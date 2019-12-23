Солнцестояние. О ЧЁМ фильм? Алексей Орлов
Задумывались ли Вы для кого и с какой целью снимался этот фильм?
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Давайте повнимательнее посмотрим на некоторые фрагменты из этого фильма.
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