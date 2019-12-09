“Паразиты”. Это так метафорично

Вчера посмотрел пожалуй лучший фильм этого года из тех, что довелось посмотреть. Очень приятно порадовал южнокорейский фильм "Паразиты".

Фильм вышел еще летом, и от некоторых знакомых слышал неплохие отзывы о нем (тем более, что он с успехом прокатывался на кинофестивалях), но посмотреть получилось только сейчас.

Никаких особых ожиданий не было, думал, что может будет неплохое азиатское кино, но это был тот случай, когда ожидания были обмануты в лучшую сторону, а не в худшую, как это обычно бывает с современным кино.

Снял фильм Пон Джун Хо – тот самый кореец, который отлично выступил с фильмом "Сквозь снег" https://colonelcassad.livejournal.com/1516997.html , где в образе футуристического поезда разделенного на классовые вагоны была выстроена достаточно цельная антиутопическая сатира на современное общество, хотя не все поняли, что фильм в общем то не про поезд. А ведь как и в фильме "Паразиты", "это был так метафорично". Данная фраза сполна относится и к новому фильму автора, который продолжает свои эксперименты по соединению элементов мейнстримового кино с остросоциальными темами, как это уже было в фильмах "Сквозь снег" или "Окча".Фабула на первый взгляд простая – семья из четырех человек (отец, мать, сын и дочь) не имея постоянной работы, ищут способ выбрать из нищеты. Сыну в качестве репетитора выпадает шанс попасть в дом богача и они решают, что эту возможность упускать не следует.Это приводит к соприкосновению двух не пересекающихся миров.Данный фильм пожалуй самый сложный по структуре из всех его работ – в нем очень причудливо смешаны трагикомедия, драма, триллер, артхаус, социальный памфлет. И вся эта жанровая сборная солянка очень эффектно упакована, что порождает регулярный эффект слома ожиданий, когда фильму раз за разом удается резко менять направление развития сюжета, в результате чего слегка юмористическая история про семью мелких проходимцев, которые втираются в доверие к семье местного богача, оборачивается балансированием на грани главного вопроса фильма – кто же паразиты – представители социального дна, обманом попавшие в мир роскоши, или же жители этого дома, выступающие в роли социальных паразитов. И автор практически до самого конца балансирует на этой грани, сталкивая абсолютную бедность с абсолютным достатком, в результате чего, юмор фильма (а он тут весьма неплох), в конечном итоге грустный, где хозяин дома рассуждает о том, что ему не нравится как пахнут люди в метро, а отец нищего семейства созерцательно воспринимает картины социального ада за окном.А мораль, режиссер оставил зрителю, благодаря своему фейковому хэппи-энду, который ясно показывает, что проблему автор поставил мастерски, но предложить ее решение он не смог или не захотел.Но это достаточно частая проблема в постмодернистской масс-культуре, когда большое число авторов, в том числе и весьма талантливых, вскрывая очевидные пороки общества и социального бытия, куда как менее конкретны с путями преодоления бичуемых "социальных метафор".Это конечно можно считать недостатком, но так как бытие определяет сознание, то можно ли от авторов требовать этих ответов, которые и за пределами кинотеатров дать то не могут, хотя ущербность сложившийся системы нарастающего социального неравенства очевидна любому здравомыслящему человеку.Поэтому с точки зрения сложившийся системы, это по большей части безопасная критика, так как она не предлагает альтернативы.В фильме "Сквозь снег" революция в вагонах в итоге приводит весь социум к крушению посреди белоснежной пустыни. А раз так, то может быть лучше было жрать тараканов в последних вагонах?В фильме "Паразиты" главный герой после всех "приключений", остается там же, откуда начинал, но "его борьба" за преодоление своего положения, которую даже бунтом то нельзя назвать, оказывается мягко говоря безуспешной, особенно учитывая судьбу других членов семейства.Бессмысленный и беспощадный бунт отца семейства против "классового врага" также заканчивается бегством от содеянного в "конуру умного дома".И это уже характерный для творчества Пон Джун Хо итог – мрачное будущее в рамках сложившийся системы либо на ее развалинах.В целом, как и в случае с заснеженным поездом, перед нами качественная сатира на классовое общество и нарастающее социальное неравенство, но "мастерство джедая возросло" и в "Паразитах" схожие идеи выражены тоньше и изящнее, без рубленной прямолинейной подачи, от которой разило схематизмом.Важные для фильма мысли тут порой подаются как бы мимоходом, через казалось бы банальные сцены, которые в конечном итога складываются в законченную картину. И когда эти ходы режиссера понимаешь, фильм становится смотреть по настоящему интересно.В итоге, на удивление очень цельное полотно, с сложным интересным сюжетом, многочисленными подтекстами и метафорами, отличной игрой актеров и неплохим юмором. В этом году конечно было неплохие фильмы, но этот произвел наиболее благоприятное впечатление. Тем, кто еще не посмотрел, строго рекомендую к просмотру.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5484045.html