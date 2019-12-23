Symphony No. 3 in F Major, Op. 90: III
00:02. 23 декабря 2019 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
В стремлении к звездам не забывайте быть людьми...
Источник: https://youtu.be/O7IdjHI_lRA
В стремлении к звездам не забывайте быть людьми...
Источник: https://youtu.be/O7IdjHI_lRA
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За что бы ты ни брался, у тебя должны быть вера, вдохновение, бескорыстие. Твоё сердце окаменеет без молитвы о страдающем мире.