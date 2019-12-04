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СЯДЕМ ВСЕ! Почему новый закон опасен для каждого

15:30. 4 декабря 2019 162 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Обсуждение законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в Общественной палате 28.11.19

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n9_bmm9k1-c

Метки: геноцид, Госдума, закон против народа

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