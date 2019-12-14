Организация забастовки. Круглый стол. Красный университет. М.В.Попов. 11.12.2019.

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Пока одни будут бастовать – другие будут работать более эффективно и получать больше. Так что вперёд. Насильно за уши никто не тащит к работодателю.
Посмотри животное, что такое штрейкбрехер.
ПыСы
Животное на палочке, неплохая альтернатива животного на фонарике