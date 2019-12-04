“Китайцы потирают руки”. Михаил Крутихин – о газопроводе “Сила Сибири”

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили первый газопровод в Китай "Сила Сибири".

В 2014 году российский "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в КНР. Соглашение рассчитано на 30 лет. По контракту Россия ежегодно будет поставлять 38 млрд кубометров газа. "Сила Сибири" стала самым крупным инвестиционным проектом "Газпрома". Газопровод обошелся в 1 триллион 100 миллиардов рублей ($17 млрд).

О перспективах "Силы Сибири" журналисты Настоящего Времени спросили партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина.

— Акции "Газпрома" накануне открытия газопровода немножко подросли, но при этом сам газ "Газпром" продает сейчас по рекордно низким ценам. Такая ли действительно обстановка?

— Обстановка такая, что газ, который пойдет по новому газопроводу, предназначен для одного потребителя – для китайской компании CNPC. Это значит, что монопольный потребитель (это не монополия, а монопсония называется) может диктовать любые условия российскому поставщику. Что эта компания уже и продемонстрировала раньше, когда у нее были соглашения и контракт на получение нефти от "Роснефти". Они потребовали сокращения цены, и "Роснефть" вынуждена была согласиться с этими условиями.

Сейчас китайцы потирают руки, поскольку они являются единственным получателем газа на дальнем конце очень и очень дорогого проекта, и поэтому могут диктовать коммерческие условия "Газпрому" так, как захотят.

— Зачем Россия несколько лет назад согласилась на такой контракт?

— Она не просто согласилась, она перед этим почти 15 лет уламывала китайцев, чтобы они согласились на строительство такого газопровода. Китаю этот газ был совершенно не нужен, поскольку Китай закрывал свой газовый баланс импортом из Средней Азии, из Мьянмы сжиженного природного газа и ростом добычи собственного китайского газа.

Но во время визита Путина в Шанхай в мае 2014 года как бы из вежливости подписали документ, который, в общем-то, контрактом не был. В нем не содержались конкретные цифры, которые должны содержаться в контракте, в частности цена этого газа. И только потом стороны постарались о чем-то договориться задним числом, заключая такой контракт.

Но китайцы говорят, два года назад в Пекине правительственные чиновники говорили, что это просто запасной вариант. Если они из-за военно-политической обстановки в Тихом океане не смогут получать сжиженный природный газ нормальными маршрутами, они обратятся к России, откуда и будут получать этот газ. Но в принципе российский газ китайцам не нужен.​

— Почему тогда Владимир Путин, с помпой открывая газопровод, назвал это историческим событием?

— Так это же уже не в первый раз. Мы видели открытие такого же исторического газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Открыли, кнопку нажали, огонечек загорелся. И газопровод-то фактически не работает, там микроскопические объемы газа поступают, потому что с одного конца газа достаточно нет, а с другого конца потребителей нет.

Но в выигрыше остаются компании, которые строили эти никому не нужные газопроводы. То есть получили миллиарды долларов в виде контрактов, да еще и, судя по всему, по завышенным бюджетам. Ну вот у нас есть, во-первых, пропагандистская выгода: смотрите, мы теперь открыли новый маршрут газа на Восток. Второе: владельцы компаний, строящих газопровод, тоже получили очень даже неплохую выгоду.

— А что получит в сухом остатке рядовой россиянин?

— Пока "Газпром", который государственная компания, он потратил огромное количество денег. И дальше будет продолжать их тратить на развитие этого проекта из кармана налогоплательщика.

Источник: https://www.currenttime.tv/a/russia-china-gas/30304037.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com