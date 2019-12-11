Нормандский формат. РУСАДА на ветвях сидит
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали актуальные события последних дней, такие как Нормандский саммит и новые репрессии WADA по отношению к российским спортсменам.
Хронометраж:
00:40 — об итогах Нормандского саммита
06:58 — о воссоединении России, Украины и Белоруссии
10:08 — есть ли точки соприкосновения между Путиным и Зеленским?
14:27 — о разнице между Минским и Нормандском формате
16:53 — о выдаче российского гражданства жителям ЛДНР и Украины
21:02 — могут ли украинцы разобраться с национализмом
22:55 — о запрете WADA
30:04 — о давлении на Россию через спорт
P.S. Предыдущие выпуски:
- Закон, который никого не защитит. 80 лет Зимней войне
- Возвращение Ротару, и есть ли пределы у необходимой обороны
- Сталин после войны, США и заговоры. Что известно о «деле авиаторов»?
- Гребенщиков – в овечьей шкуре
Источник: https://nstarikov.ru/normandskij-format-rusada-na-vetvjah-sidit-111267