Русская Голгофа: тяжёлый путь России, кровавые испытания от революции до войны — в чём их смысл?
«Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».
Томас Карлейль, британский писатель, историк, философ
Уже более двух лет минуло со дня столетней годовщины русской Голгофы 1917 года. Отгремели юбилейные статьи, конференции, диспуты и иные словесные баталии по этому поводу. Давным-давно написаны тома исследований, защищены тысячи (а может, десятки тысяч) кандидатских и докторских диссертаций.
Для современной молодежи Буденный с Колчаком и Пожарский с Мининым представляются личностями одного исторического ряда ушедшей эпохи и кто в каком веке жил, большинство из них не помнит, а некоторые вообще не знают, кто это такие.
По сей день кого-то из нас (как правило, людей старшего поколения) не оставляют мысли на эту тему: ну почему, почему же все-таки ЭТО случилось!!! Ведь могло быть как-то по-другому, ну помягче, что ли: без десятков миллионов погибших в гражданскую, а потом от голода и тифа; без почти поголовного уничтожения отдельных категорий населения (священников, купцов, чиновников, дворян); без попавших под каток репрессий обычных граждан, арестованных по разнарядкам НКВД, а потом расстрелянных как врагов народа; без скончавшихся от непосильного труда и недоедания на каторжных работах в лагерях ГУЛАГА; без умерших от голода крестьян — спецпереселенцев, не желавших надевать колхозное ярмо.
Да в том-то и дело, что все произошло именно так, как и должно было произойти. В стране, где число специалистов с высшим и средним специальным образованием на 1913 г. определяется в 190 тыс. человек при общей численности населения 164,4 миллиона (это чуть более 0,1% или 1 человек на одну тысячу населения), а подавляющее большинство подданных Российской империи это неграмотные крестьяне; в стране, где средний класс (становой хребет любого государства) только начал формироваться — мечтать о преобразованиях с помощью насильственного свержения государственной власти могли только безумцы.
Революцию начали либералы
К великому сожалению, таких безумцев из образованного слоя у нас оказалось слишком много. Практически весь XIX век «шатали» Империю, мечтая за «кофием» в своих уютных квартирах и загородных имениях о «прекрасном» будущем без этих «гадких узурпаторов Романовых». Лозунги французской революции: «Свобода, равенство, братство» не давали спокойно спать «просвещенной» публике: отсюда и хождения в народ и самодельные бомбы, как радикальный способ борьбы с государством и ехидные статейки, высмеивающие власти.
Революционер — это так модно, так романтично. Студент Императорского университета и не революционер — белая ворона, пария среди своих сокурсников. Образованным людям, не разделявшим революционных идей и остававшимся верными Государю, не подавали руки. Слово жандарм (блюститель общественного порядка) считалось оскорблением.
Либеральные писаки, как могли, изгалялись в прессе по поводу «удушения свобод», упиваясь собственной безнаказанностью и красуясь перед читателями показной смелостью.
«Почтенная публика» считала за честь укрыть террориста-бомбометателя во время полицейской облавы. Верующих людей высмеивали, искренно удивляясь, как можно верить в Бога в просвещенный век пара и электричества, самодвижущих колясок и телеграфа, «Капитала» К. Маркса и теории «Эволюции видов» Ч. Дарвина.
Поздравления императору Микадо в честь победы Японии в Русско-японской войне 1904–1905 годов — из этой же серии. Смыть такой позор невозможно!
Первая мировая, начавшаяся в 1914, лишь на время притушила эту вакханалию, но через год патриотический запал иссяк и русская интеллигенция принялась за старое. Тон, разумеется, задавали Депутаты Государственной думы.
А потом как-то так незаметно (как песец из тундры) подошел февраль 1917-го. В Петрограде после зимней стужи началась оттепель, выглянуло солнышко, народ вышел на променад, а тут очень кстати случились перебои с черным хлебом (вагоны с зерном вовремя не разгрузили, быть может, с умыслом?). Можно, конечно, было купить и белый, но он дороже. Отличный повод для бузы (почти через четверть века та февральская хлебная буза аукнулась городу блокадой и уже реальным, а не шутовским голодом. Такими вещами шутить нельзя!).
Солдаты запасных полков, расквартированные в теплых столичных казармах, бузу с энтузиазмом поддержали — кому же на фронт охота, в окопы. Там пули свистят, вши заедают, то ли дело в Питере! Ну и понеслось… Революция!!! Какое сладкое слово. Даже члены императорской фамилии надели красные банты. Про безвластие, развал фронта умолчу — это хорошо известные исторические факты.
И тут за февралем в дверь постучался второй песец, еще белее и пушистее, чем первый — о.., да это же он, октябрь 1917-го: «Ребята, а я уже тут! Кто не спрятался, стреляю на счет «три».
Так на смену невнятным либералам пришли пламенные большевики со своей четкой программой переустройства общества по своим лекалам. Объясняют все просто и доступно: «Кто не с нами, тот враг, а хороший враг — только мертвый. Что-что Вы говорите? Уважение к иным мнениям, жалость!? Эти интеллигентские рефлексии нам неведомы, они мешают великому делу построения коммунизма!». Что было дальше, Вы, читатель, думаю, в курсе.
В конечном итоге, Империя Романовых превратилась в Красную Империю, перемолов в своих жерновах весь космополитический сброд, именуемый ленинской гвардией и став 2-й супердержавой, которую боялись и уважали.
В этом мире есть непреложные законы (например, законы физического мира или биологические), которые действуют независимо от нашего хотения. Закон всемирного тяготения существует, признаем мы его или нет. Биологический закон говорит нам о том, что шанс на выживание имеет более плодовитая и приспособленная к конкретным условиям жизни популяция живых организмов.
Духовные и общественные законы точно так же работают, как физические и биологические, а их нарушение приводит к весьма печальным последствиям, в чем мы убедились, изучая историю своей страны. Господь, глядя на своих неразумных детей, промыслительно попускает развиваться событиям именно так, а не иначе, проводя их через испытания. Если уговоры отца не совать пальчик в розетку на сынулю не действуют, папа шлепает свое чадо по попке, для его же пользы. Мы в 1917 свой пальчик все-таки сунули, поэтому уговоры были уже бессмысленны и без «рукоприкладства» было ну никак не обойтись.
Страшный переворот в Византии
Поясню примером. В Византийской истории имел место такой эпизод: в 7 веке нашей эры произошел государственный переворот. Переворот страшный — власть захватил центурион Фока, который при поддержке солдат свергнул законного императора Маврикия. Взойдя на трон, узурпатор жестоко казнил и императора, и 5 его сыновей. 8-летний период правления Фоки сопровождался казнями десятков тысяч людей.
Как-то один отшельник святой жизни слезно молился и вопрошал Бога: «Почему, Господи, Ты допустил казнь благочестивого Маврикия и отдал Византию во власть тирана Фоки?» И был ему ответ: «Потому что по всей земле Я искал человека хуже Фоки, чтобы наказать непокорный народ, но не нашел такого человека».
А 60-летнее вавилонское пленение еврейского народа за пять столетий до Рождества Христова?
Ветхозаветный пророк Иезекииль долго ходил и предупреждал, что такая участь постигнет избранный народ за то, что он забыл своего Бога и поклоняется чужим богам. Не прислушались — получили, что заслужили. Ну, улавливаете параллели?
Какой же из всего этого можно сделать вывод: ведущий класс Российской Империи оказался не готов к предстоящим вызовам века XX.
Разговоры о том, что если бы не было революции в России и она не вышла из войны, заключив с Германией «похабный» мир, а оказалась бы одной из победительниц стран-участниц Антанты, то не было бы ни Гитлера, ни Второй мировой, ни нападения на нашу страну в 1941, я слышу от доморощенных либералов вот уже более 30 лет с начала горбачевской перестройки.
Никто не может с уверенностью сказать, как развивались бы события. Германия в любом случае была бы стороной, проигравшей Первую мировую войну, и немецкий народ все равно испытал бы чувство национального унижения, даже если бы условия Версальского мира были бы менее кабальными.
А значит, никуда не делась бы и благодатная почва для прихода Гитлера к власти. Просто для нападения на нашу страну Геббельс использовал бы лозунги не «освобождения народов СССР от „иудобольшевизма”», а скажем: «защиты европейской цивилизации от русских варваров» (такие призывы из его уст звучали уже в конце войны, когда Красная Армия добивала коричневых цивилизаторов на их собственной территории) или что-нибудь в этом роде.
Дело не в большевиках: истинная причина в наших бескрайних просторах и подземных кладовых, напичканных всем, о чем только можно мечтать, именно они и по сей день не дают покоя европейцам.
В 1941 году против нас пошла вся объединенная Европа с ее промышленным потенциалом. На острие ее стоял доселе непобедимый германский вермахт.
А теперь у меня несколько вопросов к читателю:
— смогла бы Россия провести в 30-е годы индустриализацию, построив столько же, сколько построил СССР военных заводов и заводов двойного назначения, способных в считанные дни перейти на выпуск военной продукции?
— смогла бы Россия провести эвакуацию промышленных предприятий за Урал и обеспечить бесперебойное выполнение выпуска военной продукции в соответствии с требованиями ГКО (государственный комитет обороны), учитывая, что большинство этих предприятий находились в собственности частного капитала?
— смогла бы Россия обеспечить высокий моральный дух на фронте и в тылу, имея широкие демократические институты и либеральных мыслителей, смакующих в многочисленных газетах, принадлежащих частным лицам и печатающихся в частных типографиях, неудачи первых месяцев войны?
— смогла бы Россия переломить ход войны без жесточайших мер на фронте (заградотряды, расстрелы за оставление позиций без приказа) и в тылу (конфискация радиоприемников, уголовный срок за опоздание на работу и невыполнение плана)?
— был бы император России столь жестким и требовательным, как Сталин, и выполнялись бы его указания так же беспрекословно владельцами военных предприятий, чиновниками различных министерств и ведомств?
Не знаю, как, читатель, у Вас, а у меня ответить на эти вопросы утвердительно не получается. А если бы победил Гитлер, то не было бы ни сегодняшней России, ни нас с вами.
Вот и получается, что Господь, как любящий отец, провел нашу страну через испытания, которые мы сами же и заслужили и без которых мы бы исчезли, как страна и как народ.
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Олег Кураев, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1576232161
Мне кажется всё крутится вокруг славян. Они были на Земле правообладателями после их богов Создателей. Неважно, как появились нацмены на Земле, но им показалось, что ими жёстко управляют славяне (русские).
Неважно где и как произошёл заговор нацменов после чего славяне (русские) потеряли управление и настала власть нацменов.
Близко удалось подойти к власти из русских-славян С.М.Кирову,
но итог знаете.
Библия и история (и др.) переписыались в угоду нацменов, неважно каких именно, главное, чтобы славяне-русские были на периферии.
P.S. кроме привычных национальных меньшинств в категорию нацменов можно включить и англосаксов, голландцев, испанцев и пр..
И причины многих войн и революций налицо.
Вот поэтому их и херят, как самых сильных и стойких к грязи. Альтруистов к тому же. Несущих в себе Веды, несмотря на обработку вековую ложью.