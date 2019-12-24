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Немного философии о сути власти в России, или Профсоюзы – голова, они спасут Россию

09:45. 24 декабря 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Хотелось бы задать автору вопрос: а чем принципиально профсоюз отличается от политической партии? И если партии неспособны „спасти Россию”, то благодаря чему это смогут сделать профсоюзы??!

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Аннотация

Онтология социума. ВластьДля России власть – это «больной» вопрос.

Громадные территории, расположенные больше к северу чем к югу, естественно, порождают замедленный организационный метаболизм («женский», пассивный гендер).

Отсюда, излишняя компенсационная централизация. А с ней, явно избыточные властные структуры, старающиеся нивелировать центробежные тенденции.

В такой ситуации, профсоюзы – единственный способ сделать власть достойной своего народа.


Онтология социума. Власть

Природа власти – в системном (структурно-функциональном) удержании устойчивости (симметрии) при генезисе. Удачные преходящие формы устойчивости генезиса становятся гомеостазом.

Другими словами, природа власти – сохранение «целого» определенной специализированной «частью» с эволюционного «согласия» отбором других частей. По своему системному смыслу – это асимметрия.


Симметрия нужна природе как минимальная цена (производства энтропии) сохранности процессов и форм. Асимметрия осуществляет минимакс эволюционной сущности: структура/функция. В такой парадигме, власть становится активной (ассиметричной) формой организационного гомеостаза на эволюционном треке.

1. Предыстория

В предыдущей статье [1] рассматривалась сущность в онтологии. Сущность есть субстанциальное единство: пассивное/активное [2, 3, 4].

Такое понимание ново для философов своей конкретикой. Проблема за когнитивным развитием, в частности, за мощью ассоциативного («параллельного») мышления в осознании принципов подобия. В то время как наиболее развитой формой, на данный момент, является «последовательное» мышление технологического типа. Ассоциативное мышление индивида «сопротивляется» демиургическим представлениям.

Одно дело, когда говорим о сущности (пассивное/активное) как механической скорости s/t выраженное через число, другое дело сущность линейной геометрии как расстояние/направление, а третье – когда мы исследуем отношение генотип/фенотип. Стараясь подобрать нужные слова в семантике, предпочтительнее именовать принципы характеризующие субстанции как паритет/приоритет.

В таком понимании мы избегаем дуальности «орто-» и «анти-». Это понимание идет от теологического «приоритета духа над материей» (но не отрицания!).

Для онтологии субстанциональный анализ имеет более прикладной характер. Так, по поводу сущности: генотип/фенотип, можно привести актуальный пример. Есть такой писатель и ученый Р. Докинз, который написал «Эгоистичный ген», «Слепой часовщик» и т.п. Его идеология – приоритет генотипа над фенотипом (что не соответствует онтологии!).

По его пониманию, фенотип — это вообще… так, «транспортное средство» (vehicle), «переносчик» генов. В какой-то мере он прав, если понимать онтологическую пару эгоизм/альтруизм как субстанциальную.

Вот только он оторвал одну сторону от самой сущности жизни, которая всегда в этой субстанциональной паре! Именно развитие фенотипа, через язык, через науку, позволило понять генотип и дает надежду на его использование в будущем. Именно «дух» (активное, будущее) тянет за собой «материю» (пассивное, прошлое). В том-то и особенность онтологии, что она позволяет вырабатывать свою, независимую от субъектов, точка зрения, польза которой в ее идеале.

Что приоритетней в паре рациональность/эмоциональность? А в паре потребление/производство? Или куда коварнее вопрос – что приоритетней в паре товар/деньги, предложение/спрос? Приоритет всегда за объединительным – активным в сущности, как единство пассивное/активное!

Людей объединяет эмоциональный настрой, а не рациональность, рациональность – это индивидуальное. В любой из таких пар существует (где явственнее, а где – нет) «материальный» и «духовный» оттенок. Но, и те, и другие крайности до добра не доводят! Крайний альтруизм так же плох, как и крайний эгоизм.

В эволюционном выигрыше – сингулярность [5], как двойственность единичного.

2. Государство

Напомню высказывание М.Н. Задорного о государстве:

«Когда я за границей, я скучаю по Родине, а возвращаюсь — я в ужасе от государства

Государство, это и не родина, и не страна… . Википедия дает следующее определение государству:

«Государство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны

Далее, википедия там же рассказывает нам о том, что единого определения государства нет («Ни в науке, ни в международном праве не существует единого и общепризнанного определения понятия «государство»»).

Интересен и сам факт определения государства через признаки в пяти пунктах:


  • «Разделение и организация населения по территориальному принципу.

  • Суверенитет, то есть наличие на территории государства единой власти, независимой от других государств. Суверенитет определяет публичный характер власти. (Не выделяется в конвенции Монтевидео)

  • Наличие группы людей, специализирующихся на управлении государством, а также органов и учреждений государственной власти, которые обеспечивают принуждение к исполнению её решений (в том числе армия, полиция, тюрьма)

  • Налоги, пошлины и прочие сборы, получаемые от которых средства идут на исполнение государством его функций, включая обеспечение работы государственного аппарата.

  • Исключительное право принимать законы и другие нормативные правовые акты, обязательные к исполнению для всего населения на всей территории.»

Эти пять пунктов очень напоминают эйдос, сущность которой – суверенитет. В этой сущности, с онтологической точки зрения явно просматривается активное, как организационный приоритет единства. Осталось понять, что выступает как паритет в субстанциональном пассивном. (Мы сущность пытаемся «нащупать» через изоморфизм: паритет/приоритет).

Большинство источников указывают на некую независимость во внешней деятельности. Нас же более интересует, чем обеспечивается то самое стремление к единству людей, проживающих на единой территории. И тут прежде всего обращает на себя внимание законодательство в отношении населения (паритет), которое и обеспечивают государственные органы.

Таким образом, онтологическая сущность государственности (в определенном разрезе) обеспечивается проекцией дуального субстанционального «неподвижного перводвигателя» Аристотеля: законотворчество/самоорганизация.

3. Информационные источники о власти

Будет полезно познакомиться с некими ссылками на представление о власти. Так, в частности, БСЭ так высказывается о власти:

«Власть – авторитет, обладающий возможностью подчинять своей воле, управлять или распоряжаться действиями других людей. Появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. … Термин «Власть» применяется в различных формах и аспектах: родительская В., государственная В., которая, в свою очередь, включает такие понятия, как В. верховная, учредительная, законодательная, исполнительная, военная, судебная и т.д

То, что власть применяется в «различных формах» говорит в пользу ее некой эволюционной универсальности. И в связи с этим, будет полезно следующее высказывание о власти (из сборника статей: Бойцов М.А., Успенский Ф.Б. (отв. ред.) «Власть и образ, очерки потестарной имагологии», СПб.: Алетейя, 2010. — 384 с.):

«Однако «власть» можно понимать и совсем иначе — не как качество, сконцентрировавшееся в одном, отграниченном от остальных, сегменте общества, а как организующее начало, пронизывающее весь социум сверху донизу, не как совокупность людей — носителей власти, а как отношение, складывающееся между людьми по поводу господства и подчинения

Это выражение удачно по той причине, что выделяет символическую дуальность, характеризующую власть в экзистенциальном представлении: подчинение/господство.

К констатирующим ссылкам необходимо добавить и критический взгляд на власть. Вот что пишет о власти Хохлова М.Н. в своей работе «Эра гармогенеза»:

«ВЛАСТЬ – инструмент очень специфической организации ЛЮДЕЙ – иерархия, «вертикаль» и очень специфического управления – насилие, подчинение, навязывание своей воли, даже вопреки сопротивлению. То есть понятие власть концептуально по определению содержит пространственный и силовой дисбаланс двусторонних отношений (взаимодействий с природой и в обществе).

Наличие власти формирует иерархические древовидные архитектуры организации общества во всех типах объединений людей (политических, корпоративных, религиозных, бытовых, …). При этом возвышение власти всегда строится на унижении окружающих и монополии права применения силы (силовая рефлексия униженных объявляется не легитимной и жестоко подавляется).

Было время, когда власти не было. Будет время, когда её не станет.

Рассмотрим основные концепции природы власти и принципы её существования.

Все жаждущие и дорвавшиеся до власти научились легитимно облекать принуждение и насилие в добродетельные упаковки, анонимные виды власти, виртуальную деспотию: законы, общественный договор, обычаи, традиции, веру, право (положение и полномочия), стандарты, обещания, демократические выборы, референдумы, обеспечение безопасности, насилие (войны) как "принуждение к миру", … »

В этом критическом замечании о власти, мы видим четкий ее кибернетический смысл: она может как положительно содействовать эволюционированию общества, так и отрицательно. Но в любом случае, власть это издержки общества из-за собственного несовершенства сознания составляющих его индивидов.

Такое положение находится в полном соответствии с модальным представлением о сущности как диалектическое единство действительного/возможного.

Если обратиться к конкретике в России через сущность: законодательного/организационного, то сразу станет ясно, что не принятие законодательной прогрессивной шкалы в подоходном налоге (2020 год), зависит от организационных возможностей общества. В частности, от ее сознательности и пассионарности.

4. Сущность власти в онтологическом представлении

Власть в социуме, в утилитарном бытовом смысле, – это «поток» принуждения господствующими обстоятельствами, среди которых главное – законодательство государства и его исполнительные органы.

Власть в онтологическом смысле, это «продукт» Единого, уже представляющий из себя как вечные модальные возможности (активного), так и историческую необходимость (пассивного).

Другими словами, мы здесь имеем явное проявление самоподобия, главным представителем которого является онтологическая эйдетическая (субстанциональная) сущность = пассивное/активное. Как известно, модальность возможности и необходимости, проявляется в модальности действительности. Вот модальность действительности и представляет собой конкретное воплощение сущего, одной из атрибутивности которого – всегда наличие идеала [3].

Сущность власти (как «потока») символически отражают следующие субстанциальные атрибуты: «часть»/«целое», принуждение/господство, ограничения/свобода, законотворчество/самоорганизация и т.п.

В социуме онтология власти воплощается через персонализацию в соответствующей иерархической структуре. Вынужденная персонализация власти (при отсутствии осознанности масс) порождает феодальную кастовость, авторитарность, силовое воздействия в соответствии с принципами кумулятивности пяти формационных фаз по А.С. Шушарину [6]:

племенная – рабовладельческая – феодальная – капиталистическая – социалистическая («линейная»)

Из этого определения уже видно, что любая персонифицированная власть несет социуму транзакционные издержки (на содержание власти). Особенно, если власть вместо того, чтобы поддерживать паритет «частей», обеспечивает приоритет «части», а не «целого». В связи с этим полезно вспомнить относительную правомерность анархических взглядов (в историческом аспекте). А с другой стороны – идеалом власти может быть осознанность (знание законов природы) масс. Это универсальная осознанность и есть то самое Единое.

Власть может существовать исключительно на некой ресурсной базе. Для 4-й формации (по А.С. Шушарину), эта власть содержит в себе властные «активы» предыдущих формаций: силовой, авторитарный, кастовый. Главным «активом» 4-й формации, капиталистической, становятся деньги.

«Активом» власти всегда может быть исключительно активная субстанция. В терминах социума – это нечто общее для всех. Таким общим для социума является прежде всего деньги (не их сумма, а механизм оборачиваемости), законодательство, права на землю, основные средства и т.п. Как правило, конфликт возникает на почве того, что власть (персоны) вместо оберегания общих паритетных интересов и их «активов», попросту «приватизирует» их (ярким примером чему и является Россия).

В действительности, в России более развит культ личности как «одно», исключительно в авторитарной форме. Перейти к необходимому культу личности всех («многое»), за которой и стоит пассионарность масс (гражданственность), еще предстоит.

5. Промежуточные выводы

5.1. Поскольку сущность в конкретном виде в философском академическом дискурсе не фигурирует, можно только с осторожностью (предварительно) вводить онтологическую «единицу» эффективности власти. В моем представлении – это право, так как оно сформулировано в [7].

Там право трактуется как сущность институциональности через соотношение:

право = ограничения/возможности, образуя эйдос институциональности:

возможности – право – преобразование – законы – исполнение

5.2. В соответствии с идеей сингулярности, двойственность права в оптимальном варианте гармоничного общества, должна соотноситься в пропорции 50:50 [8]. Что, собственно, мы и имеем в государственных нормативам на отчисления в налоги. Налоги идут на общее, то есть на активное. Пассивная часть остается индивидам.

5.3. В социально-структурном плане, государство и власть представляют собой всегда «часть» социума. Которая, часто, эгоистично пытается подмять «целое». Это ее такая пропагандистская «фишка», направленная на сверх признание ей своей значимости в борьбе за ресурсные привилегии.

5.4. Этот структурно-функциональный «нарост» номенклатурной власти можно удалить единственным законным и более эффективным образом: признанием активной частью общества – профсоюзы, а пассивной – производственную деятельность. В такой конструктивности, онтологической двойственностью (активного и пассивного) обладает каждая ячейка общества.

5.5. Именно профсоюзы в состоянии принципиально обеспечить меритократию общества [9], сделать его профессионально управляемым, исключающим клановость. Как показывает современная практика, партийная деятельность не в состоянии защищать интересы «целого», поскольку уже по своей структуре оторвана от него.

По своей социальной сути, которую они и не скрывают, партии борются за ресурсы общества в первую очередь. Только у профсоюзов есть онтологический шанс сделать ресурсы всеобщими на паритетных началах принципа «по труду», воплощающую идею здоровья общества [10].

Литература

1. Онтология социума. Сущность

2. Эйдос. Субстанции пассивности и активности

3. Онтология. Роли субстанций в конструктивности

4. Онтология. Роли субстанций в конструктивности (2)

5. Сингулярность в онтологии

6. Онтология. Сущность пятой цивилизационной формации

7. Синтез эйдосов. Социумные детерминанты

8. Принцип «пятьдесят на пятьдесят»

9. Меритократия в свете онтологии

10. Здоровье – уникальная характеристика организменности


В.А. Сахно


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4804382.html

Метки: власть, закон, народ, общество, Россия, суть, философия

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