Уникальные постройки нацистов. Бомбоубежища формой исполинской башни

До сих пор на территории Германии можно увидеть странные сооружения, оставшиеся после Второй Мировой войны, аналогов которым ни в СССР, ни в любой другой стране нет.

Непосвященные до сих пор гадают, что же скрывается за стенами высоких бетонных башен, имеющих форму баллистической ракеты. Как ни странно звучит, но эти необычные памятники оказались бомбоубежищами, уцелевшими даже после самых жестоких налетов авиации.

До сих пор на территории Германии можно увидеть странные сооружения, которые раньше были бомбоубежищами («Winkelturme»). | Фото: twipu.com/ twitter.com.

К середине 30-х гг. прошлого века, когда полным ходом шла массовая подготовка нацистской Германии к военным действиям, началось проектирование и строительство бомбоубежищ для своих граждан. Помимо того, что в некоторых зданиях, имеющих подходящие подвальные помещения, проводились дополнительное оборудование, строились и новые защитные объекты согласно стандартным планам. Именно в этот момент архитектор Лео Винкель (Leo Winkel), инженер-строитель в компании August Thyssen AG, по личной инициативе разработал уникальный проект бомбоубежища-башни.

Бомбоубежище «Winkelturme» в Фалькензе (Германия). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Boepet.

Справка: Лео Винкель (1885-1981 гг.) в сентябре 1934 г. зарегистрировал патент на башню ПВО (LS-Turms von Leo Winkel), получившей название «Winkelturme». В 1936 г. в Дуйсбурге открыл строительное бюро «Leo Winkel & Co», которое занималось проектированием надземных бомбоубежищ, продавая проекты и лицензии на их строительство.

Башня «Winkelturme» в Кнапсаке (Германия). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Achim Raschka.

Имея немалый опыт в строительстве, Лео Винкель понимал насколько трудоемкий и затратный был процесс создания новых подземных бомбоубежищ. Поэтому у него созрела мысль упростить жизнь строителем, удешевить процесс и …повысить безопасность гражданам. Если большинству из нас первые два пункта понятны, то последний вызывает недоумение, ведь как можно быть уверенным в безопасности во время бомбардировок, находясь на высоте 5-20 м над землей. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно сравнить технические характеристики этих двух сооружений.

Подобной модификации строились башни-бомбоубежища в Вюнсдорфе («Winkelturme»). | Фото: urban3p.ru.

Итак:

- для создания башни-бомбоубежища понадобится участок земли не более 25 м² и извлечения грунта не более 300-500 куб.м. Для того чтобы разместить сколько же людей под землей, нужен прямоугольный участок земли не менее 68 м² и перемещения 1500-3000 куб.м. грунта;

- при подготовке площадки под строительство для наземного сооружения, имеющего неглубокий фундамент учитывать расположение газо-водопроводов, канализации и т. д. не требуется, чего не скажешь про подземный объект;

- для создания оболочки башни «Winkelturme» или подземного бомбоубежища понадобится практически одинаковое количество бетона и стали;

- для наземного сооружения не требуется создания гидроизоляции и защиты от грунтовых вод, а для подземного бомбоубежища это один из самых проблемных и дорогостоящих процессов;

- для обозначения бомбоубежища, высоко стоящего над землей, нет надобности в особых указателях – их видно издалека, а вот скрытые сооружения во время налетов незнающему человеку довольно сложно найти;

- вероятность попадания бомб во время авианалетов в сооружение конической формы, наземная площадь которого составляет всего 25 м² маловероятна, а вот попасть в прямоугольный участок из 68 квадратов и повредить перекрытие – больше шансов;

- в отдельно стоящем сооружении нет опасности блокирования дверей и входа воздухозаборных труб вследствие разрушения близлежащих зданий, как это бывает с подземными укрытиями;

- в башне нет опасности затопления, в случае повреждения водопровода или чего хуже канализационных труб;

- в случае возникновения пожаров или газовой атаки люди в башне не пострадают, а вот под землей просто задохнутся от угарного или любого другого газа стелющегося по земле.

Башня-бомбоубежище «Winkelturme» в Гисене (Германия). | Фото: ru.wikipedia.org/ © Doris Antony.

Сравнительный анализ показал явное преимущество башни-бомбоубежища «Winkelturme», поэтому можем рассмотреть его строение и заглянуть внутрь столь оригинального сооружения, тем более что автор представлял ее конструкцию с расширенными функциями. Патентуя свое изобретение, Лео Винкель делал больший уклон на военное использование в виде башни ПВО с установкой противозенитных систем на верхнем ярусе, а укрытие – в средней и нижней части. В мирное же время его сооружение можно было использовать в качестве водонапорной башни.

До сих пор на территории Штутгарта можно увидеть башни Винкеля (Германия). | Фото: account.travel.

Первый вариант не заинтересовал армейцев, да и последний не был воплощен в жизнь, но как бомбоубежище «Winkelturme» имело успех. Для военных, в частности для обеспечения безопасности в Вюнсдорфе/Цоссен, где размещалось Верховное командование сухопутных войск вермахта, было установлено 19 бомбоубежищ «Winkelturme», а остальные 15 – на территории других стратегически важных объектах.

Разрез башни Винкеля (образец 1934 г). | Фото: rusblog31.blogspot.com /account.travel.

Бомбоубежище «Winkelturme» – это многоэтажное железобетонное сооружение, имеющее конусообразный вид больше похожее на огромный термитник или на баллистическую ракету готовой к старту. Главную роль в защите от прямого попадания бомб играл мощный бетонный оголовок конической формы, который устанавливался над усеченным конусом образованным стенами башни. Такая конструкция сделана с тем расчетом, что если во время бомбардировки случится прямое попадание снаряда, он не разорвется, а соскользнет вниз и приземлится на расстоянии, а это значит что вследствие взрыва, сооружение не пострадает. Тем более что башня имеет углубление в 2 этажа и укреплена, так что даже мощной силы взрывная волна только лишь покачнет ее.

План-чертеж уникального в своем роде бомбоубежища «Winkelturme», созданного архитектором Лео Винкелем. | Фото: ursa-tm.ru.

Интересно: Перед массовой установкой такого рода сооружений проходили реальные испытания. В 1936 г. над полигоном, на котором она была расположена, несколько дней подряд пикирующие бомбардировщики Ju 87 сбрасывали 50 бомб, но ни одна так и не угодила в башню. После провала этого испытания было решено закрепить на наружных стенах бомбы весом 500 и 1000 кг и взорвать. Для получения полной картины того, что может произойти с живыми существами внутри бункера, туда поместили коз. После взрыва башня лишь покачнулась, и образовалось несколько отколов на наружной стороне, но внутри все осталось без изменения. Единственное, что те животные, которые были привязаны вплотную к стенам сооружения, на некоторое время оглохли. После чего было вынесено предписание, что лавки ближе 30 см к стенам устанавливать нельзя.

Такого плана лавки были расположены в бомбоубежищах «Winkelturme» (Германия). | Фото: popmech.ru/ ursa-tm.ru.

Созданный Винкелем бункер имеет 9 этажей, 2 из которых находятся в земле, именно в них и размещаются фильтровентиляционные установки, пункты связи, громкоговорители, емкости для воды, туалеты и др. системы жизнеобеспечения. Остальные 7 этажей предназначались для расположения людей. По бокам объекта были установлены воздухозаборники, а на самом верху еще одна фильтровентиляционная система, запускаемая с помощью электрических или ручных приводов.

Лео Винкель спроектировал несколько моделей бомбоубежищ «Winkelturme». | Фото: topwar.ru/ urban3p.ru.

В общем, при полном заполнении бомбоубежища «Winkelturme» помещалось от 300 до 750 человек, все зависело от того, какая была модификация сооружения, ведь чуть позже архитектор запатентовал башню с диаметром основания 11,54 м (64м²) и высотой 23 м. Несмотря на увеличение площади, безопасность не пострадала, потому что толщина бетонных стен у основания была увеличена до 2 м и незначительно снижалась до высоты 10 м.

Схема башни 2-й модификации и ее пример («Winkelturme»). | Фото: ursa-tm.ru/ popmech.ru.

В бункер первой модификации можно было попасть с двух сторон, один вход/выход был прямо с земли, а второй – на уровне 3-го этажа. Увеличенная модель «Winkelturme» имела уже 3 двери на разных сторонах и этажах бомбоубежища, что упрощало подъем. Внутри любой из моделей бункера сразу возле каждого входа предусмотрены герметичные тамбуры с металлическими дверями-шлюзами, которые защищали внутренне помещение от проникновения различных газов и дыма. Передвижение людей внутри сооружения происходило с помощью винтовых лестниц. На каждом этаже были установлены деревянные лавки, на которых и размещался народ. В тех местах, где находились школы, заводы, жилые кварталы даже закрепляли за каждым человеком номер места, чтобы избежать столпотворений.

Только одна башня «Winkelturme» пострадала от прямого попадания снаряда, остальные выстояли (архивный снимок поврежденного сооружения). | Фото: luftschutzbunker-wilhelmshaven.de.

По сведениям редакции Novate.Ru, за весь период создания различных модификаций было создано около 130 объектов, и только 1 из них немного пострадал, когда снаряд пробил дыру в самой верхней части сооружения. После войны столь необычные объекты пытались снести, но это оказалось не так уж просто и очень дорого, поэтому большую часть бункеров перепрофилировали под нужды народного хозяйства, используя как склады. Несколько башен настолько органично вписались в архитектуру городов, что стали настоящей достопримечательностью.

Некоторые башни «Winkelturme» трансформировали и теперь они выполняют совсем другие функции (Германия). | Фото: ursa-tm.ru.