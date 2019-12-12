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Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2019

19:26. 12 декабря 2019 187 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Киев направил на фронт инспекторов для решения вопросов с плохой дисциплиной в рядах ВСУ

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У карателей потери: взрывом уничтожена группа ВСУ

У карателей потери: взрывом уничтожена группа ВСУ | Русская весна

Два карателей из ВСУ погибли, ещё один получил тяжёлое ранение, подорвавшись на украинской мине в районе посёлка Новотошковка Попаснянского района.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. 

«При проведении уточнения карт минных полей в районе населенного пункта Новотошковское в результате подрыва на мине погибли двое военнослужащих 14-й бригады ВСУ, еще один получил тяжелое ранение», —  рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Кроме того, военнослужащий бригады, не желая выполнять служебные обязанности на переднем крае в районе населенного пункта Кряковка, прострелил себе ногу из автомата», — также сообщили в пресс-службе УНМ ЛНР.

Офицер пресс-службы Филипоненко отметил, что «командир бригады (полковник Сергей) Войченко умышленно скрыл от вышестоящего командования истинные причины гибели и ранений своих подчиненных».

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НМ ЛНР сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку на Донбассе

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ВСУ нанесли удар по Республике: экстренное заявление Армии ДНР

ВСУ нанесли удар по Республике: экстренное заявление Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинские каратели продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения нанося удары по мирным населенным пунктам нашей Республики.

Сегодня в 13.50 боевики Кащенко из 58-й бригады с окраин н. п. Новгородское нанесли миномётный удар по мирным кварталам н. п. Широкая Балка. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

По имеющейся у нас оперативной информации, обстрел велся минометной батареей 16-го батальона с позиций на берегу водоема на окраине Новгородского. Обстрелом руководил командир батареи, которому сегодня утром в честь Дня сухопутных войск Украины было присвоено очередное воинское звание “капитан”.

Важно отметить, что на позициях минометчиков присутствовали журналисты двух информационных агентств США “Associated Press” и “PBS Newshour”, а также украинского телеканала “UA Донбасс”, которые вчера также находились на позициях 59-й мотопехотной бригады во время обстрела ВФУ н. п. Гольмовский.

Руководство работой групп журналистов осуществляет офицер пресс-службы штаба “ООС”.

Мы не исключаем, что минометный удар был произведен с целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки иностранными и украинскими журналистами фейкового репортажа о нарушении режима прекращения огня Народной милицией.

Однако наши защитники на провокацию не поддались и не дали возможность украинским пропагандистам обвинить нас в нарушении режима прекращения огня.

Мы призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны прекращения провокаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей и наших защитников».

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ВСУ готовятся сбивать авиацию на Донбассе, уничтожен блиндаж с оккупантами внутри (ВИДЕО)

ВСУ готовятся сбивать авиацию на Донбассе, уничтожен блиндаж с оккупантами внутри (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки со стороны ВСУ зафиксирован один обстрел территории Республики.

На дебальцевском направлении с позиций 59 бригады ВСУ из 82-мм миномета, СПГ-9 и АГС-17 был подвергнут обстрелу район н. п. Логвиново. Всего было выпущено более двадцати различных боеприпасов.

Украинские боевики продолжают наращивать силы и средства на линии соприкосновения, в том числе размещая технику в жилых массивах населенных пунктов, тем самым подвергая опасности жизни мирных граждан.

В жилом районе н. п. Золотое отмечается наличие пяти единиц БМП-1, одной боевой бронированной машины и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины 72 бригады ВСУ. В н. п. Попасная зафиксировано размещение двух БМП-1, шести БМП-3, также принадлежащих подразделениям 72 бригады ВСУ. Кроме того, на окраине н. п. Станица Луганская размещен один БТР-80 46 бригады ВСУ.

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По данным нашего источника в штабе 46 бригады, по приказу комбрига Котенко подразделениями ПВО соединения совместно с приданными мобильными группами РЭБ 305 батальона проводятся тренировки по обнаружению, перехвату управления и уничтожению воздушных целей вероятного противника.

Примечательно, что в качестве учебных целей при проведении тренировок украинские боевики используют БЛА миссии ОБСЕ.

В ходе проведенных тренировок отмечается слабая подготовка экипажей станций и отсутствие взаимодействия. Кроме того, был отмечен выход из строя радиолокационной станции ПВО.

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Продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в рядах ВСУ, основная масса которых происходит из-за низкого уровня профессиональной подготовки военнослужащих.

Так, 9 декабря в районе н. п. Золотое в результате неосторожного обращения с оружием погибли трое военнослужащих 14 бригады ВСУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

В ходе проведения расследования сотрудниками ВСП установлено, что, находясь в блиндаже, один из военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения начал обучать сослуживцев порядку перевода мины МОН-50 в боевое положение.

В результате неосторожного обращения произошел несанкционированный взрыв. Также установлено, что, кроме человеческих потерь, в блиндаже уничтожено четыре радиостанции «Моторола» и комплект БЛА типа «Фантом».

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Продолжаем отмечать низкую укомплектованность личным составом соединений и частей ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС».

В ходе работы комиссии ОТГ «Север» в 72 и 46 бригадах установлено, что самая большая нехватка личного состава отмечается в категории механик-водитель боевых машин.

Основными причинами нежелания военнослужащих проходить службу в составе экипажей комиссией отмечен изношенный и морально устаревший парк машин, вследствие чего частые ремонты и приобретение запасных частей ложатся на плечи механиков-водителей.

Кроме этого, в ходе опроса военнослужащих стало известно, что данная категория в связи с дефицитом личного состава является самой востребованной в зоне «ООС» и, как следствие, в ходе ротаций водители не меняются по 10–15 месяцев и откомандировываются из соединения в соединение.

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