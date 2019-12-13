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Авторские новости 13.12.2019

09:27. 13 декабря 2019 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Россиян устроили бы трёхдневные январские праздники

Россияне считают, что трехдневные выходные были бы наиболее оптимальны в период новогодних праздников. Но 38% хотели бы в новогодний период отдыхать от четырех до семи дней.

Анатолий Вассерман: «У меня так уж сложилось, что четкого графика выходных дней давным-давно нет. Но, по наблюдениям за другими, я действительно считаю, что если у вас нет возможности куда-то уехать, то отдыхать неделю у себя дома, особого смысла нет», – в интервью НСН заявил Анатолий Вассерман.

В столице простились с Юрием Лужковым

В Москве простились с Юрием Лужковым. Бывшему столичному мэру было 83 года.

Анатолий Вассерман: «Я двенадцать лет работал в одной из групп его советников. После того как Дмитрий Медведев уволил его “по утрате доверия” — хотя я считаю, что доверие утратил не Юрий Михайлович —я продолжал контакты с ним. Это действительно блестящий руководитель, нам всем будет очень не хватать его опыта и здравомыслия», – поделился он с НСН.

За домогательства Вайнштейна поплатятся страховщики

Кинопродюсер Харви Вайнштейн договорился заплатить 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Ему не придётся признавать вину, а расходы покроют страховые компании. Собственных денег продюсер не заплатит.

Анатолий Вассерман: «Я поздравляю женщин, сумевших с одного Вайнштейна поиметь сразу две выгоды: их роли, приносившие им громадные деньги и славу, и дополнительные выплаты в качестве пенсии», – прокомментировал он в беседе с НСН.

Ученые: Дневной сон приводит к инсульту

Люди, которые спят днем или девять и более часов ночью, имеют повышенный риск инсульта. К такому выводу пришли китайские ученые.

Анатолий Вассерман: «Беда только в том, что непонятно, что здесь причина, а что следствие. То ли у людей, с повышенным риском инсульта, особенности кровообращения мозга таковы, что требуют большего времени для отдыха, то ли ритм жизни, требующий повышенного времени для отдыха, заодно изнашивает и сосуды. В любом случае, попытка спать меньше вам вряд ли поможет», – рассказывает Анатолий Вассерман специально для НСН.

Источник: https://vassermans.ru/mir/avtorskie-novosti-13-12-2019/

Метки: вайнштейн, лужков, мировоззрение, новогодние праздники, сон

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