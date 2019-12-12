Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2019

Два карателей из ВСУ погибли, ещё один получил тяжёлое ранение, подорвавшись на украинской мине в районе посёлка Новотошковка Попаснянского района.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

«При проведении уточнения карт минных полей в районе населенного пункта Новотошковское в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ, еще один получил тяжелое ранение», — рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Кроме того, военнослужащий бригады, не желая выполнять служебные обязанности на переднем крае в районе населенного пункта Кряковка, прострелил себе ногу из автомата», — также сообщили в пресс-службе УНМ ЛНР.

Офицер пресс-службы Филипоненко отметил, что «командир бригады (полковник Сергей) Войченко умышленно скрыл от вышестоящего командования истинные причины гибели и ранений своих подчиненных».

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