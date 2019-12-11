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Нормандский формат. РУСАДА на ветвях сидит

18:25. 11 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали актуальные события последних дней, такие как Нормандский саммит и новые репрессии WADA по отношению к российским спортсменам.

Хронометраж:
00:40 — об итогах Нормандского саммита
06:58 — о воссоединении России, Украины и Белоруссии
10:08 — есть ли точки соприкосновения между Путиным и Зеленским?
14:27 — о разнице между Минским и Нормандском формате
16:53 — о выдаче российского гражданства жителям ЛДНР и Украины
21:02 — могут ли украинцы разобраться с национализмом
22:55 — о запрете WADA
30:04 — о давлении на Россию через спорт

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/normandskij-format-rusada-na-vetvjah-sidit-111267

Метки: блог, Видео

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