Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2019
- 18:45 Украина размещает военную технику в населенных пунктах – НМ ЛНР.
- 18:45 Во время постановочной перестрелки погиб украинский военнослужащий – НМ ДНР.
- 16:56 Армия ДНР прибыла в прифронтовые посёлки с особой миссией (ВИДЕО).
- 16:42 НМ ДНР принимает на вооружение новые системы управления и комплексы ПВО.
- 16:19 Трофейные украинские ЗРК послужат на благо народа Донбасса (ВИДЕО).
- 15:19 «ВСУшники» в отчаянии звонят на горячую линию Минобороны: сводка с Донбасса.
- 14:18 Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 19.12.2019.
- 13:14 Народная милиция ДНР и гумбатальон “Ангел” вручили подарки детям Горловки.
- 04:30 Восстание машин: военная техника убивает и калечит карателей на Донбассе — сводка ЛНР (ВИДЕО).
Украина размещает военную технику в населенных пунктах – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Во время постановочной перестрелки погиб украинский военнослужащий – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия ДНР прибыла в прифронтовые посёлки с особой миссией (ВИДЕО)
Гуманитарная группа «Ангел» при поддержке Народной Милиции вручила новогодние подарки детям горловских посёлков Байрак и посёлка шахты 67.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Сладости призваны создать у детей прифронтовых посёлков праздничное настроение в канун Нового Года, несмотря на тяготы военного времени.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.
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НМ ДНР принимает на вооружение новые системы управления и комплексы ПВО
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Трофейные украинские ЗРК послужат на благо народа Донбасса (ВИДЕО)
Армия ДНР продолжает проводить мероприятия по модернизации и внедрению усовершенствованных образцов военной техники в подразделения НМ ДНР.
Как рассказали «Русской Весне» в Народной милиции Республики, в настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника с условным наименованием «Мантия-АРП» (далее — ЕСКЗО).
Работа комплексной защиты заключается в организационно-техническом построении и взаимодействии комплексов и пунктов управления артиллерией, радиоэлектронного подавления и противовоздушной обороны.
Успешному запуску системы способствовали принятие на вооружение и внедрение в систему противовоздушной обороны Республики созданных специалистами Республики комплексов радиоэлектронного подавления «Тритон» и «Террикон-М2Н», позволяющих блокировать работу каналов управления беспилотных летательных аппаратов противника, что не позволяет использовать их для ведения разведки и нанесения бомбовых ударов по территории Республики.
В рамках создания ЕСКЗО специалистами нашей Республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов «Оса-АК(М)», захваченных в неисправном состоянии в качестве трофеев во время боев за независимость нашей Республики в 2014 году, которая позволила обеспечить работу ЗРК в ЕСКЗО, а также сопряжение протоколов обмена данными между комплексами ПВО и РЭБ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«ВСУшники» в отчаянии звонят на горячую линию Минобороны: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ДНР, за прошедшие сутки украинские боевики шесть раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении каратели Шаповалова из 59-й бригады из вооружения БМП и стрелкового оружия дважды обстреляли район н. п. Доломитное.
На донецком направлении боевики Марченко из состава 28-й бригады ВСУ дважды открывали огонь по району поселка шахты «Трудовская» из минометов калибра 82 мм, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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На мариупольском направлении боевики Гончарука и Зубанича из 128-й и 10-й бригад открывали огонь из вооружения БМП и станковых противотанковых гранатомётов по районам н. п. Ясное и Ленинское.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
По уточнённым данным, вчера в ходе постановочной перестрелки в Марьинке между украинскими оккупантами 28-й бригады, в которой смертельное ранение получил мирный житель населенного пункта, также погиб боевик этой бригады.
Что примечательно — медицинская помощь раненому боевику была оказана в первую очередь, а когда стало ясно, что она неэффективна, помощь была оказана раненому жителю, но время было упущено и пострадавший скончался.
Нашей разведкой получены данные о прибытии инспекционной группы генштаба ВСУ в штаб 92-й бригады в Авдеевке. Причиной приезда столь высокопоставленной комиссии стало телефонное обращение на горячую линию минобороны Украины боевиков соединения с жалобой на низкий уровень продовольственного обеспечения на передовых позициях.
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Так, по заявлению боевиков, продукты в подразделения на переднем крае доставляются нерегулярно, не чаще одного раза в неделю объемом на 4-5 дней.
Питьевой водой личный состав не обеспечивается, для приготовления пищи используется вода из скважины. Продукты, доставляемые на позиции, являются просроченными.
Кроме этого, боевики пожаловались на факты откровенного воровства командованием горюче-смазочных материалов, которые списывались по подложным путевым листам.
При этом командование убеждало подчиненных расписываться за получение топлива якобы для последующей его реализации с целью улучшения бытовых условий, однако все уходило в личное пользование командиров.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 19.12.2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ДНР и гумбатальон “Ангел” вручили подарки детям Горловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Восстание машин: военная техника убивает и калечит карателей на Донбассе — сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
Украинские боевики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, а также в жилых массивах населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирных граждан.
На окраине н. п. Северодонецк отмечено наличие управляемого ракетного комплекса 9Р148 «Штурм-С»; в жилых кварталах н. п. Попасная отмечается наличие МТЛ-Б 72-й бригады ВСУ.
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Кроме того, украинские каратели продолжают активно препятствовать работе наблюдателей Миссии ОБСЕ.
В районе н. п. Райгородок с позиций 14 бригады ВСУ подвергся обстрелу БЛА ОБСЕ.
Такие действия командование бригады предпринимает с целью скрыть от представителей ОБСЕ перемещение техники, а также места ее размещения.
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В соединениях и частях ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север» отмечаются случаи небоевых потерь среди личного состава.
Так, 16 декабря в результате несоблюдения требований безопасности при проведении ремонта техники и отсутствия контроля со стороны командного состава получили тяжелые травмы два военнослужащих 72-й бригады, один из которых скончался при следовании в медицинское учреждение.
В ходе разбирательства выяснилось, что во время проведения ремонтных работ на автомобиле «Урал» и грубого нарушения требований по обслуживанию техники, машина покатилась и прижала передним бампером к впереди стоящему МТЛБ двоих военнослужащих.
Командир бригады Богомолов до настоящего времени проводит разбирательство, о происшествии в вышестоящий штаб не доложил.
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Кроме того, в соединениях и частях ОТГ «Север» отмечается рост хищений военного имущества.
Так, по информации от нашего источника в штабе 46 бригады, в одно из подразделений соединения прибыли сотрудники ВСП с целью проведения расследования по факту выявления в ходе инвентаризации недостачи приборов ночного видения американского производства в количестве двенадцати единиц, полученных в рамках международной военной помощи от США.
В процессе следственных мероприятий два прибора были найдены в месте проживания командира роты, один у заместителя командира батальона в сейфе. Данные военнослужащие дают показания.
Также работа сотрудников ВСП отмечена в н. п. Рубежное. Здесь при досмотре убывающей в ППД техники 14-й бригады обнаружен тайник с боеприпасами в одной из БМП.
В результате досмотра было изъято: двадцать гранат РГД-5, тысяча двести патронов калибра 5,45 и семьсот патронов калибра 9 мм.
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