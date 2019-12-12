Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2019
- 19:26 Киев направил на фронт инспекторов для решения вопросов с плохой дисциплиной в рядах ВСУ.
- 18:20 У карателей потери: взрывом уничтожена группа ВСУ.
- 17:29 НМ ЛНР сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку на Донбассе.
- 16:59 ВСУ нанесли удар по Республике: экстренное заявление Армии ДНР.
- 13:29 «Самой травматичной в ДНР остается угольная промышленность», – председатель фонда соцстрахования.
- 03:00 ВСУ готовятся сбивать авиацию на Донбассе, уничтожен блиндаж с оккупантами внутри (ВИДЕО).
- Вчера 21:27 В ДНР восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ в 2014.
Киев направил на фронт инспекторов для решения вопросов с плохой дисциплиной в рядах ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
У карателей потери: взрывом уничтожена группа ВСУ
Два карателей из ВСУ погибли, ещё один получил тяжёлое ранение, подорвавшись на украинской мине в районе посёлка Новотошковка Попаснянского района.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
«При проведении уточнения карт минных полей в районе населенного пункта Новотошковское в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ, еще один получил тяжелое ранение», — рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Кроме того, военнослужащий бригады, не желая выполнять служебные обязанности на переднем крае в районе населенного пункта Кряковка, прострелил себе ногу из автомата», — также сообщили в пресс-службе УНМ ЛНР.
Офицер пресс-службы Филипоненко отметил, что «командир бригады (полковник Сергей) Войченко умышленно скрыл от вышестоящего командования истинные причины гибели и ранений своих подчиненных».
Читайте также: Дикая Украина: Под Винницей у семейной пары нашли рабов (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
НМ ЛНР сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку на Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удар по Республике: экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Украинские каратели продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения нанося удары по мирным населенным пунктам нашей Республики.
Сегодня в 13.50 боевики Кащенко из 58-й бригады с окраин н. п. Новгородское нанесли миномётный удар по мирным кварталам н. п. Широкая Балка. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
По имеющейся у нас оперативной информации, обстрел велся минометной батареей 16-го батальона с позиций на берегу водоема на окраине Новгородского. Обстрелом руководил командир батареи, которому сегодня утром в честь Дня сухопутных войск Украины было присвоено очередное воинское звание “капитан”.
Важно отметить, что на позициях минометчиков присутствовали журналисты двух информационных агентств США “Associated Press” и “PBS Newshour”, а также украинского телеканала “UA Донбасс”, которые вчера также находились на позициях 59-й мотопехотной бригады во время обстрела ВФУ н. п. Гольмовский.
Руководство работой групп журналистов осуществляет офицер пресс-службы штаба “ООС”.
Мы не исключаем, что минометный удар был произведен с целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки иностранными и украинскими журналистами фейкового репортажа о нарушении режима прекращения огня Народной милицией.
Однако наши защитники на провокацию не поддались и не дали возможность украинским пропагандистам обвинить нас в нарушении режима прекращения огня.
Мы призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны прекращения провокаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей и наших защитников».
Читайте также: В Штатах составили рейтинг ВМФ: Россия заняла неожиданное место
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Самой травматичной в ДНР остается угольная промышленность», – председатель фонда соцстрахования
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ готовятся сбивать авиацию на Донбассе, уничтожен блиндаж с оккупантами внутри (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки со стороны ВСУ зафиксирован один обстрел территории Республики.
На дебальцевском направлении с позиций 59 бригады ВСУ из 82-мм миномета, СПГ-9 и АГС-17 был подвергнут обстрелу район н. п. Логвиново. Всего было выпущено более двадцати различных боеприпасов.
Украинские боевики продолжают наращивать силы и средства на линии соприкосновения, в том числе размещая технику в жилых массивах населенных пунктов, тем самым подвергая опасности жизни мирных граждан.
В жилом районе н. п. Золотое отмечается наличие пяти единиц БМП-1, одной боевой бронированной машины и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины 72 бригады ВСУ. В н. п. Попасная зафиксировано размещение двух БМП-1, шести БМП-3, также принадлежащих подразделениям 72 бригады ВСУ. Кроме того, на окраине н. п. Станица Луганская размещен один БТР-80 46 бригады ВСУ.
Читайте также: «Небывалые подвижки»: как Запад пытается скрыть правду об уничтожении «Боинга» МН17 на Донбассе
По данным нашего источника в штабе 46 бригады, по приказу комбрига Котенко подразделениями ПВО соединения совместно с приданными мобильными группами РЭБ 305 батальона проводятся тренировки по обнаружению, перехвату управления и уничтожению воздушных целей вероятного противника.
Примечательно, что в качестве учебных целей при проведении тренировок украинские боевики используют БЛА миссии ОБСЕ.
В ходе проведенных тренировок отмечается слабая подготовка экипажей станций и отсутствие взаимодействия. Кроме того, был отмечен выход из строя радиолокационной станции ПВО.
Читайте также: Гибель на Донбассе старшего офицера СБУ: неожиданные детали (ВИДЕО)
Продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в рядах ВСУ, основная масса которых происходит из-за низкого уровня профессиональной подготовки военнослужащих.
Так, 9 декабря в районе н. п. Золотое в результате неосторожного обращения с оружием погибли трое военнослужащих 14 бригады ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
В ходе проведения расследования сотрудниками ВСП установлено, что, находясь в блиндаже, один из военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения начал обучать сослуживцев порядку перевода мины МОН-50 в боевое положение.
В результате неосторожного обращения произошел несанкционированный взрыв. Также установлено, что, кроме человеческих потерь, в блиндаже уничтожено четыре радиостанции «Моторола» и комплект БЛА типа «Фантом».
Читайте также: Знакомство вглухую и нетерпеливый Макрон: что происходило за дверями саммита в Париже
Продолжаем отмечать низкую укомплектованность личным составом соединений и частей ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС».
В ходе работы комиссии ОТГ «Север» в 72 и 46 бригадах установлено, что самая большая нехватка личного состава отмечается в категории механик-водитель боевых машин.
Основными причинами нежелания военнослужащих проходить службу в составе экипажей комиссией отмечен изношенный и морально устаревший парк машин, вследствие чего частые ремонты и приобретение запасных частей ложатся на плечи механиков-водителей.
Кроме этого, в ходе опроса военнослужащих стало известно, что данная категория в связи с дефицитом личного состава является самой востребованной в зоне «ООС» и, как следствие, в ходе ротаций водители не меняются по 10–15 месяцев и откомандировываются из соединения в соединение.
Читайте также: Донбасс: стало известно, что за группа ВСУ уничтожена «неизвестным устройством» (ВИДЕО, ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР восстанавливают дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ в 2014
К оглавлению | Источник: www.youtube.com