2 с небольшим часа (плюс если вы живете в Севастополе, делайте поправку на дорогу до аэропорта – 500 на автобусе или от 1200 на такси). "Как в США, где нет скоростных поездов".Это если не любите поезда, хотите сэкономить время и чуток денег, так как сейчас билет в эконом-классе на тех же "Уральских авиалиниях" обойдется чуть дешевле, чем билет на поезд.Летом, когда билеты на самолет традиционно дорожают, поезд становится более конкурентноспособным, особенно если билеты на самолет начинают в пик сезона подбираться к 8-10 тыс.Скоростной поезд в Крым никто и не обещал строить.Ну а то, что персонажи выдают "мнения" под копирку, так это ничего нового.Наняли бы рерайтеров хотя бы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5517849.html