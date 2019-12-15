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ЧП в Южной бухте

10:29. 15 декабря 2019 200 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Интерфакс сообщает https://www.interfax.ru/russia/688031 о ЧП на Черноморском флоте.
В Южной бухте затонул старый плавдок ПД-16, в котором находилась списанная дизельная лодка Б-380.
Лодка осталась на плаву, завалившись на борт. А вот насчет состояния дока есть вопросы.
Сам док древний как отходы мамонта – заложен еще до Великой Отечественной Войны в Николаеве и достраивался уже во время войны, имея на своем счету даже сбитый немецкий бомбардировщик, а с 1945 года находится в Севастополе.

ПД-16

Водоизмещение: – т.
Размеры: длина – 113 м (стапель-палуба), ширина – 22,5 м, осадка – .
Грузоподъемность: 5000 т.
Экипаж: 18 чел.

Большой плавучий док "СПД-16" был заложен 05.05.1938 г. построен на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара, спущен на воду 14.11.1939 г. Достройка в дальнейшем производдилась на плаву у стенки завода. Конструктивно представляет из себя металлический плавучий док понтонного типа, оснащенный двумя портальными кранами. Его основное предназначение – доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5000 тонн.

С началом Великой Отечественной Войны достроечные работы на нем проводятся в ускоренном темпе. 16.07.1941 г. в акватории завода успешно проводится контрольное погружение, а 22.07.1941 г. Государственная комиссия подписывает приёмный акт, и на доке был поднят Флаг вспомогательного флота ВМФ.

23.07.1941г. плавдок под буксирами начинает переход в Главную базу ЧФ. На переходе морем экипаж дока отражает многочисленные атаки вражеской авиации. 26.07.1941 г. плавдок прибывает в прифронтовой город Севастополь и становится на котлован в Южной бухте.

В ноябре 1941 г., когда начались массированные бомбежки Севастополя, командованием было принято решение отбуксировать его к берегам Кавказа в порт Поти. На стапель-палубу дока было погружено ремонтное оборудование и материалы Севморзавода и Судоремонтного завода №13, в каютах и других помещениях дока вместе с командой разместились командование, инженеры и рабочие, их семьи.

09.11.1941 года конвой в составе двух эскадренных миноносцев "Смышленый" и "Бойкий", танкера "Эмба", буксиров "СП-5", "СП-15", "СП-16", которыми командовали капитаны В.С. Ершов, В.М. Адамов, А.А. Гарматин, и плавучего дока "СПД-16" под командованием А.Н. Секирко вышел из Севастополя. Плавание конвоя в связи с разыгравшейся непогодой длилось целую неделю, за время которого корабли неоднократно подвергались атакам с воздуха. Во время одной из таких атак зенитным огнем пулеметов ДШК с плавдока был сбит немецкий бомбардировщик "Хейнкель-111". Это абсолютно уникальный случай в военно-морской истории!

С 19.08.1941 г. по 07.04.1944 г. "СПД-16" были проведены доковые ремонты на 189 боевых кораблях, подводных лодках и вспомогательных судах, в том числе: 53 подводным лодкам, 13 эсминцам, 37 вспомогательным судам и двум крейсерам. Так же этот плавдок участвовал в сложнейшей операции по соединению кормы от крейсера "Фрунзе" к его однотипному проекту – крейсеру "Молотов". За самоотверженный труд и обеспечение боеготовности Черноморского флота в период войны 42 человека из экипажа плавучего дока были награждены орденами и медалями Советского Союза.

По окончанию войны было принято решение о возвращении плавдока ПД-16 опять в Севастополь. Но при переводе 17.07.1945 г. в районе Новороссийска док снова попадает в жестокий шторм, и его выбрасывает на мель. Было повреждено днище, погнуты корпусные конструкции балластных отсеков и промежуточный вал главного водяного насоса ДП-40. Восстановительные работы продлились до 10.08.1945 г. Наконец 10.09.1945 г. плавдок приходит в Севастополь.

Он был раскреплен на штатную стоянку в Южной бухте у причала №69, где и стоит по настоящее время. За время своего существования "ПД-16" произвел ремонт около 3000 кораблей и вспомогательных судов.

В ходе раздела Черноморского флота 1997 г., плавдок "ПД-16" отошел российской стороне. В настоящее время плавдок "ПД-16" базируется на Севастополь, входит с состав судоремонтного завода ЧФ РФ.

В ночь с 14.12 на 15.12.2019 г. плавучий док "ПД-16" затонул на своём штатном месте в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся в нём подводной лодкой "Б-380", которая при затоплении потеряла остойчивость и, подсплыв, легла на на левый борт, упершись своей рубкой в борт плавдока. Аварийно-спасательной службой ЧФ были приняты меры по ликвидации затопления.

https://www.kchf.ru/ship/vspomog/pd16.htm – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5498244.html

Метки: севастополь, судоремонт, черноморский флот

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