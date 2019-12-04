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STOPознер!

19:00. 4 декабря 2019 324 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Киноактер Певцов в рамках собственной акции "STOPознер!" загримировался под товарища Сталина и призвал Познера валить из России, назвав его чужим для России человеком (что Познер и сам-то не очень скрывает) и предателем.



После такого Певцов явно потеряет остатки рукопожатности.
Актеры переодеваются в Сталина и пугают "журналистов"-предателей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5473896.html

Метки: интеллигенция, певцов, познер, сталин, юмор

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 76 56
    км 5 декабря 2019 в 10:28

    Молодец, Певцов!

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    6
  • 121 136
    Юрий Зимин 5 декабря 2019 в 11:43

    Конечно, после такого ни один из 3,14…ров ему руки не подаст.

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    1
  • 22886 19970
    Вячеслав 5 декабря 2019 в 12:16

    Обычно библейские друг друга не хают…

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  • 6027 5504
    strelez 5 декабря 2019 в 13:28

    Наличие нашего гражданства не даёт права вмешиваться в наши внутренние дела, поучать нас. Этим он занимается практически всю свою сознательную жизнь. Я сам слышал его признание, что он начинает плакать при звуках американского гимна. Просто это один из хамелеонов, который в советские годы был бОльшим коммунистом, чем кто-либо.
    Думаете он один? Есть ещё Жванецкий, предлагавший разрушить Россию, а на этом месте построить что-нибудь новое.
    Недостаточно примеров? Включите телевизор.

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    3

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