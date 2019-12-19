Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2019

Армия ДНР продолжает проводить мероприятия по модернизации и внедрению усовершенствованных образцов военной техники в подразделения НМ ДНР.

Как рассказали «Русской Весне» в Народной милиции Республики, в настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника с условным наименованием «Мантия-АРП» (далее — ЕСКЗО).

Работа комплексной защиты заключается в организационно-техническом построении и взаимодействии комплексов и пунктов управления артиллерией, радиоэлектронного подавления и противовоздушной обороны.

Успешному запуску системы способствовали принятие на вооружение и внедрение в систему противовоздушной обороны Республики созданных специалистами Республики комплексов радиоэлектронного подавления «Тритон» и «Террикон-М2Н», позволяющих блокировать работу каналов управления беспилотных летательных аппаратов противника, что не позволяет использовать их для ведения разведки и нанесения бомбовых ударов по территории Республики.

В рамках создания ЕСКЗО специалистами нашей Республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов «Оса-АК(М)», захваченных в неисправном состоянии в качестве трофеев во время боев за независимость нашей Республики в 2014 году, которая позволила обеспечить работу ЗРК в ЕСКЗО, а также сопряжение протоколов обмена данными между комплексами ПВО и РЭБ.

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