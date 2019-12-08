Украденный Петербурх и настоящий Орешек. Дмитрий Белоусов. Часть 1

Кто построил Петербург.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 2 – https://youtu.be/gXvk32Oaexg



Практически у всех, у вас, дамы и господа, знания об основании города Петербурга из школьного курса истории. Со всеми западными штампами, типа “прорубил окно в Европу”, “построил город на болотистой пустынной местности”, “земли финнов”, “люди работали, стоя по пояс в воде” и прочее. Все это – ложь. Сознание людей просто “промыто” информацией, которую ему внушают с детства. Благодаря усилиям телевизора и пропаганде холуйства перед Западом, сегодня основание города Петербурга окружено ореолом романтики, смелости и величия Петра I. Но так ли все было? Где доказательства именно такого развития событий? Увы, все факты говорят о совсем другой истории. Подмена называется фальсификацией. Все эти фальсификации нашей истории не случайны, это масштабно организованная Западом и Ватиканом система искажения фактов нашего прошлого – Великого славянского прошлого… выбитого из нашей памяти.



Главные обсуждаемые темы: ложь о пустынности берегов Невы, ложь об Орешке и Кронштадте, древние мегалиты и строительство Питера, о потопах и слое грунта Петербурга, даты основания.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kdCdUCE_-og