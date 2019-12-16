Сводки от ополчения Новороссии 16 декабря 2019

«Враг страны»: националисты поставили на колени полковника ВСУ Ноздрачёва

В Донецке рассказали о «показательной экзекуции» радикалов над «посмевшим сказать правду» украинским офицером в здании Министерства обороны Украины.

Управлением Народной милиции Донецкой Народной Республики получена информация, которая наглядно демонстрирует полную неспособность военно-политического руководства Украины противостоять радикалам и националистам, говорится в заявлении УНМ ДНР, опубликованном вечером в воскресенье.

Согласно опубликованной информации, 13 декабря в здании Министерства обороны Украины была организована встреча руководства Вооруженных сил Украины с представителями волонтерских движений и праворадикальных организаций страны. Основная цель встреча – «показательная экзекуция националистами» начальника управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковника Ноздрачева.

Напомним, что полковник Алексей Ноздрачев спровоцировал на днях серьёзный скандал на Украине, когда «имел неосторожность» высказаться о том, что украинские военнослужащие (армия) могут легко интегрироваться и с российскими военными, и с армейскими корпусами ЛНР и ДНР, но не с украинскими праворадикалами.

«Так, по имеющимся у нас данным, после выступления праворадикалов и волонтеров с обвинением полковника в предательстве интересов Украины, нацистами было высказано общее мнение, что теперь офицер является врагом страны и должен повиниться перед населением, в лице присутствующих, не простым видеообращением, а путём постановки на колени», — говорится в сообщении УНМ ДНР.

В сообщении указано, что в зале, где проходила встреча, в это время присутствовал заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Сергей Наев (экс-командующий силовой операцией на Донбассе). Генерал посоветовал полковнику Ноздрачеву согласиться с требованием националистов, после чего полковник выполнил требования толпы:

«Естественно, в ситуации оказания морального давления в виде возможной физической расправы над офицером и его близкими, а также ввиду отсутствия поддержки от военного руководства своей страны, полковник Ноздрачев выполнил требования бандитов и принес свои извинения, встав на колени. Важно отметить, что Ноздрачев за время службы в ВСУ не замарал свои руки в крови мирных жителей Донбасса», — говорится в сообщении УНМ ДНР.

Как заявили в донецком Управлении Народной милиции, командование украинской армии в очередной раз капитулировало перед националистическим меньшинством, и проявило полную беспомощность. Также было продемонстрировано полное отсутствие защиты своих военнослужащих от возможных посягательств последователей Бандеры.

Георгий Евстигнеев

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Инцидент в Одессе показал недопустимость присоединения Донбасса к составу Украины

Россия не должна допустить интеграции Донбасса в состав Украины, таким мнением поделился заведующий кафедрой международных отношений в МГУ, дипломат и историк Николай Платошкин. Николай Платошкин в эфире радио “Комсомольская правда” поделился переживаниями на счет Донбасса и его места на политической карте мира. По его мнению, Киев не только не способен обеспечить безопасность жителям страны, но даже не может найти виновных в инциденте, произошедшем в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, чтобы предать их трибуналу. Пока не произойдет изменений в действиях украинского правительства, Платошкин не поменяет свою точку зрения. Также дипломат рассказал о том, что знает о трагедии не по наслышке, так как его друг находился тогда там, но сумел спастись. Исходя из наблюдаемого бездействия и безразличия по отношению к инциденту, историк сделал вывод, что Россия никоим образом не должна допустить интеграции Донбасса в состав Украины. Как сообщает “Политэксперт”, Платошкин считает трагедию показательным событием, по которому можно судить о правительстве Украины. Ранее сенатор Совфеда Франц Клинцевич назвал миссию ООН по введению украинских миротворцев на территорию Донбасса профанацией, целью которой является захват Киевом неподконтрольных территорий.

Артем Фомин

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Во Львове волонтёры ВСУ устроили распродажу женских шуб, которые намародёрили на Донбассе

Об этом шокирующем случае на своей страничке в социальной сети рассказала жительница Львова Люся Храмова. «Пума, Лиса — это не представители животного мира. Это — известные представительницы украинского волонтерства, такие бравые тетеньки-патриотки, которых сегодня обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. А ведь ещё совсем недавно они очень успешно собирали помощь для украинской армии. Говорят, настолько успешно, что смогли купить себе за пару лет по несколько квартир и автомобили. И мне почему-то вспомнился в связи с этим случай, который произошел со мной осенью 2015-го, когда такие, как эта Пума и Лиса, как раз вовсю волонтерили. Я тогда искала себе что-то на зиму. И в магазинах, и по частным объявлениям. Мечтала, если получится, купить норковую шубу. Во Львове довольно часто заробитчанки привозят или пересылают из Европы купленный там на распродажах мех и можно найти шубу, пусть и не последней модели, но очень хорошего качества. И вот однажды я натолкнулась на объявление о продаже шубы вроде приличного вида, но по какой-то очень смешной цене. На всякий случай перезвонила. Оказалось, что да, есть такая шуба, и цена такая же, как написано. Есть ещё и другие шубы и тоже недорого. Женщина сказала, что возит их из Европы сама, поэтому и продает дешевле. Я, как обычно, спросила адрес, куда подъехать, чтобы посмотреть и примерить. Но тут тетка ответила, что она может сама приехать, куда я скажу, и привезти шубу. Мне это показалось странным, и я предложила ей встретиться недалеко от моего дома, возле одного магазинчика. Там работала моя знакомая и я могла бы померить шубу. В назначенное время к магазину подъехала машина, из неё вышла довольно молодая женщина в спортивной куртке, камуфляжных штанах и берцах. Ну мало ли, кто как одевается. Я подошла, она достала с переднего сиденья шубу. Шуба оказалась на вид совсем не такой, как на фото, да и размер на глаз было видно, не мой. Я сказала, что и мерить даже не буду. Тогда женщина предложила мне посмотреть другие и открыла заднее сиденье машины, где были навалены чуть не до потолка шубки и полушубки. Она по одной стала доставать их и показывать мне, а я стала понимать, что что-то здесь не то. Все шубы были в хорошем состоянии, но видно, что ношенные, и они пахли. Пахли по-разному, разными духами, что ли. Я не могла понять, в чем дело: то петля оторвана, то пуговицы не хватает. Когда нормальный человек продает шубу, пусть даже и б/у, он хотя бы приведет её в нормальный вид. А тут — больше десятка шуб, просто свалены кучей на сидушке. Но когда в кармане одной оказался автобусный билет, наш, украинский квиток, я вдруг поняла, откуда эти шубы. Они тогда могли быть только с Донбасса, в таком виде и количестве. Меня аж в жар бросило. Я развернулась и ушла. Господи, если бы кто знал, как мне тогда было тошно и стыдно. А тётку эту, с полным салоном ношенных шуб, я, про себя, окрестила волонтершей. Такая же бравая была на вид, как и эти Пума с Лисой на фотографиях». Читайте также: Американские пляжи подверглись нашествию «рыбы-пениса» (ФОТО)

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