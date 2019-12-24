Сводки от ополчения Новороссии 24 декабря 2019
- 17:22 Полиция ЛНР в ходе операции “Елка” спасает от вырубки уцелевшие в войне леса.
- 17:20 Послал на убой: комбат ВСУ решил восстановить сгоревшую карту минных полей оригинальным образом.
- 17:01 Украина вычеркнула сторонников ДНР: в Республике заявили о попытке срыва обмена пленными.
- 05:35 Уничтожен блиндаж ВСУ с американским оборудованием и важными документами: сводка (ВИДЕО).
- Вчера 19:30 Дважды под огнём: сотрудник “Воды Донбасса” живёт на линии фронта.
Полиция ЛНР в ходе операции “Елка” спасает от вырубки уцелевшие в войне леса
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Послал на убой: комбат ВСУ решил восстановить сгоревшую карту минных полей оригинальным образом
У карателей сегодня были отмечены потери при попытке восстановить уничтоженную пожаром карту минных полей: взрывом был уничтожен один военный ВСУ и ещё трое получили ранения.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
«Вчера в результате подрыва на своём минном поле погиб один военнослужащий 46-й бригады ВСУ, ещё трое получили ранения», — рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко..
«В ходе расследования сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) установлено, что командир батальона, не дожидаясь группы сапёров из штаба оперативно-тактической группировки „Север”, отдал указания подчиненным командирам рот восстановить карту минных полей, уничтоженную пожаром в блиндаже 20 декабря», — добавили в оборонном ведомстве Республики.
Филипоненко также уточнил, что «происшествие произошло в результате попытки военнослужащих выполнить приказ командира батальона».
«Кроме того, командир батальона был уличён сотрудниками ВСП в попытке списания на пожар в блиндаже ещё двух приборов ночного видения AN/PVS14 американского производства и четырёх радиостанций Motorola DP-4800», — отмечают в Управлении НМ.
Как ранее сообщала «Русская Весна», военный ВСУ получил ожоги в результате пожара в блиндаже, возникшего из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании нештатных средств обогрева. Пожаром были уничтожены два бинокля Grumman, прибор ночного видения AN/PVS-14 американского производства, а также документация, рабочая карта командира роты и карта минных полей.
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Украина вычеркнула сторонников ДНР: в Республике заявили о попытке срыва обмена пленными
Сегодня стало известно, что Украина сознательно пытается сорвать обмен пленными, вычеркнув из списка на обмен удерживаемых сторонников Донецкой Народной Республики. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.
«Несмотря на достигнутые договорённости в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения.
Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников Республики из обменного процесса.
Подобные действия неприемлемы, недопустимы и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами. Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четвёрки», — сказано в заявлении представителя ДНР.
Как сообщала «Русская Весна», накануне состоялись переговоры в формате видеоконференции по подготовке обмена пленными, в результате которых удалось достигнуть договорённостей об обмене до конца текущего года.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Уничтожен блиндаж ВСУ с американским оборудованием и важными документами: сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ.
На славяносербском направлении военнослужащие 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского из вооружения БМП-2 подвергли обстрелу н. п. Желобок.
На светлодарском направлении боевики 59 бригады по приказу преступника Шаповалова из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли район н. п. Нижнее Лозовое.
Всего по территории Республики противник выпустил более 25 различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.
Так, 20 декабря в результате конфликта между членами националистических формирований и военнослужащими понесла потери 72 бригада ВСУ.
В ходе проведения расследования сотрудниками ВСП установлено, что при очередной попытке военнослужащими 72 бригады обменять у националистов боеприпасы на наркотические вещества, произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.
В результате перестрелки трое националистов погибло, среди боевиков 72 бригады один убит, двое ранены. Командир бригады Богомолов представил в штаб «ООС» данные небоевые потери как полученные в результате обстрелов.
Еще один случай небоевых потерь произошел в 46 бригаде ВСУ.
В результате несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании нештатных средств обогрева произошло возгорание блиндажа одного из подразделений бригады, вследствие чего один военнослужащий получил ожоги средней степени тяжести.
Кроме того, в ходе проведения разбирательства выяснилось, что помимо двух биноклей «Grymman» 7×28 и прибора ночного видения «AN/PVS14» американского производства, пожаром уничтожена документация, рабочая карта командира роты и карта минных полей.
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В рядах вооруженных формирований противника продолжается сокрытие фактов дезертирства и суицидов. Основными причинами такого поведения военнослужащих являются постоянные издевательства со стороны командования.
Так, по информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», в ходе проверки сотрудниками военной прокураторы подразделений 46 одшбр ВСУ выявлено три скрытых случая оставления военнослужащими мест дислокации, два из них с оружием. Местонахождение дезертиров до сих пор неизвестно. По всем фактам проводятся расследования.
Кроме того, нам поступила информация об очередной попытке самоубийства военнослужащим ВСУ.
Так, 21 декабря военнослужащий 93 механизированной бригады ВСУ рядовой Савельев, не желая выполнять служебные обязанности на передовой в районе населенного пункта Желобок, совершил попытку суицида.
По указанию командира бригады — военного преступника Брыжинского — в штаб ОТГ «Север» представлено разбирательство о причинах инцидента с обоснованием получения ранения в ходе обстрела.
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Дважды под огнём: сотрудник “Воды Донбасса” живёт на линии фронта
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