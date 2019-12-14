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Организация забастовки. Круглый стол. Красный университет. М.В.Попов. 11.12.2019.

10:51. 14 декабря 2019 71 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PZm2TrROrHM

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5503 2267
    BlackCat 14 декабря 2019 в 11:58

    Пока одни будут бастовать – другие будут работать более эффективно и получать больше. Так что вперёд. Насильно за уши никто не тащит к работодателю.

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