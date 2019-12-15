Русская Голгофа: тяжёлый путь России, кровавые испытания от революции до войны — в чём их смысл?

«Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».

Томас Карлейль, британский писатель, историк, философ

Уже более двух лет минуло со дня столетней годовщины русской Голгофы 1917 года. Отгремели юбилейные статьи, конференции, диспуты и иные словесные баталии по этому поводу. Давным-давно написаны тома исследований, защищены тысячи (а может, десятки тысяч) кандидатских и докторских диссертаций.

Для современной молодежи Буденный с Колчаком и Пожарский с Мининым представляются личностями одного исторического ряда ушедшей эпохи и кто в каком веке жил, большинство из них не помнит, а некоторые вообще не знают, кто это такие.

По сей день кого-то из нас (как правило, людей старшего поколения) не оставляют мысли на эту тему: ну почему, почему же все-таки ЭТО случилось!!! Ведь могло быть как-то по-другому, ну помягче, что ли: без десятков миллионов погибших в гражданскую, а потом от голода и тифа; без почти поголовного уничтожения отдельных категорий населения (священников, купцов, чиновников, дворян); без попавших под каток репрессий обычных граждан, арестованных по разнарядкам НКВД, а потом расстрелянных как врагов народа; без скончавшихся от непосильного труда и недоедания на каторжных работах в лагерях ГУЛАГА; без умерших от голода крестьян — спецпереселенцев, не желавших надевать колхозное ярмо.

Да в том-то и дело, что все произошло именно так, как и должно было произойти. В стране, где число специалистов с высшим и средним специальным образованием на 1913 г. определяется в 190 тыс. человек при общей численности населения 164,4 миллиона (это чуть более 0,1% или 1 человек на одну тысячу населения), а подавляющее большинство подданных Российской империи это неграмотные крестьяне; в стране, где средний класс (становой хребет любого государства) только начал формироваться — мечтать о преобразованиях с помощью насильственного свержения государственной власти могли только безумцы.

Революцию начали либералы

К великому сожалению, таких безумцев из образованного слоя у нас оказалось слишком много. Практически весь XIX век «шатали» Империю, мечтая за «кофием» в своих уютных квартирах и загородных имениях о «прекрасном» будущем без этих «гадких узурпаторов Романовых». Лозунги французской революции: «Свобода, равенство, братство» не давали спокойно спать «просвещенной» публике: отсюда и хождения в народ и самодельные бомбы, как радикальный способ борьбы с государством и ехидные статейки, высмеивающие власти.

Революционер — это так модно, так романтично. Студент Императорского университета и не революционер — белая ворона, пария среди своих сокурсников. Образованным людям, не разделявшим революционных идей и остававшимся верными Государю, не подавали руки. Слово жандарм (блюститель общественного порядка) считалось оскорблением.

Либеральные писаки, как могли, изгалялись в прессе по поводу «удушения свобод», упиваясь собственной безнаказанностью и красуясь перед читателями показной смелостью.

«Почтенная публика» считала за честь укрыть террориста-бомбометателя во время полицейской облавы. Верующих людей высмеивали, искренно удивляясь, как можно верить в Бога в просвещенный век пара и электричества, самодвижущих колясок и телеграфа, «Капитала» К. Маркса и теории «Эволюции видов» Ч. Дарвина.

Поздравления императору Микадо в честь победы Японии в Русско-японской войне 1904–1905 годов — из этой же серии. Смыть такой позор невозможно!

Первая мировая, начавшаяся в 1914, лишь на время притушила эту вакханалию, но через год патриотический запал иссяк и русская интеллигенция принялась за старое. Тон, разумеется, задавали Депутаты Государственной думы.

А потом как-то так незаметно (как песец из тундры) подошел февраль 1917-го. В Петрограде после зимней стужи началась оттепель, выглянуло солнышко, народ вышел на променад, а тут очень кстати случились перебои с черным хлебом (вагоны с зерном вовремя не разгрузили, быть может, с умыслом?). Можно, конечно, было купить и белый, но он дороже. Отличный повод для бузы (почти через четверть века та февральская хлебная буза аукнулась городу блокадой и уже реальным, а не шутовским голодом. Такими вещами шутить нельзя!).

Солдаты запасных полков, расквартированные в теплых столичных казармах, бузу с энтузиазмом поддержали — кому же на фронт охота, в окопы. Там пули свистят, вши заедают, то ли дело в Питере! Ну и понеслось… Революция!!! Какое сладкое слово. Даже члены императорской фамилии надели красные банты. Про безвластие, развал фронта умолчу — это хорошо известные исторические факты.

И тут за февралем в дверь постучался второй песец, еще белее и пушистее, чем первый — о.., да это же он, октябрь 1917-го: «Ребята, а я уже тут! Кто не спрятался, стреляю на счет «три».

Так на смену невнятным либералам пришли пламенные большевики со своей четкой программой переустройства общества по своим лекалам. Объясняют все просто и доступно: «Кто не с нами, тот враг, а хороший враг — только мертвый. Что-что Вы говорите? Уважение к иным мнениям, жалость!? Эти интеллигентские рефлексии нам неведомы, они мешают великому делу построения коммунизма!». Что было дальше, Вы, читатель, думаю, в курсе.

В конечном итоге, Империя Романовых превратилась в Красную Империю, перемолов в своих жерновах весь космополитический сброд, именуемый ленинской гвардией и став 2-й супердержавой, которую боялись и уважали.

В этом мире есть непреложные законы (например, законы физического мира или биологические), которые действуют независимо от нашего хотения. Закон всемирного тяготения существует, признаем мы его или нет. Биологический закон говорит нам о том, что шанс на выживание имеет более плодовитая и приспособленная к конкретным условиям жизни популяция живых организмов.

Духовные и общественные законы точно так же работают, как физические и биологические, а их нарушение приводит к весьма печальным последствиям, в чем мы убедились, изучая историю своей страны. Господь, глядя на своих неразумных детей, промыслительно попускает развиваться событиям именно так, а не иначе, проводя их через испытания. Если уговоры отца не совать пальчик в розетку на сынулю не действуют, папа шлепает свое чадо по попке, для его же пользы. Мы в 1917 свой пальчик все-таки сунули, поэтому уговоры были уже бессмысленны и без «рукоприкладства» было ну никак не обойтись.

Страшный переворот в Византии

Поясню примером. В Византийской истории имел место такой эпизод: в 7 веке нашей эры произошел государственный переворот. Переворот страшный — власть захватил центурион Фока, который при поддержке солдат свергнул законного императора Маврикия. Взойдя на трон, узурпатор жестоко казнил и императора, и 5 его сыновей. 8-летний период правления Фоки сопровождался казнями десятков тысяч людей.

Как-то один отшельник святой жизни слезно молился и вопрошал Бога: «Почему, Господи, Ты допустил казнь благочестивого Маврикия и отдал Византию во власть тирана Фоки?» И был ему ответ: «Потому что по всей земле Я искал человека хуже Фоки, чтобы наказать непокорный народ, но не нашел такого человека».

А 60-летнее вавилонское пленение еврейского народа за пять столетий до Рождества Христова?

Ветхозаветный пророк Иезекииль долго ходил и предупреждал, что такая участь постигнет избранный народ за то, что он забыл своего Бога и поклоняется чужим богам. Не прислушались — получили, что заслужили. Ну, улавливаете параллели?

Какой же из всего этого можно сделать вывод: ведущий класс Российской Империи оказался не готов к предстоящим вызовам века XX.

Разговоры о том, что если бы не было революции в России и она не вышла из войны, заключив с Германией «похабный» мир, а оказалась бы одной из победительниц стран-участниц Антанты, то не было бы ни Гитлера, ни Второй мировой, ни нападения на нашу страну в 1941, я слышу от доморощенных либералов вот уже более 30 лет с начала горбачевской перестройки.

Никто не может с уверенностью сказать, как развивались бы события. Германия в любом случае была бы стороной, проигравшей Первую мировую войну, и немецкий народ все равно испытал бы чувство национального унижения, даже если бы условия Версальского мира были бы менее кабальными.

А значит, никуда не делась бы и благодатная почва для прихода Гитлера к власти. Просто для нападения на нашу страну Геббельс использовал бы лозунги не «освобождения народов СССР от „иудобольшевизма”», а скажем: «защиты европейской цивилизации от русских варваров» (такие призывы из его уст звучали уже в конце войны, когда Красная Армия добивала коричневых цивилизаторов на их собственной территории) или что-нибудь в этом роде.

Дело не в большевиках: истинная причина в наших бескрайних просторах и подземных кладовых, напичканных всем, о чем только можно мечтать, именно они и по сей день не дают покоя европейцам.

В 1941 году против нас пошла вся объединенная Европа с ее промышленным потенциалом. На острие ее стоял доселе непобедимый германский вермахт.

А теперь у меня несколько вопросов к читателю:

— смогла бы Россия провести в 30-е годы индустриализацию, построив столько же, сколько построил СССР военных заводов и заводов двойного назначения, способных в считанные дни перейти на выпуск военной продукции?

— смогла бы Россия провести эвакуацию промышленных предприятий за Урал и обеспечить бесперебойное выполнение выпуска военной продукции в соответствии с требованиями ГКО (государственный комитет обороны), учитывая, что большинство этих предприятий находились в собственности частного капитала?

— смогла бы Россия обеспечить высокий моральный дух на фронте и в тылу, имея широкие демократические институты и либеральных мыслителей, смакующих в многочисленных газетах, принадлежащих частным лицам и печатающихся в частных типографиях, неудачи первых месяцев войны?

— смогла бы Россия переломить ход войны без жесточайших мер на фронте (заградотряды, расстрелы за оставление позиций без приказа) и в тылу (конфискация радиоприемников, уголовный срок за опоздание на работу и невыполнение плана)?

— был бы император России столь жестким и требовательным, как Сталин, и выполнялись бы его указания так же беспрекословно владельцами военных предприятий, чиновниками различных министерств и ведомств?

Не знаю, как, читатель, у Вас, а у меня ответить на эти вопросы утвердительно не получается. А если бы победил Гитлер, то не было бы ни сегодняшней России, ни нас с вами.

Вот и получается, что Господь, как любящий отец, провел нашу страну через испытания, которые мы сами же и заслужили и без которых мы бы исчезли, как страна и как народ.

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Олег Кураев, специально для «Русской Весны»