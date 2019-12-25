Лукашенко заявил о готовности “забрать” две трубы “Дружбы”

Лукашенко напомнил, через Белоруссию проходят три трубы нефтепровода “Дружба”.

“На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ… Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально – я заберу реверсом вторую трубу”, – заявил он. После этого у России останется одна труба, напомнил президент Белоруссии.

Москва поставляет на Запад по “Дружбе” около 70 миллионов тонн нефти. В случае конфискации двух веток трубопровода Россия сможет прокачивать только 20 миллионов тонн топлива.