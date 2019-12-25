Лукашенко заявил о готовности “забрать” две трубы “Дружбы”
08:07. 25 декабря 2019 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters / © Anatoly Maltsev/Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и “конфисковать” для этого две трубы нефтепровода “Дружба”, передает РИА Новости.
Глава государства пообещал искать альтернативу поставкам нефти из России, чего он, по его словам, не скрывает от Москвы.
“Реверс нефти. Я могу – это самый дешевый маршрут – через Польшу, они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка, в Гданьске по трубе … реверсом”, — сказал белорусский лидер в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.
Лукашенко напомнил, через Белоруссию проходят три трубы нефтепровода “Дружба”.
“На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ… Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально – я заберу реверсом вторую трубу”, – заявил он. После этого у России останется одна труба, напомнил президент Белоруссии.
Москва поставляет на Запад по “Дружбе” около 70 миллионов тонн нефти. В случае конфискации двух веток трубопровода Россия сможет прокачивать только 20 миллионов тонн топлива.
В пятницу по итогам переговоров президентов России и Белоруссии министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что финальные договоренности по интеграции двух стран блокируют три группы вопросов – в сфере нефти, газа и налогов.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/49034-lukashenko-zayavil-o-gotovnosti-zabrat-dve-truby-druzhby.html