Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2019
- 12:18 ВСУ минируют подходы к участку разведения у Петровского — заявление Армии ДНР.
- 11:01 ВСУ вернулись на оставленные позиции на участке разведения — заявление Армии ЛНР.
- 03:00 Сбит «Фантом» ВСУ, у карателей подозрительно большие потери в одной бригаде: сводка ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:58 Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО).
- Вчера 22:23 Убийцы Шеремета – герои АТО.
ВСУ минируют подходы к участку разведения у Петровского — заявление Армии ДНР
Армия ДНР сообщает данные о военной ситуации в Республике за минувшие сутки, в том числе — о минировании противником подходов к участку разведения сил № 3 Богдановка-Петровское.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по территории нашей Республики из 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Север» три раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики:
— дважды по району поселка шахты им. Гагарина в Горловке — из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— один раз по району н. п. Широкая Балка — из 82-мм минометов (16 мин).
Читайте также: Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО)
Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Восток» четыре раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики:
— один раз по району поселка шахты «Трудовская» г. Донецка — из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия;
— один раз по району н. п. Докучаевск — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— один раз по району н. п. Александровка — из автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— один раз по району н. п. Саханка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Наша разведка продолжает фиксировать минирование дорог общего пользования вблизи участка разведения сил и средств № 3.
Так, по имеющейся у нас информации, в 2 метрах от дороги между н. п. Богдановка и н. п. Викторовка установлена противотанковая мина. Мы не исключаем, что данное минное заграждение является управляемым и может быть использовано для провокаций в отношении международных наблюдателей.
Читайте также: ВСУ вернулись на оставленные позиции на участке разведения — заявление Армии ЛНР
Важно отметить, что вооруженные формирования Украины продолжают проведение инженерных работ путем подрыва окопных зарядов вблизи участка разведения у Петровского.
По имеющимся у нас данным, использование инженерных боеприпасов обусловлено достижением двух целей: устройство новых окопов, а также обвинение Народной милиции в ведении огня по территории, подконтрольной Украине, — боеприпасы намеренно подрываются во время присутствия поблизости сотрудников Миссии.
Кроме этого, нашими разведчиками фиксируется размещение украинскими вооруженными формированиями шести боевых бронированных машин из состава 128-й горно-штурмовой бригады в жилах кварталах н. п. Богдановка.
Также нашей разведкой зафиксировано расположение на промышленном объекте н. п. Хлебодаровка девяти 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 из состава бригадной артиллерийской группы 128-й огшбр.
Защитники Республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.
Читайте также: Украинский шок: В ВСУ заявили о готовности к интеграции с Армией России (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ вернулись на оставленные позиции на участке разведения — заявление Армии ЛНР
Военнослужащие ВСУ вернулись на позиции у Станицы Луганской, оставленные ранее в рамках разведения сил на Донбассе. Об этом говорится в утреннем заявлении Армии ЛНР.
«В пределах участка разведения № 1 в районе н.п. Станица Луганская отмечается нахождение военнослужащих 46-й бригады ВСУ на оставленных ранее позициях, что является прямым нарушением восьмого пункта Рамочного решения Трёхсторонней Контактной группы о разведении сил и средств, подписанного 20 сентября 2016 года и запрещающего нахождение военнослужащих на участках разведения сторон», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.
В оборонном ведомстве Республики добавили, что соответствующая информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Напомним, разведение сил у Станицы Луганской (наряду с разведением в Золотом и Петровском) было одним из условий проведения саммита «нормандской четвёрки», который состоялся 9 декабря в Париже. С его окончанием украинские каратели решили, по-видимому, «восстановить утраченные позиции».
Читайте также: «Не жалко вообще»: Подозреваемая в убийстве Шеремета готовила ракетный удар по Киеву
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сбит «Фантом» ВСУ, у карателей подозрительно большие потери в одной бригаде: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
Командование ВСУ, нарушая минские договоренности, продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения. В н.п. Попасная зафиксирована одна БМП-1, принадлежащая 72 бригаде ВСУ. Также отмечается появление новых фортификационных сооружений 72 бригады в районе н.п. Золотое.
Кроме того, мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне «ООС» националистическими формированиями.
Так, 10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46 бригады и националистами в районе н.п. Станица Луганская.
Данная информация также подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.
Читайте также: Юрий делает грязь: Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские боевики в нарушение минских договоренностей продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения. Заверяю командный состав ВСУ о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО НМ ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника.
Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка был обнаружен и сбит беспилотник ВСУ типа «Фантом-2», осуществляющий полет в зоне ответственности 59 бригады ВСУ.
Информация, находящаяся на флэш-накопителе изъятом с БЛА, изучается нашими специалистами.
Материалы о фактах преступных действий командира 59 бригады ВСУ Шаповалова переданы в Генеральную прокуратуру Республики для приобщения к возбужденному в отношении него уголовному делу.
Читайте также: ВСУ нанесли удар по Республике: экстренное заявление Армии ДНР
Мы продолжаем фиксировать небоевые потери ВСУ в зоне проведения «ООС», вызванные низким морально-психологическим состоянием военнослужащих.
Так, военнослужащий 14 бригады ВСУ, не желая выполнять служебные обязанности на переднем крае в районе населенного пункта Кряковка, прострелил себе ногу из автомата.
Кроме того, при проведении уточнения карт минных полей в районе н.п. Новотошковское, в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих 14 бригады, еще один получил тяжелое ранение. Командир бригады — военный преступник Войченко умышленно скрыл от вышестоящего командования истинные причины гибели и ранений своих подчиненных.
По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», по результатам проведенных в ноябре-декабре 2019 года в подразделениях 46 бригады проверок, командир соединения Котенко вызван в штаб Командования ДШВ для проведения аттестационной комиссии на предмет соответствия его занимаемой должности.
46 бригада продемонстрировала самые низкие показатели по всем проверенным вопросам — это укомплектованность личным составом, состояние вооружения и военной техники, уровень морально-психологического состояния военнослужащих и тыловое обеспечение.
Читайте также: В ЛНР украинская шпионка получила 12 лет тюрьмы
Кроме того, в 46 бригаде только за декабрь текущего года сотрудниками ВСП было возбуждено двенадцать уголовных дел, из них восемь — по фактам хищений военного имущества, четыре — по фактам неуставных взаимоотношений.
Помимо этого, в бригаде, кроме респираторных заболеваний, отмечен всплеск заболеваний гепатитом. В связи с этим в штаб бригады прибыла медицинская комиссия для проведения дополнительного обследования военнослужащих.
Читайте также: В Кремле прокомментировали подделку Киевом коммюнике «нормандского саммита»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО)
В ДТП погиб «ветеран АТО» Юрий Яцена. Об этом сообщила «волонтер» Галина Цегельник.
«Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта „Друг Героя” Яцена Юрий», — написала она на своей странице в соцсети.
По данным украинских СМИ, Яцена принимал участие в спецоперации по задержанию «медового взрывника» — дедушки, 17 января 2015 года принесшего на блокпост украинских оккупантов мед со взрывчаткой. Когда каратели попытались открыть мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство), в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий — военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Александр Суслопаров — скончался по дороге в больницу. Дедушку приговорили к 15 годам лишения свободы.
Читайте также: Задержан героический дед-партизан, взорвавший карателей на блокпосту банкой меда (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Убийцы Шеремета – герои АТО
На тему свежих откровений с Украины с найденными убийцами Павла Шеремета.
Убийцы Шеремета – герои АТО
Никогда такого не было и вот опять. Громкое убийство Павла Шеремета в Киеве оказалось делом рук «героев АТО». Как и в случае с убийством беглого депутата Вороненкова, убийцами оказались не агенты ФСБ, а украинские нацисты.
Причем указанные лица, фамилии которых озвучивает ведомство Авакова, скорее всего, причастны и к целому ряду других громких преступлений. При этом стоит помнить, что большую часть этой публики покрывало и покрывает либо МВД Украины, либо СБУ.
Почему же эту банду убийц слили? Потому что за 6 лет «революции гидности» практически ни одно громкое дело не было расследовано (начиная от убийства людей на Евромайдане и в Доме Профсоюзов в Одессе и заканчивая убийством Бузины). А от Зеленского и нового генерального прокурора Рябошапки требуют хоть каких-то результатов по громким делам, ибо весной уже год, как Зеленский у власти, а воз и ныне там. Плюс Авакову надо показать, что он тоже работает и откреститься от связи с деятельностью неонацистских банд, которые ныне поддерживают выступления Порошенко против Зеленского и Коломойского. Уверен, информация об этих деятелях у МВД и СБУ была и ранее, просто тогда ее было невыгодно разглашать, так как это подрывало заявления Порошенко, Авакова и Геращенко о том, что убийство Шеремета – дело рук агентов ФСБ. Точно так же они, кстати, вели себя и после убийства Вороненкова, когда сразу же было заявлено о том, что это «рука Кремля».
Чтобы подстелить себе сейчас соломку, Аваков заявил, что банда нацистов убила Шеремета «для дестабилизации в стране», опять же с намеком на то, что это была дестабилизация в интересах России. Не удивлюсь, если позднее заявят, что банда убийц действовала «по заказу ФСБ». Нельзя же открыто сказать, что их деятельность была возможна только и исключительно благодаря Евромайдану и покровительству, которое оказывалось этой публике Аваковым и Грицаком. Так ведь можно в результате расследования выйти на самого себя.
Вот и получается, что в тех громких делах, в которых факты сталкиваются с пропагандой, выясняется, что:
Вороненкова убил не агент ФСБ, а «герой АТО»;
Шеремета убил не агент ФСБ, а «герой АТО»;
Людей на Евромайдане начали расстреливать не агенты ФСБ, а будущие «герои АТО» или грузинские снайперы;
Бузину убили не для «дестабилизации», а в рамках «классического бандеровского аттентата».
И так далее и тому подобное. Все это стало на Украине нормой, когда нацисты получили от Порошенко, Авакова, Турчинова, Грицака, Коломойского и прочих индульгенцию на преследования и убийства несогласных, тех, кто был не согласен с фашистским переворотом или же тех, кто по тем или иным причинам мешал тому режиму, который был установлен в Киеве.
Те, кто понимал сущность Евромайдана и фашистской хунты, вряд ли удивляются текущим разоблачениям с признаниями участников расстрела «Беркута» в 2014 году или же убийц Шеремета. Все это было понятно еще лет 5 назад. Другой вопрос, как с этим будут жить те, кто всерьез вопил про «длинную руку ФСБ», тогда как людей убивали «герои АТО»? Речь тут не о проплаченных пропагандистах, а о тех, кто им всерьез поверил. Мелькнет ли шальная мысль – если мне врали в этом, то в чем еще врали и врут?
Ведь есть еще убийства и «самоубийства» бывших регионалов, пыточная тюрьма в Мариуполе, «самоубийство» капитана Волошина, «убийство Бабченко», «самоубийство Сашко Белого», сожжение людей в Доме Профсоюзов и т.д. и т.п. Столько еще достижений «революции гидности», которые еще ударят по голове рядового гражданина, который годами потреблял порошенковское медийное дерьмо про «план Шатун» и «киллеров ФСБ»?
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/ubiytsy-sheremeta-geroi-ato/ – цинк
Подробнее о личностях убийц можно почитать вот здесь https://strana.ua/news/238954-zaderzhany-podozrevaemye-v-ubijstve-sheremeta-onlajn-transljatsija.html, там один утырок прекраснее другого.
Как вы поняли, это все "агенты ФСБ" и так выглядит "Рука Кремля".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com