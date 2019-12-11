Сводки от ополчения Новороссии 11 декабря 2019

Начальник противовоздушной обороны Армии ДНР рассказал военкору Управления Народной Милиции Республики о том, как защищён Донбасс от возможных попыток украинской стороны нанести удар с неба.

— Расскажите, что в настоящее время представляет из себя система противовоздушной обороны ДНР в условиях действующего конфликта с Украиной? Насколько наша Республика защищена от воздушного врага?

Начальник ПВО: В сложившейся военно-политической обстановке вокруг Донецкой Народной Республики, важной угрозой для жителей нашего государства является возможное применение украинской стороной авиации.

Противник производит закупки как ударных беспилотных летательных аппаратов, так и турбовинтовых штурмовиков, а также заявляет в прессе о разработке тактических и крылатых ракет.

Учитывая возможные угрозы, подразделения ПВО НМ ДНР не только постоянно совершенствуют навыки личного состава и проводят тренировки, но и улучшают техническое оснащение подразделений Народной милиции.

В состав системы противовоздушной обороны Республики входят зенитно-ракетные комплексы, как подвижные, так и переносные, а также зенитные установки.

Все имеющееся комплексы ПВО отличаются по своему назначению, но при этом взаимоувязаны в общую систему воздушной защиты Республики.

— Но ведь Украина заявляет о совершенствовании своей воздушной составляющей. Каков наш ответ на это — ведётся ли совершенствование нашей противовоздушной обороны?

Да, конечно.

В настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника с условным наименованием «Мантия-АРП», который объединит в себя средства артиллерии, РЭБ и ПВО, что обеспечит системное прикрытие воздушного и наземного пространства от посягательств противника.

Успешному запуску системы «Мантия-АРП» способствовали принятие на вооружение и внедрению в систему противовоздушной обороны Республики комплекса радиоэлектронного подавления «Террикон-М2Н», созданного специалистами Республики и позволяющего обнаруживать и блокировать работу каналов управления беспилотных летательных аппаратов противника.

Также, специалистами нашей Республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов «ОСА-АК(М)», захваченных в качестве трофеев во время боев за независимость нашей Республики в 2014 году, что позволило обеспечить работу ЗРК в ЕСКЗО, а также сопряжение протоколов обмена данными между комплексами ПВО и РЭБ.

— В чем именно заключается модернизация, если это не секрет?

Конечно всего я вам рассказать не могу, но кое-чем поделюсь.

Проведённая модернизация позволила существенно улучшить тактико-технические характеристики ЗРК, а именно увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 км, по высоте до 7 км.

Таким образом удалось увеличить эшелонированность ПВО Республики и расширить возможности по борьбе с различными видами воздушных целей вплоть до самых небольших беспилотных летательных аппаратов.

Хочу отметить, что, кроме аппаратного круглосуточно, в дневное время ведётся также визуальное наблюдение, что позволяет обнаруживать малоразмерные цели, идущие по заранее запрограммированному маршруту, но не ведущие радиообмен, а также имеющие малую отражающую поверхность для обнаружения радаром.

— Насколько я понимаю, модернизация коснулась только ЗРК «Оса»?

В настоящее время — да, но в ближайших планах у нас запланирована модернизация зенитных установок ЗУ-23–2, имеющих надёжные автоматы, но устаревшую систему ручного наведения.

Так, для ускорения поворота установки будут использованы электроприводы, что позволит перейти от заградительного огня по рубежам пролёта воздушной цели к прицельному, что в целом значительно расширит универсальность и эффективность установки, а также позволит сократить расчёт на одного человека.

— В завершении нашего интервью, хотели бы Вы что-нибудь сказать нашим читателям?

Уважаемые земляки — жители нашей Республики, на сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что подразделения ПВО ДНР готовы эффективно бороться с любыми типами летательных аппаратов, имеющихся на вооружении противника и обеспечить надёжную защиту собственных войск и гражданских объектов!

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