Солнцестояние. О ЧЁМ фильм? Алексей Орлов

Задумывались ли Вы для кого и с какой целью снимался этот фильм?



Автор-сказитель – Алексей Орлов



Давайте повнимательнее посмотрим на некоторые фрагменты из этого фильма.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cVMjLa9syMk