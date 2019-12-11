Нормандский формат. РУСАДА на ветвях сидит

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали актуальные события последних дней, такие как Нормандский саммит и новые репрессии WADA по отношению к российским спортсменам.

Хронометраж:

00:40 — об итогах Нормандского саммита

06:58 — о воссоединении России, Украины и Белоруссии

10:08 — есть ли точки соприкосновения между Путиным и Зеленским?

14:27 — о разнице между Минским и Нормандском формате

16:53 — о выдаче российского гражданства жителям ЛДНР и Украины

21:02 — могут ли украинцы разобраться с национализмом

22:55 — о запрете WADA

30:04 — о давлении на Россию через спорт

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Источник: https://nstarikov.ru/normandskij-format-rusada-na-vetvjah-sidit-111267