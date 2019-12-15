Пушка Фролова: Безопасный и дешёвый метод уничтожения отходов не имеет аналогов в мире

Как уничтожать горы отходов? Чему отдавать предпочтение при выборе технологии? Акцент важно делать на трех аспектах: учитывать, что Европа постепенно отходит от сжигания мусора; ставить на первое место не рентабельность, а экологическую безопасность; внедрять российские технологии, заменяя импортные.



Такой подход единодушно поддержали ведущие российские специалисты на "круглом столе", который прошел в Общероссийском народном фронте. Они особо подчеркивали, что такие технологии у нашей науки есть, но они не востребованы.

Мы рассказывали об одном из методов уничтожения отходов. Не менее перспективной является "Пушка Фролова". Ее автор Сергей Фролов – доктор физико-математических наук из Центра химической физики РАН. В чем суть метода?

Прежде всего надо назвать цель, к которой мы стремились. Мы должны так обработать отходы, чтобы на выходе вообще не было никаких вредных выбросов, – говорит автор. – Чтобы вообще не возникало ситуации, когда нас обвинят, что превысили допустимые нормы вредных выбросов, а мы с пеной у рта опровергаем оппонентов.



Вопрос о вредности должен быть закрыт в принципе. Мы должны дать абсолютную гарантию, что ее нет.

Оказалось, такая "абсолютная" технология уничтожения отходов разработана еще в СССР. Если их обрабатывать водяным паром температурой около 2000°С, то они полностью разлагаются. Причем мусор вообще не надо сортировать, реактор способен поглотить все без разбора. Так как уничтожение идет без свободного кислорода, то мусор не горит, а значит, не образуются опасные для человека и окружающей среды соединения – диоксины, фураны и т.д.