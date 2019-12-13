Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2019

Армия ДНР сообщает данные о военной ситуации в Республике за минувшие сутки, в том числе — о минировании противником подходов к участку разведения сил № 3 Богдановка-Петровское.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по территории нашей Республики из 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Север» три раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики:

— дважды по району поселка шахты им. Гагарина в Горловке — из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Широкая Балка — из 82-мм минометов (16 мин).

Читайте также: Карма: погиб «ветеран АТО», захватывавший деда-партизана, взорвавшего карателей банкой мёда (ФОТО)

Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Восток» четыре раза открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики:

— один раз по району поселка шахты «Трудовская» г. Донецка — из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Докучаевск — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Александровка — из автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

— один раз по району н. п. Саханка — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Наша разведка продолжает фиксировать минирование дорог общего пользования вблизи участка разведения сил и средств № 3.

Так, по имеющейся у нас информации, в 2 метрах от дороги между н. п. Богдановка и н. п. Викторовка установлена противотанковая мина. Мы не исключаем, что данное минное заграждение является управляемым и может быть использовано для провокаций в отношении международных наблюдателей.

Читайте также: ВСУ вернулись на оставленные позиции на участке разведения — заявление Армии ЛНР

Важно отметить, что вооруженные формирования Украины продолжают проведение инженерных работ путем подрыва окопных зарядов вблизи участка разведения у Петровского.

По имеющимся у нас данным, использование инженерных боеприпасов обусловлено достижением двух целей: устройство новых окопов, а также обвинение Народной милиции в ведении огня по территории, подконтрольной Украине, — боеприпасы намеренно подрываются во время присутствия поблизости сотрудников Миссии.

Кроме этого, нашими разведчиками фиксируется размещение украинскими вооруженными формированиями шести боевых бронированных машин из состава 128-й горно-штурмовой бригады в жилах кварталах н. п. Богдановка.

Также нашей разведкой зафиксировано расположение на промышленном объекте н. п. Хлебодаровка девяти 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 из состава бригадной артиллерийской группы 128-й огшбр.

Защитники Республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.

Читайте также: Украинский шок: В ВСУ заявили о готовности к интеграции с Армией России (ФОТО, ВИДЕО)