Захарова ответила на требования США прекратить укладку «Северного потока — 2»

Официальный спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала требования Вашингтона немедленно прекратить укладку труб для газопровода «Северный поток — 2».

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый „ордер на экономический арест“.

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — написала она на странице в соцсети.

Как сообщала «Русская Весна», трубоукладчик «Северного потока — 2» компания Allseas всё же приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении участников проекта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании, уточнив, что ожидает разъяснения от американских властей.

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