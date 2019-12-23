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Солнцестояние. О ЧЁМ фильм? Алексей Орлов

13:48. 23 декабря 2019 194 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Задумывались ли Вы для кого и с какой целью снимался этот фильм?

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Давайте повнимательнее посмотрим на некоторые фрагменты из этого фильма.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cVMjLa9syMk

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