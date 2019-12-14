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Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2019

14:22. 14 декабря 2019 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Днепропетровские психи из АТО



В ноябре выкладывал материал https://colonelcassad.livejournal.com/5450648.html с личными данными пациентов областной Днепропетровской психушки, где лечат "героев АТО" в товарных количествах.
Если сопоставить указанные фамилии с их аккаунтами в социальных сетях, то психов можно визуализировать.
Ниже, несколько наглядных примеров того, как выглядит средний днепропетровский псих участвовавший в карательной операции на Донбассе.

1. Петр Власенко https://vk.com/petr_vlasenko



2. Дмитрий Пономарь https://ok.ru/profile/574337084426



3. Юрий Скидан – https://vk.com/id343271399



4. Михаил Ткачук https://vk.com/id266764437



5. Виталий Кирильченко https://vk.com/kirilchenko72



6. Игорь Москаленко https://www.facebook.com/profile.php?id=100022719012473&ref=br_rs



7. Владислав Созинов https://www.facebook.com/profile.php?id=100006341471477&ref=br_rs



8. Олег Пахомов https://ok.ru/profile/448517971560



9. Сергей Дружко https://vk.com/id339482520



10. Олег Артеменко https://vk.com/id61765254



Эти люди как правило долго в психушке не задерживается и после коротко срока (от нескольких дней до месяца, их оттуда выписывают) и они возвращаются к "обычной жизни". Соедините это с огромными количеством оружия и гранат, вывозимых с Донбасса и вы получите достаточно простой ответ, почему истории про камбулю стали нормой.

Если хотите продолжения, пишите, там еще много "героев Украины".

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СРОЧНО: ВСУ ударили по Горловке, у Армии ДНР потери — экстренное заявление

СРОЧНО: ВСУ ударили по Горловке, у Армии ДНР потери — экстренное заявление | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинские оккупанты продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.

Сегодня вечером, в нарушение действующего перемирия и Минских договоренностей, украинские оккупанты из 58-й бригады Кащенко произвели обстрел с применением стрелкового оружия наших позиций в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Важно отметить, что, по имеющейся у нас информации, за 2 часа до обстрела на позиции украинских оккупантов прибыли съемочные группы иностранных и украинских СМИ: PBS «NewsHour» (США), «ORF» (Австрия) и «TCH» с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести съемку ночью.

Мы не исключаем, что обстрел, произведенный по позициям Народной милиции, имел целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа о ведении огня со стороны нашей Республики.

С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Мы призываем ОБСЕ вмешаться в происходящее и добиться от украинских оккупантов прекращения провокаций на линии соприкосновения, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей и наших защитников, а также процесс действующего мирного урегулирования данного конфликта».

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Украина сообщила, когда согласуют списки на обмен и объявят о прекращении огня на Донбассе

Украина сообщила, когда согласуют списки на обмен и объявят о прекращении огня на Донбассе | Русская весна

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня… До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал он.

По его словам, «группа по безопасности объявит дату по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации». В это же время гуманитарная группа будет окончательно сверять списки.

Во вторник, 17 декабря, как сообщил министр, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии таким образом, чтобы получить точную информацию по разведению сил на Донбассе.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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