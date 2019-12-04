STOPознер!"

Киноактер Певцов в рамках собственной акции "загримировался под товарища Сталина и призвал Познера валить из России, назвав его чужим для России человеком (что Познер и сам-то не очень скрывает) и предателем.После такого Певцов явно потеряет остатки рукопожатности.Актеры переодеваются в Сталина и пугают "журналистов"-предателей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5473896.html