Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2019

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинские оккупанты продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.

Сегодня вечером, в нарушение действующего перемирия и Минских договоренностей, украинские оккупанты из 58-й бригады Кащенко произвели обстрел с применением стрелкового оружия наших позиций в районе поселка шахты «6/7» в Горловке.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Важно отметить, что, по имеющейся у нас информации, за 2 часа до обстрела на позиции украинских оккупантов прибыли съемочные группы иностранных и украинских СМИ: PBS «NewsHour» (США), «ORF» (Австрия) и «TCH» с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести съемку ночью.

Мы не исключаем, что обстрел, произведенный по позициям Народной милиции, имел целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа о ведении огня со стороны нашей Республики.

С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Мы призываем ОБСЕ вмешаться в происходящее и добиться от украинских оккупантов прекращения провокаций на линии соприкосновения, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей и наших защитников, а также процесс действующего мирного урегулирования данного конфликта».

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