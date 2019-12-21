Журнал «ОГОНЕКЪ» №6623, 1914г.

«Серьезную угрозу представляют четко обозначившиеся процессы миграции турок-месхетинцев в русскоязычные районы Кабардино-Балкарской Республики (Майский, Прохладненский). Происходит процесс выдавливания русскоязычного населения из традиционных сфер ...
Как гласит древняя мудрость - истинна не может быть на одном из полюсов, истинна находится посередине. Для нахождения истинны, предлагаю уважаемым читателям портала Мидгард-ИНФО, доводы и аргументы противоположенного полюса... Сайт "Словенск" совместно с ...
Дыра-2. Guatemala City on Sunday, May 30, 2010. Не посещают ли Вас мысли, когда смотрите на эту картинку, что когда-то ее видели? Правильно. Видели. Примерно такую же гигантскую дыру, и тоже в Гватемале. 23 февраля 2007-го года, окраина Гватемала-сити. Вид...
Фотограф из Китайской Народной Республики Лу Гуанг показывает обратную сторону невероятного экономического подъёма своей страны. За всё приходится платить. В своём проекте "Антропогенное загрязнение в Китае" фотограф решил показать, как экологическая ...
Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы ...
Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями;