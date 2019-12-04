STOPознер!
19:00. 4 декабря 2019 324 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Киноактер Певцов в рамках собственной акции "STOPознер!" загримировался под товарища Сталина и призвал Познера валить из России, назвав его чужим для России человеком (что Познер и сам-то не очень скрывает) и предателем.
После такого Певцов явно потеряет остатки рукопожатности.
Актеры переодеваются в Сталина и пугают "журналистов"-предателей.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5473896.html
Молодец, Певцов!
Конечно, после такого ни один из 3,14…ров ему руки не подаст.
Обычно библейские друг друга не хают…
Наличие нашего гражданства не даёт права вмешиваться в наши внутренние дела, поучать нас. Этим он занимается практически всю свою сознательную жизнь. Я сам слышал его признание, что он начинает плакать при звуках американского гимна. Просто это один из хамелеонов, который в советские годы был бОльшим коммунистом, чем кто-либо.
Думаете он один? Есть ещё Жванецкий, предлагавший разрушить Россию, а на этом месте построить что-нибудь новое.
Недостаточно примеров? Включите телевизор.