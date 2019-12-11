Сводки от ополчения Новороссии 11 декабря 2019
- 18:28 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 11 декабря 2019.
- 18:28 Пьяный ВСУшник взорвал в блиндаже шестерых сослуживцев на Донбассе.
- 17:43 Под Луганском обнаружен крупнейший за несколько лет схрон боеприпасов ГУР Украины (ВИДЕО).
- 16:38 Важно! ЛНР изменила правила проезда на единственный с Украиной пункт пропуска.
- 16:25 Уникальная система «Мантия» надёжно защитит небо Донбасса (ВИДЕО).
- 15:36 «ВСУшники» сломали 10 танков: сводка о военной ситуации на Донбассе.
- 10:02 Неудачная попытка прорыва СБУ.
- 03:00 Нацисты вступили в бой с ВСУ на Донбассе — в ход пошли гранатомёты: сводка (ВИДЕО).
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 11 декабря 2019
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Пьяный ВСУшник взорвал в блиндаже шестерых сослуживцев на Донбассе
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Под Луганском обнаружен крупнейший за несколько лет схрон боеприпасов ГУР Украины (ВИДЕО)
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории, граничащей с участком разведения сил и средств, в районе населенного пункта Станица Луганская, ликвидирован тайник с крупной партией боеприпасов.
Об этом «Русской Весне» сообщили в МГБ ЛНР.
Изъято 144 противопехотных осколочных мин,128 противотанковых мин, 14 осколочно-фугасных мин для миномета калибра 128 мм, применение которых запрещено Минскими соглашениями. Также обнаружено 396 выстрелов для противотанкового гранатомета РПГ-7, одна противотанковая управляемая ракета, 29000 патронов для автоматического стрелкового оружия калибра 5,45, 7,62 мм, а также 3000 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 и 14,5 мм.
С 2016 года на территории Республики схрона с подобным количеством боеприпасов силовыми структурами не изымалось.
МГБ ЛНР установлен факт закладки тайника военнослужащими ГУР МО Украины.
Выясняются обстоятельства его создания и принадлежность изъятых боеприпасов к партиям взрывных устройств, использованных ранее при совершении в Республике диверсионно-террористических актов, а также новые цели для их применения.
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Важно! ЛНР изменила правила проезда на единственный с Украиной пункт пропуска
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Уникальная система «Мантия» надёжно защитит небо Донбасса (ВИДЕО)
Начальник противовоздушной обороны Армии ДНР рассказал военкору Управления Народной Милиции Республики о том, как защищён Донбасс от возможных попыток украинской стороны нанести удар с неба.
— Расскажите, что в настоящее время представляет из себя система противовоздушной обороны ДНР в условиях действующего конфликта с Украиной? Насколько наша Республика защищена от воздушного врага?
Начальник ПВО: В сложившейся военно-политической обстановке вокруг Донецкой Народной Республики, важной угрозой для жителей нашего государства является возможное применение украинской стороной авиации.
Противник производит закупки как ударных беспилотных летательных аппаратов, так и турбовинтовых штурмовиков, а также заявляет в прессе о разработке тактических и крылатых ракет.
Учитывая возможные угрозы, подразделения ПВО НМ ДНР не только постоянно совершенствуют навыки личного состава и проводят тренировки, но и улучшают техническое оснащение подразделений Народной милиции.
В состав системы противовоздушной обороны Республики входят зенитно-ракетные комплексы, как подвижные, так и переносные, а также зенитные установки.
Все имеющееся комплексы ПВО отличаются по своему назначению, но при этом взаимоувязаны в общую систему воздушной защиты Республики.
— Но ведь Украина заявляет о совершенствовании своей воздушной составляющей. Каков наш ответ на это — ведётся ли совершенствование нашей противовоздушной обороны?
Да, конечно.
В настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов Республики от огневого поражения противника с условным наименованием «Мантия-АРП», который объединит в себя средства артиллерии, РЭБ и ПВО, что обеспечит системное прикрытие воздушного и наземного пространства от посягательств противника.
Успешному запуску системы «Мантия-АРП» способствовали принятие на вооружение и внедрению в систему противовоздушной обороны Республики комплекса радиоэлектронного подавления «Террикон-М2Н», созданного специалистами Республики и позволяющего обнаруживать и блокировать работу каналов управления беспилотных летательных аппаратов противника.
Также, специалистами нашей Республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов «ОСА-АК(М)», захваченных в качестве трофеев во время боев за независимость нашей Республики в 2014 году, что позволило обеспечить работу ЗРК в ЕСКЗО, а также сопряжение протоколов обмена данными между комплексами ПВО и РЭБ.
— В чем именно заключается модернизация, если это не секрет?
Конечно всего я вам рассказать не могу, но кое-чем поделюсь.
Проведённая модернизация позволила существенно улучшить тактико-технические характеристики ЗРК, а именно увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 км, по высоте до 7 км.
Таким образом удалось увеличить эшелонированность ПВО Республики и расширить возможности по борьбе с различными видами воздушных целей вплоть до самых небольших беспилотных летательных аппаратов.
Хочу отметить, что, кроме аппаратного круглосуточно, в дневное время ведётся также визуальное наблюдение, что позволяет обнаруживать малоразмерные цели, идущие по заранее запрограммированному маршруту, но не ведущие радиообмен, а также имеющие малую отражающую поверхность для обнаружения радаром.
— Насколько я понимаю, модернизация коснулась только ЗРК «Оса»?
В настоящее время — да, но в ближайших планах у нас запланирована модернизация зенитных установок ЗУ-23–2, имеющих надёжные автоматы, но устаревшую систему ручного наведения.
Так, для ускорения поворота установки будут использованы электроприводы, что позволит перейти от заградительного огня по рубежам пролёта воздушной цели к прицельному, что в целом значительно расширит универсальность и эффективность установки, а также позволит сократить расчёт на одного человека.
— В завершении нашего интервью, хотели бы Вы что-нибудь сказать нашим читателям?
Уважаемые земляки — жители нашей Республики, на сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что подразделения ПВО ДНР готовы эффективно бороться с любыми типами летательных аппаратов, имеющихся на вооружении противника и обеспечить надёжную защиту собственных войск и гражданских объектов!
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«ВСУшники» сломали 10 танков: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
За прошедшие сутки украинские боевики 12 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении каратели 59-й бригады преступника Шаповалова из гранатометов различного типа и крупнокалиберных пулеметов обстреляли районы н. п. Доломитное и Гольмовский.
На донецком направлении боевики Марченко и Иванова из 28-й и 56-й бригад ВСУ вели обстрелы районов н. п. Александровка, поселка шахты «Трудовская» и района «Вольво-Центра» г. Донецка с применением гранатометов различного типа и стрелкового оружия.
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На мариупольском направлении боевики Зубанича из 10-й бригады открывали огонь из вооружения БМП (15 выстрелов), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по району н. п. Саханка, кроме этого, военные преступники из 128-й бригады вели огонь по районам н. п. Белая Каменка и Новоласпа из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 54 различных боеприпаса. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Нашей разведкой продолжают фиксироваться случаи кражи военного имущества боевиками ВСУ.
Так, в 3-м батальоне 28-й омбр проводится расследование по факту выхода из строя 10 танков Т-64.
Установлено, что поломка произошла в результате замены отдельных частей и навесного оборудования двигателей на некачественные, произведённые в кустарных условиях.
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По документам оригинальные запчасти своевременно поставлялись со складов в 28-ю бригаду, но до подразделений не доходили. При поступлении на склад бригады они менялись на контрафактные и установленным порядком выдавались для ремонта.
Заместитель командира батальона по техобеспечению во время предъявления ему сотрудниками ВСП подозрения в совершении мошенничества почувствовал недомогание и был госпитализирован с сердечным приступом.
В 92-й омбр при проведении годовой инвентаризации во взводе снайперов выявлена недостача одного тепловизора, полученного в рамках военно-технической помощи от США, а также оружия: по одной единице СВД, АКМС, АКСУ-74, ПМ.
Командир взвода в настоящее время отстранен от исполнения обязанностей, решается вопрос о его заключении под стражу.
Также 4 декабря в Днепропетровске органами СБУ был задержан грузовой автомобиль МАЗ 81 оаэмбр, двигавшийся в Вознесенск для получения ПТРК «Стугна-П».
В ходе досмотра автомобиля в тайнике под полом кузова автомобиля были обнаружены четыре автомата АКМС и цинковая укупорка патронов калибром 7,62 к ним. Последующая проверка установила, что указания исполняющего обязанности начальника штаба ДШВ полковника Люльчака, на основании которых автомобиль покинул расположение части в Краматорске, оказались поддельными.
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Неудачная попытка прорыва СБУ
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Нацисты вступили в бой с ВСУ на Донбассе — в ход пошли гранатомёты: сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ.
На дебальцевском направлении по приказу военного преступника Шаповалова с позиций 59 бригады ВСУ подвергся обстрелу из 82-мм миномета район н. п. Логвиново.
Командование ВСУ продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения. В н. п. Катериновка зафиксировано две БМП-1, принадлежащие 72 бригаде ВСУ.
Кроме того, мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне «ООС» националистическими формированиями.
Так, 7 декабря отмечается обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между подразделениями 72 бригады и националистами в районе н. п. Золотое.
Данная информация также подтверждается наблюдателями Миссии ОБСЕ.
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Продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь в рядах ВСУ.
Так, по информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», 8 декабря в районе н. п. Новотошковское в результате возгорания палатки погибли двое военнослужащих 14 бригады ВСУ, еще двое получили ожоги различной степени тяжести.
В ходе проводимого расследования сотрудниками ВСП установлено, что пожар произошел в результате несоблюдения военнослужащими мер пожарной безопасности при использовании нештатных средств обогрева.
Со слов очевидцев выяснилось, что в связи с отсутствием в подразделении необходимых брикетов и дров для имеющихся штатных армейских печей «Буржуйка» типа ПОВ-57 военнослужащие регулярно закупают китайские газовые горелки и используют их для обогрева.
Командир бригады Войченко скрывает данное происшествие, надеясь в ближайшее время преподнести в вышестоящий штаб эти небоевые потери как потери, полученные в результате обстрелов.
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Кроме того, уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжает снижаться. Особенно остро эта проблема стоит в подразделениях 46 бригады.
По информации нашего источника в штабе бригады, в подразделения соединения прибыли сотрудники мобильного подразделения «Ощадбанка» для выдачи военнослужащим задолженностей по денежному довольствию и дополнительных выплат за так называемые боевые.
Данное мероприятие организовано лично командующим ОТГ «Север» в связи с участившимися массовыми обращениями военнослужащих бригады на горячую линию министерства обороны с жалобами на задержку всех видов полагающихся им выплат.
Кроме того, для выяснения причин несоблюдения сроков выплат денежных средств в бригаду прибыли сотрудники ВСП.
Ими уже предварительно установлено более тридцати случаев незаконно наложенных командованием бригады ограничений на выплаты «боевых».
В то же время выявлено двенадцать случаев получения все тех же «боевых» должностными лицами штаба, не выполнявшими боевые задачи на переднем крае.
Помимо этого, в ходе работы комиссии штаба ОТГ «Север» по проверке готовности вооружения и техники к зимнему режиму эксплуатации в подразделениях 46 бригады выявлено отсутствие двух автомобилей «Урал», трех кунгов, двух дизельных агрегатов АД-10 и другое военное имущество.
Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что перевод 70% техники проведен формально, необходимые для этих процедур топливо, технические смазки и жидкости были списаны. По предварительным данным, выявленный комиссией ущерб составляет более двух миллионов гривен.
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