Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Алтай – перекрёсток мировых цивилизаций. Алексей Орлов и соратники

14:16. 17 декабря 2019 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Алтай место силы.

Алексей Орлов и соратники

Чем культура оседлых народов отличается от культуры кочевых, как отличается их мировоззрение, миропонимание и отношение к миру в целом. Что за всем этим кроется.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #путешествие #россия #телецкое #озеро #шамбала #сибирь #гора #белуха #катунь #алтай #место #это #силы #шаманы #староверы #алексей #орлов #оседлые #народы #кочевые

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Путешествие #МестаСилы #Горы #Россия #ТелецкоеОзеро #Шамбала #Сибирь #ГораБелуха #Шаманы #Катунь #Староверы #АлтайМестоСилы #АлексейОрлов #ОседлыеНародыЭто #КочевыеИОседлыеНароды #Алтай #ПерекрестокМировыхЦивилизаций

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RHejykmckpE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Задорнов. Корень Ра
...найденным словом выходить на перекрёсток и вещать; надо как...мира, лексики, не зафиксированной мировой лингвистикой, ни как параллельной,...указ, дворянская грамота, в уйг., алт., леб., тел., куманд. jarlyk..., пропасть (тур., тат., башк., алт. и др.), лат. īrа – ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... в роли агрессоров во второй мировой войне… История много раз повторяется... яйцо на узко-высокий кулич… Алтай - ущелье Ак-Корум, остров Пасхи... Левант - линия. Левант описывали как «перекрёсток между Передней Азией, восточным Средиземноморьем...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... в роли агрессоров во второй мировой войне… История много раз повторяется... яйцо на узко-высокий кулич… Алтай - ущелье Ак-Корум, остров Пасхи... Левант - линия. Левант описывали как «перекрёсток между Передней Азией, восточным Средиземноморьем...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)