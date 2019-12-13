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Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2019

10:18. 13 декабря 2019 180 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ минируют подходы к участку разведения у Петровского — заявление Армии ДНР

ВСУ минируют подходы к участку разведения у Петровского — заявление Армии ДНР | Русская весна

Армия ДНР сообщает данные о военной ситуации в Республике за минувшие сутки, в том числе — о минировании противником подходов к участку разведения сил № 3 Богдановка-Петровское.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по территории нашей Республики из 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Север» три раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики:

— дважды по району поселка шахты им. Гагарина в Горловке — из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Широкая Балка — из 82-мм минометов (16 мин).

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Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Восток» четыре раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики:

— один раз по району поселка шахты «Трудовская» г. Донецка — из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Докучаевск — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Александровка — из автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Саханка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Наша разведка продолжает фиксировать минирование дорог общего пользования вблизи участка разведения сил и средств № 3.

Так, по имеющейся у нас информации, в 2 метрах от дороги между н. п. Богдановка и н. п. Викторовка установлена противотанковая мина. Мы не исключаем, что данное минное заграждение является управляемым и может быть использовано для провокаций в отношении международных наблюдателей.

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Важно отметить, что вооруженные формирования Украины продолжают проведение инженерных работ путем подрыва окопных зарядов вблизи участка разведения у Петровского.

По имеющимся у нас данным, использование инженерных боеприпасов обусловлено достижением двух целей: устройство новых окопов, а также обвинение Народной милиции в ведении огня по территории, подконтрольной Украине, — боеприпасы намеренно подрываются во время присутствия поблизости сотрудников Миссии.

Кроме этого, нашими разведчиками фиксируется размещение украинскими вооруженными формированиями шести боевых бронированных машин из состава 128-й горно-штурмовой бригады в жилах кварталах н. п. Богдановка.

Также нашей разведкой зафиксировано расположение на промышленном объекте н. п. Хлебодаровка девяти 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 из состава бригадной артиллерийской группы 128-й огшбр.

Защитники Республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.

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ВСУ вернулись на оставленные позиции на участке разведения — заявление Армии ЛНР

ВСУ вернулись на оставленные позиции на участке разведения — заявление Армии ЛНР | Русская весна

Военнослужащие ВСУ вернулись на позиции у Станицы Луганской, оставленные ранее в рамках разведения сил на Донбассе. Об этом говорится в утреннем заявлении Армии ЛНР.

«В пределах участка разведения № 1 в районе н.п. Станица Луганская отмечается нахождение военнослужащих 46-й бригады ВСУ на оставленных ранее позициях, что является прямым нарушением восьмого пункта Рамочного решения Трёхсторонней Контактной группы о разведении сил и средств, подписанного 20 сентября 2016 года и запрещающего нахождение военнослужащих на участках разведения сторон», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики добавили, что соответствующая информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, разведение сил у Станицы Луганской (наряду с разведением в Золотом и Петровском) было одним из условий проведения саммита «нормандской четвёрки», который состоялся 9 декабря в Париже. С его окончанием украинские каратели решили, по-видимому, «восстановить утраченные позиции».

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Сбит «Фантом» ВСУ, у карателей подозрительно большие потери в одной бригаде: сводка ЛНР (ВИДЕО)

Сбит «Фантом» ВСУ, у карателей подозрительно большие потери в одной бригаде: сводка ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

Командование ВСУ, нарушая минские договоренности, продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения. В н.п. Попасная зафиксирована одна БМП-1, принадлежащая 72 бригаде ВСУ. Также отмечается появление новых фортификационных сооружений 72 бригады в районе н.п. Золотое.

Кроме того, мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне «ООС» националистическими формированиями.

Так, 10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 46 бригады и националистами в районе н.п. Станица Луганская.

Данная информация также подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.

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Украинские боевики в нарушение минских договоренностей продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения. Заверяю командный состав ВСУ о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО НМ ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника.

Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка был обнаружен и сбит беспилотник ВСУ типа «Фантом-2», осуществляющий полет в зоне ответственности 59 бригады ВСУ.

Информация, находящаяся на флэш-накопителе изъятом с БЛА, изучается нашими специалистами.

Материалы о фактах преступных действий командира 59 бригады ВСУ Шаповалова переданы в Генеральную прокуратуру Республики для приобщения к возбужденному в отношении него уголовному делу.

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Мы продолжаем фиксировать небоевые потери ВСУ в зоне проведения «ООС», вызванные низким морально-психологическим состоянием военнослужащих.

Так, военнослужащий 14 бригады ВСУ, не желая выполнять служебные обязанности на переднем крае в районе населенного пункта Кряковка, прострелил себе ногу из автомата.

Кроме того, при проведении уточнения карт минных полей в районе н.п. Новотошковское, в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих 14 бригады, еще один получил тяжелое ранение. Командир бригады — военный преступник Войченко умышленно скрыл от вышестоящего командования истинные причины гибели и ранений своих подчиненных.

По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», по результатам проведенных в ноябре-декабре 2019 года в подразделениях 46 бригады проверок, командир соединения Котенко вызван в штаб Командования ДШВ для проведения аттестационной комиссии на предмет соответствия его занимаемой должности.

46 бригада продемонстрировала самые низкие показатели по всем проверенным вопросам — это укомплектованность личным составом, состояние вооружения и военной техники, уровень морально-психологического состояния военнослужащих и тыловое обеспечение.

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Кроме того, в 46 бригаде только за декабрь текущего года сотрудниками ВСП было возбуждено двенадцать уголовных дел, из них восемь — по фактам хищений военного имущества, четыре — по фактам неуставных взаимоотношений.

Помимо этого, в бригаде, кроме респираторных заболеваний, отмечен всплеск заболеваний гепатитом. В связи с этим в штаб бригады прибыла медицинская комиссия для проведения дополнительного обследования военнослужащих.

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Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО)

Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО) | Русская весна

В ДТП погиб «ветеран АТО» Юрий Яцена. Об этом сообщила «волонтер» Галина Цегельник.

«Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта „Друг Героя” Яцена Юрий», — написала она на своей странице в соцсети.

По данным украинских СМИ, Яцена принимал участие в спецоперации по задержанию «медового взрывника» — дедушки, 17 января 2015 года принесшего на блокпост украинских оккупантов мед со взрывчаткой. Когда каратели попытались открыть мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство), в результате чего двое военных получили тяжелые ранения, третий — военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ Александр Суслопаров — скончался по дороге в больницу. Дедушку приговорили к 15 годам лишения свободы.

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Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО) | Русская весна

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Убийцы Шеремета – герои АТО



На тему свежих откровений с Украины с найденными убийцами Павла Шеремета.

Убийцы Шеремета – герои АТО

Никогда такого не было и вот опять. Громкое убийство Павла Шеремета в Киеве оказалось делом рук «героев АТО». Как и в случае с убийством беглого депутата Вороненкова, убийцами оказались не агенты ФСБ, а украинские нацисты.

Причем указанные лица, фамилии которых озвучивает ведомство Авакова, скорее всего, причастны и к целому ряду других громких преступлений. При этом стоит помнить, что большую часть этой публики покрывало и покрывает либо МВД Украины, либо СБУ.

Почему же эту банду убийц слили? Потому что за 6 лет «революции гидности» практически ни одно громкое дело не было расследовано (начиная от убийства людей на Евромайдане и в Доме Профсоюзов в Одессе и заканчивая убийством Бузины). А от Зеленского и нового генерального прокурора Рябошапки требуют хоть каких-то результатов по громким делам, ибо весной уже год, как Зеленский у власти, а воз и ныне там. Плюс Авакову надо показать, что он тоже работает и откреститься от связи с деятельностью неонацистских банд, которые ныне поддерживают выступления Порошенко против Зеленского и Коломойского. Уверен, информация об этих деятелях у МВД и СБУ была и ранее, просто тогда ее было невыгодно разглашать, так как это подрывало заявления Порошенко, Авакова и Геращенко о том, что убийство Шеремета – дело рук агентов ФСБ. Точно так же они, кстати, вели себя и после убийства Вороненкова, когда сразу же было заявлено о том, что это «рука Кремля».

Чтобы подстелить себе сейчас соломку, Аваков заявил, что банда нацистов убила Шеремета «для дестабилизации в стране», опять же с намеком на то, что это была дестабилизация в интересах России. Не удивлюсь, если позднее заявят, что банда убийц действовала «по заказу ФСБ». Нельзя же открыто сказать, что их деятельность была возможна только и исключительно благодаря Евромайдану и покровительству, которое оказывалось этой публике Аваковым и Грицаком. Так ведь можно в результате расследования выйти на самого себя.

Вот и получается, что в тех громких делах, в которых факты сталкиваются с пропагандой, выясняется, что:

Вороненкова убил не агент ФСБ, а «герой АТО»;

Шеремета убил не агент ФСБ, а «герой АТО»;

Людей на Евромайдане начали расстреливать не агенты ФСБ, а будущие «герои АТО» или грузинские снайперы;

Бузину убили не для «дестабилизации», а в рамках «классического бандеровского аттентата».

И так далее и тому подобное. Все это стало на Украине нормой, когда нацисты получили от Порошенко, Авакова, Турчинова, Грицака, Коломойского и прочих индульгенцию на преследования и убийства несогласных, тех, кто был не согласен с фашистским переворотом или же тех, кто по тем или иным причинам мешал тому режиму, который был установлен в Киеве.

Те, кто понимал сущность Евромайдана и фашистской хунты, вряд ли удивляются текущим разоблачениям с признаниями участников расстрела «Беркута» в 2014 году или же убийц Шеремета. Все это было понятно еще лет 5 назад. Другой вопрос, как с этим будут жить те, кто всерьез вопил про «длинную руку ФСБ», тогда как людей убивали «герои АТО»? Речь тут не о проплаченных пропагандистах, а о тех, кто им всерьез поверил. Мелькнет ли шальная мысль – если мне врали в этом, то в чем еще врали и врут?

Ведь есть еще убийства и «самоубийства» бывших регионалов, пыточная тюрьма в Мариуполе, «самоубийство» капитана Волошина, «убийство Бабченко», «самоубийство Сашко Белого», сожжение людей в Доме Профсоюзов и т.д. и т.п. Столько еще достижений «революции гидности», которые еще ударят по голове рядового гражданина, который годами потреблял порошенковское медийное дерьмо про «план Шатун» и «киллеров ФСБ»?

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/ubiytsy-sheremeta-geroi-ato/ – цинк

Подробнее о личностях убийц можно почитать вот здесь https://strana.ua/news/238954-zaderzhany-podozrevaemye-v-ubijstve-sheremeta-onlajn-transljatsija.html, там один утырок прекраснее другого.









Как вы поняли, это все "агенты ФСБ" и так выглядит "Рука Кремля".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция

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