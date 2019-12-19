Большая пресс-конференция президента РФ В.В. Путина 19 декабря 2019. Прямая трансляция
13:13. 19 декабря 2019 164 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 19 декабря 2019. Прямая трансляция
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дислайки пока не отключили, соотношение показательное – 1 к 4, америкосы наверно дисов напихали
Да америкосам пох.
Вы украинцы и напихали ))
Странно что так мало.
Что случилось?
Опять моль несёт фсягую фигню про отважных чеченов, которые всех убьют.
Как всегда, первыми выскочили глисты – паразиты. Представляю их на его месте с их куцым словарным запасом и ещё более куцыми мыслями, типа “углубить консенсус”, “Вот такая вышла загогулина”.