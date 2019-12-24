Уход трубоукладчиков не остановит «Северный поток – 2»

США уже довольно давно действуют по принципу «не можешь бежать быстро — стреляй в тех, кто тебя обгоняет», считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что швейцарская компания-трубоукладчик уступила давлению США и вывела свои корабли из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море.

«Такая трусость — это действительно очень неприятно, — сказал Вассерман. — Но я могу понять эту компанию. В нефтегазовой отрасли расчёты традиционно проводятся в долларах, а это значит, что все они подконтрольны США. Любой безналичный расчёт так или иначе отражается на счетах в каких-нибудь банках страны, выпускающей соответствующую валюту. А американцы под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов фактически добились полной отмены банковской тайны. По крайней мере для своих банков. И естественно, это преступление против экономики крайне опасно».

Что касается поступка Allseas, то как подчеркнул Вассерман, Газпром располагает собственными судами-трубоукладчиками, и кроме того, он обладает достаточными средствами, чтобы купить эту компанию целиком и перевести её на расчёты в других валютах, выведя таким образом из-под американского контроля.

«Такие экономические преступления изрядно мешают всему миру, но более всего мешают самим США, ибо в надежде на силовые приёмы они фактически перестали развивать полноценную экономику, что мы и наблюдаем, — сказал Вассерман. — Понятно, что такой путь, избранный ими, рано или поздно кончится тем, что большая часть мира выйдет из долларовой зоны, что обернётся для Америки громадными потерями. Правда, насколько я могу судить, президента Трампа это вполне устраивает, так как он хочет нарастить внутриамериканское производство, а для этого прежде всего надо сделать невыгодным экспорт долларов».

Источник: https://vassermans.ru/com/uhod-truboukladchikov-ne-ostanovit-severnyj-potok-2/