Крики “Им-пич!” всё больше напоминают стоны отчаяния.

Я завёл себе телеграм-канал, и складываю туда американские видео, связанные с попыткой импичмента Трампа.



Да, все они на английском языке, и у меня попросту нет возможности их перевести (для переводов нужна достаточно специфическая рабочая станция, как по железу, так и по ПО).

Чёрт, я едва выкраиваю время даже для того, чтобы их посмотреть. Но США остаются одной из ключевых стран планеты, и происходящее там влияет на весь остальной мир (как и происходящее в Китае, России или Германии). И поэтому это важно.



С другой стороны, некоторые не слишком умные персонажи десятилетиями уверяют нас, что нужно сделать всё так, как у них. И хочется посмотреть, действительно ли там так здорово, как эти персонажи уверяют (спойлер: нет).



По итогам просмотров я считаю, что трансляцию слушаний по импичменту нужно показывать у нас по телевидению в прайм-тайм – лучшую прививку против западопоклонничества сложно придумать.



Четыре сенатора-республиканца откровенно издеваются над всем происходящим, размазывая всех «свидетелей» и постоянно указывая на многочисленные нарушения регламента и процедуры слушаний. Так, например, они требовали выделить отдельный день для выслушивания свидетелей защиты (что логично и законно), но их требования были проигнорированы.



А председатель (чеирмэн) слушаний в полном невменозе – постоянно стучит молотком и орёт «Я лишаю вас слова», «Я лишаю вас слова».



Параллельно юристы подробно объясняют, что никаких законных оснований для импичмента нет. И напоминают, что демократы пытались начать процедуру импичмента буквально с первых дней избрания Трампа, за несколько лет до разговора последнего с Зеленским. И тогда их «обвинения» были не менее смехотворны.



А консервативные инфлюенсеры (ох уж эти новомодные словечки), не скованные юридическими нормами и регламентом, издеваются с демократов ещё более откровенно. Что, в принципе, не сложно – там большинство давно впало в старческий маразм.

Типа Максин Уотерс, которую наши пранкеры развели на рассказы о российском вторжении в Лимпопо. А Джо Байден и вовсе во время недавнего митинга попытался укусить собственную жену за палец (если, конечно, это было укусить, а не хуже). Идеальная кандидатура на должность президента США, я считаю.





Здоровая политическая партия, как социальный организм, должна самоочищаться. Когда начался коррупционный скандал с Байденом, им нужно было его оперативно слить, откреститься, а затем выдвинуть альтернативные кандидатуры типа Элизабет Уоррен – и концентрировать внимание на них (делая вид, что Байдена не существует).



Вместо этого они предприняли эту нелепую попытку импичмента, инкриминируя Трампу то, что реально делал сам Байден – то есть использование служебных полномочий в личных целях.

Безнадёжное дело. Особенно после того, как Трамп рассекретил содержание всех своих разговоров с Зеленским – и оказалось, что там нет ничего криминального.



А теперь я немного повангую:

1. Попытка импичмента с треском провалится. Как потому, что нет никаких реальных оснований, так и потому, что в верхней палате Конгресса большинство у республиканцев.

Кстати, ещё и потому, что в США большинство не видит смысла в процедуре импичмента (которая затянется на несколько месяцев) буквально за несколько месяцев до новых выборов.

2. Это поражение деморализует демократов и мобилизирует электорат республиканцев (уже сейчас слушания привели к росту рейтинга Трампа примерно на 5%).

3. В результате Трамп уверенно выиграет выборы, кого бы против него не выставили демократы (Бай-де-на! Бай-де-на!).



Это настолько очевидно, что моё мнение об умственных способностях демократов (и без того не особо высокое) снова ухудшилось. Их крики «Им-пич!» всё больше напоминают стоны отчаяния.

Источник: https://oko-planet.su/first/548010-kriki-im-pich-vse-bolshe-napominayut-stony-otchayaniya.html