У карателей сегодня были отмечены потери при попытке восстановить уничтоженную пожаром карту минных полей: взрывом был уничтожен один военный ВСУ и ещё трое получили ранения.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Вчера в результате подрыва на своём минном поле погиб один военнослужащий 46-й бригады ВСУ, ещё трое получили ранения», — рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко..

«В ходе расследования сотрудниками военной службы правопорядка (ВСП) установлено, что командир батальона, не дожидаясь группы сапёров из штаба оперативно-тактической группировки „Север”, отдал указания подчиненным командирам рот восстановить карту минных полей, уничтоженную пожаром в блиндаже 20 декабря», — добавили в оборонном ведомстве Республики.

Филипоненко также уточнил, что «происшествие произошло в результате попытки военнослужащих выполнить приказ командира батальона».

«Кроме того, командир батальона был уличён сотрудниками ВСП в попытке списания на пожар в блиндаже ещё двух приборов ночного видения AN/PVS14 американского производства и четырёх радиостанций Motorola DP-4800», — отмечают в Управлении НМ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», военный ВСУ получил ожоги в результате пожара в блиндаже, возникшего из-за несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании нештатных средств обогрева. Пожаром были уничтожены два бинокля Grumman, прибор ночного видения AN/PVS-14 американского производства, а также документация, рабочая карта командира роты и карта минных полей.

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