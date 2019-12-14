Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2019
- 12:02 Днепропетровские психи из АТО.
- 00:15 СРОЧНО: ВСУ ударили по Горловке, у Армии ДНР потери — экстренное заявление.
- Вчера 23:25 Украина сообщила, когда согласуют списки на обмен и объявят о прекращении огня на Донбассе.
Днепропетровские психи из АТО
В ноябре выкладывал материал https://colonelcassad.livejournal.com/5450648.html с личными данными пациентов областной Днепропетровской психушки, где лечат "героев АТО" в товарных количествах.
Если сопоставить указанные фамилии с их аккаунтами в социальных сетях, то психов можно визуализировать.
Ниже, несколько наглядных примеров того, как выглядит средний днепропетровский псих участвовавший в карательной операции на Донбассе.
1. Петр Власенко https://vk.com/petr_vlasenko
2. Дмитрий Пономарь https://ok.ru/profile/574337084426
3. Юрий Скидан – https://vk.com/id343271399
4. Михаил Ткачук https://vk.com/id266764437
5. Виталий Кирильченко https://vk.com/kirilchenko72
6. Игорь Москаленко https://www.facebook.com/profile.php?id=100022719012473&ref=br_rs
7. Владислав Созинов https://www.facebook.com/profile.php?id=100006341471477&ref=br_rs
8. Олег Пахомов https://ok.ru/profile/448517971560
9. Сергей Дружко https://vk.com/id339482520
10. Олег Артеменко https://vk.com/id61765254
Эти люди как правило долго в психушке не задерживается и после коротко срока (от нескольких дней до месяца, их оттуда выписывают) и они возвращаются к "обычной жизни". Соедините это с огромными количеством оружия и гранат, вывозимых с Донбасса и вы получите достаточно простой ответ, почему истории про камбулю стали нормой.
Если хотите продолжения, пишите, там еще много "героев Украины".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: ВСУ ударили по Горловке, у Армии ДНР потери — экстренное заявление
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Украинские оккупанты продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.
Сегодня вечером, в нарушение действующего перемирия и Минских договоренностей, украинские оккупанты из 58-й бригады Кащенко произвели обстрел с применением стрелкового оружия наших позиций в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Важно отметить, что, по имеющейся у нас информации, за 2 часа до обстрела на позиции украинских оккупантов прибыли съемочные группы иностранных и украинских СМИ: PBS «NewsHour» (США), «ORF» (Австрия) и «TCH» с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести съемку ночью.
Мы не исключаем, что обстрел, произведенный по позициям Народной милиции, имел целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа о ведении огня со стороны нашей Республики.
С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Мы призываем ОБСЕ вмешаться в происходящее и добиться от украинских оккупантов прекращения провокаций на линии соприкосновения, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей и наших защитников, а также процесс действующего мирного урегулирования данного конфликта».
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Украина сообщила, когда согласуют списки на обмен и объявят о прекращении огня на Донбассе
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов.
«Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня… До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду», — сказал он.
По его словам, «группа по безопасности объявит дату по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации». В это же время гуманитарная группа будет окончательно сверять списки.
Во вторник, 17 декабря, как сообщил министр, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии таким образом, чтобы получить точную информацию по разведению сил на Донбассе.
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