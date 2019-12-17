Алтай – перекрёсток мировых цивилизаций. Алексей Орлов и соратники

...найденным словом выходить на перекрёсток и вещать; надо как...мира, лексики, не зафиксированной мировой лингвистикой, ни как параллельной,...указ, дворянская грамота, в уйг., алт., леб., тел., куманд. jarlyk..., пропасть (тур., тат., башк., алт. и др.), лат. īrа – ...
... в роли агрессоров во второй мировой войне… История много раз повторяется... яйцо на узко-высокий кулич… Алтай - ущелье Ак-Корум, остров Пасхи... Левант - линия. Левант описывали как «перекрёсток между Передней Азией, восточным Средиземноморьем...
... в роли агрессоров во второй мировой войне… История много раз повторяется... яйцо на узко-высокий кулич… Алтай - ущелье Ак-Корум, остров Пасхи... Левант - линия. Левант описывали как «перекрёсток между Передней Азией, восточным Средиземноморьем...
Алтая ещё цивилизация мало коснулась, поэтому там можно сидеть у реки, дышать свежим воздухом и болтологию разводить.