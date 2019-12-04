СЯДЕМ ВСЕ! Почему новый закон опасен для каждого
15:30. 4 декабря 2019 162 просмотра 4 коммент. Опубликовал: Rusfalco
Обсуждение законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в Общественной палате 28.11.19
Обсуждение законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в Общественной палате 28.11.19
Умница девочка.
Выйдите пож-та еще разок. Мне нужны эмоции.
Завтра тяжелый день. Как настроение ?
Земля…..Земля….
Ничего особо умного не заметил. Пока не остановили.
Тщательно и эмоционально раздухарилась.