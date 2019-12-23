Сводки от ополчения Новороссии 23 декабря 2019

На одном из старейших предприятий оккупированного Краматорска — Старокраматорском машиностроительном заводе (СКМЗ) происходят массовые сокращения и увольнения работников.

Из почти 650 сотрудников, работавших ранее, на заводе остаются чуть более ста.

Об этом местным изданиям рассказали сотрудники СКМЗ и их родственники — как уволенные, так и пока ещё продолжающие там работать.

С ними говорили на условиях анонимности, поэтому все имена изменены.

«Людей выгнали на «биржу труда», в заводе осталось работать 150–200 человек. Денег в заводе нет. Кто хочет получить хоть какую-то компенсацию, те должны подавать в суд. Для тех, кто остался работать, говорят, что будет трехдневка. И еще говорят, что завод продают, что такие у покупателя условия на покупку завода», — рассказала маляр по металлу Ольга.

По ее словам, у нее ставка 2800 грн в месяц плюс доплата, которая позволяет «дотянуть» до минималки. Зарплату делят на две-три части, сейчас выплатили только за октябрь, говорит Ольга.

Еще одна сотрудница СКМЗ Ирина, уволившаяся рассказала, что ситуацию с увольнениями объясняют отсутствием средств на закупку сырья для производства.

«Некоторые попали под сокращение, некоторые уволились „по соглашению сторон”, некоторые сами. Люди пошли на „биржу”, будем приобретать новую работу», — говорит Ирина. Она утверждает, что лично ее никто не заставлял писать заявление на увольнение: «Работы нет, чего туда ходить?».

По словам Ирины, работать на заводе остаются 100–150 человек.

«Станочники в основном. Других специальностей оставили по одному-два человека: одного маляра, двух уборщиц. То есть, некоторых людей оставили», — говорит она.

О том, что на СКМЗ оставляют в основном станочников, рассказал еще один рабочий завода Григорий. По его словам, до массовых увольнений на предприятии работали 640 человек, сейчас остаются 120.

«По цехам проходили со списками и подходили к тем, кто должен уволиться. Из моего цеха уволили четырех человек, из другого — шестерых… Одних рассчитали по соглашению сторон, часть — на расчете на очереди в бесплатных [отпусках] будут. Люди сразу или ищут работу, или становятся на «биржу», — говорит Григорий. Сам он остается работать на заводе.

Заводчанин говорит, что слышал от «водителей, которые возят начальство», что один из собственников СКМЗ якобы хочет продать свои акции россиянину. Он также слышал о трудностях на предприятии: «Заказы лежат на 80 миллионов, а сырья нет».

«Общее настроение рабочих таково, что лучше пусть покупает россиянин и обеспечит всех работой. Надеются, что у тех, кто остался, поднимутся зарплаты (коэффициенты), а остальные, когда нужны будут руки, то вернутся», — говорит он.

Еще один сотрудник СКМЗ Валентин попал под сокращение, несмотря на то, что считается высококлассным специалистом и, как говорит его теща Светлана, «за его квалифицированную работу прощали любые косяки по поведению». Она добавляет, что для Валентина сокращение было шоком, поскольку у него дома трое детей.

«Он в поиске работы (его, как спеца, уже куда-то позвали), но в целом подавлен», — говорит Светлана.

Пресс-служба Старокраматорского машиностроительного завода странно прокомментировала информацию о сокращении кадров на предприятии.

На странице завода в соцсети появилось сообщение под названием «О сложившейся ситуации на ЧАО «СКМЗ». В нем сообщается следующее:

«В связи с множеством вопросов от средств массовой информации о «сокращении людей на заводе», хотелось бы дать небольшой комментарий по этому поводу.

В начале декабря генеральный директор ЧАО «СКМЗ» Игорь Павлович Жданов собрал заводчан и объяснил сложную ситуацию в которой оказался завод из-за кризиса в металлургической отрасли нашей страны.

Заказы, которые СКМЗ уже выполнил и отгрузил, оплачиваться будут только лишь с мая месяца 2020 г. Руководство завода прикладывает все возможные усилия дабы стабилизировать ситуацию. К сожалению, достигнуть результата пока не удалось! Исходя из этого, желающих продолжать свою трудовую деятельность на СКМЗ резко сократилось. Но это совсем не означает что завод прекращает своё существование, а наоборот, мы ищем иные пути реализации своих возможностей».

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